Kartepe ve Eşme üzerine öneriler

Kocaeli, ülkemizin ön güzel illerinden birisi.

Bir tarafta Marmara denizi, diğer tarafta Kerpe, Kefken ve Bağırganlı gibi sahil beldelerinin olduğu Karadeniz sahilleri, diğer tarafta önemli bir tatlı su kaynağı olan Sapanca gölü.

Kent her ne kadar sanayisi ile ön plana çıkmış ise de esasında ilimiz tam bir tarih ve turizm cenneti.

Pekiyi bunun hakkını verebiliyor muyuz?

Ne yazık ki hayır. Karadeniz sahillerini çok yazdık konuştuk, ama her zamanki gibi belediyelerden ses çıkmadı.

Oralarda belediye kadın plajı ve kendisine ait sosyal tesislerle yetiniyor. Yani onlar kendi siyasi programlarını uyguluyorlar.

Karadeniz’deki İSU yatırımlarının genel itibariyle başarılı olduğunu söylemek, hakkını vermek gerekir.

Geçen gün kendi köyüm Eşme’ye gittim ve dolaştım.

Beldede işsizlik felaket.

Gençler ne yapacağını şaşırmış durumda.

Meyvecilik de giderek ölüyor.

Ekonomik kriz altında araziler bile el değiştiriyor.

İnsanlar ne yapacaklarını şaşırmış durumda .

Halbuki; Sapanca sahilleri, Kırkpınar vs tam bir turizm cenneti haline gelmiş durumda, hafta sonrası İstanbul oraya akıyor.

Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe belediyeleri yani iktidar Sapanca gölünün Eşme, Uzuntarla kısmında hiç mi turizmi geliştirmeyi düşünmez.

Zamanın Eşme belediye başkanı rahmetli Salih Kösem’in zamanında sahilde düzenleme yapıldı.

O günden bu yana bazı dolgu işlemleri dışında sahile bir tek çivi bile çakılmadı.

Halbuki sahilde belediye tarafından çağdaş düzenlemeler yapılsa, modern tesisler kurulsa, gençlere tarım, meyvecilik ve turizm ile ilgili meslek yüksek okulu kurulsa, davalı kırma denilen havası çok temiz ve yüksekte olan büyük hazine arazilerinin üzerine modern eğitim, spor tesisleri ve hastane kompleksi yapılsa, Eşme ile Eşme Ahmediye arasındaki yol adam gibi düzenlenerek fiziki bağ tamamen kurulsa Ahmediye’nin Maşukiye’ye benzer turizm özellikleri ortaya çıkartılsa, yani birazcık kafa yorulsa, bölgenin güzellikleri ortaya çıkacağı gibi bir çok sorun da yerinden çözülmüş,yerel kalkınma sağlanmış olacak.

Baktım Ahmediye-Eşme arasındaki yolda belediye taş ocağı açmış, güzelim doğayı tahrip ediyor. Bu yetmemiş yolda Esme deresinin kıyısına çöp dökmeye başlamış, plastik atıklar dahil bir çok atık dere kanalıyla Sapanca gölüne akıyor ve göl kirleniyor.

Böyle tirajı komik bir şey olabilir mi ?

Sapanca gölü, Eşme ve etrafı belediyelerden hizmet bekliyor.

Gözelim bölgeleri değerlendirmeden sadece imar düzenlemeleri ile insanları uğraştırmak belediyecilik değil.

Asıl belediyecilik yerelde sorunları görmek, çözüm yollarını üretmek, halkı çalışmaya katarak bölgenin hakkını vermek ve insanları mutlu etmektir. Gerisi teferruat…