Ercan Dalkılıç ve "Dilovası Partisi"

Dün sabah konuştum, Ercan Dalkılıç’ın Dilovası Belediye Başkan adaylığı kesin.

Kesin de, hangi partiden?

İyi Parti’den mi, Saadet Partisi’nden mi?

CHP, adayını açıkladı…

AKP, adayını açıkladı…

Ercan Bey, “Benim partim, Dilovası Partisi” diye cevap verdi bu soruma.

Elbette, “Dilovası Partisi” diye bir parti yoktu.

Bu ifade, “Ben Dilovası’nda oturan herkesin adayı olacağım… Dilovası’nda oturanlar benim arkadaşım, akrabam, dostum” anlamını taşıyordu.

Ercan Dalkılıç’ı 30-35 yıldır tanırım.

Dilovası’ndaki gücünü bilirim.

Adaylığı, Dilovası’ndaki bütün dengeleri değiştirecektir.

Bütün hesapları altüst edecektir.

Kartlar yeni baştan karılacaktır.

Hangi partiden aday olacağını yarın açıklayacak

Yarın öğleden sonra Dilovası’nda önemli bir toplantı yapılacak.

600 civarında “kanaat önderi” bir araya gelecek, Ercan Dalkılıç’ın aday olacağı partiye karar verecek.

İki parti arasında “eğilim” belirlenecek.

İyi Parti mi?

Saadet Partisi mi?

“Seçilebilme avantajları”, ortaya konacak.

İyi Parti’den aday olsa mı daha rahat seçimi kazanabilir, yoksa Saadet Partisi’nden mi?

Her iki parti de Ercan Dalkılıç’ı aday yapmak istiyor.

Dün Dilovası’ndaki havaya baktım, sanki Saadet Partisi daha önde görünüyor gibi.

Toplantı bitince, Ercan Dalkılıç adaylığını ve partisini ilan edecek.

CHP adayını çekecek

Diyelim ki, beklendiği gibi Ercan Dalkılıç Saadet Partisi’nin adayı oldu.

İyi Parti Dilovası’nda aday göstermeyip Ercan Dalkılıç’ı destekleyecek.

CHP de daha önce ilan ettiği adayı Kemal Memiş’i geri çekecek.

Gelen haberler bu yönde.

Gördüğüm kadarıyla, Dilovası’nda Ercan Dalkılıç’la AKP adayı Hamza Şayır yarışacak.

Şu ana kadar başka da aday yok zaten.

HDP mi?

Aday belki çıkarır, belki çıkarmaz.

Dilovası’nda olaylar nasıl gelişecek, izlemeye devam edeceğiz.

Cengiz Sarıbay’ın “direnme” dediği

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Körfez krizi” konusunda basına açıklama yapmış, “İyi Parti’ye karşı direniyoruz” demiş.

Açıklama aynen şöyle:

“İYİ Parti ile müzakereler devam ediyor. Daha sonlanmadı. İYİ Parti ile ittifakımızda Körfez ilçesi şu an masada. İYİ Parti Körfez için ısrar ediyor, bizde direniyoruz. Ama orta yolu bulacağız…”

Cengiz Bey böyle diyor, ama ben geçen hafta müzakere sonucunu yazdım.

CHP Körfez adayını, İyi Parti de Derince, Gebze ve Çayırova adaylarını geri çekecek.

Bu hafta içinde, büyük olasılıkla çarşamba günü “krize” son nokta konacak.

Henüz resmi karar alınmadığından, Cengiz Sarıbay bu pazarlığa “direnme” demeye devam ediyor.

Saadet Partisi’nin Başiskele şansı

CHP-İyi Parti ittifakında…

Başiskele, her ne kadar İyi Parti’ye bırakılmış gibi görünse de…

Bugünlerde yeni bir gelişme yaşanabilir.

Başiskele, “millet ittifakı”nın sessiz üyesi Saadet Partisi’ne bırakılabilir.

Neden mi?

Çünkü ne CHP’nin ne de İyi Parti’nin Başiskele’de Saadet Partisi adayı Zafer Mutlu kadar güçlü bir aday çıkarması mümkün değil.

Sanırım, gidiş bu yönde.

İyi Parti, henüz aday belirlemedi…

CHP ise adayını belirledi, ama henüz resmileştirmedi…

“Millet ittifakı” yönünden en doğru karar, Zafer Mutlu’nun adaylığı etrafında birleşmek olur.

Bunun anlamı ne?

Her şeyin fiyatı artarken…

Özellikle gazete ve kitap fiyatları yükselirken…

MKE (Makine Kimya Endüstrisi), mermi fiyatlarını yüzde 7.5 indirmiş.

Bunun anlamı ne, aranızda bilen var mı?

3 görüş

*”Herkesi aldatırım diye düşünen siyasi uyanıklar, herkesten fazla aldanır.”

*”İnsanların ne kadar kötü olduğunu görmek beni şaşırtmıyor, fakat bu yüzden hiç utanmadıklarını görünce hayretler içinde kalıyorum.” GOETHE

*”İnsanlar, hayal güçlerine hitap etmekle yönetilir.” NAPOLYON