AKP’li Sibel Gönül ilk golü kendi kalesine attı!

Kocaeli Vanlılar Derneği, Pazar günü Emex Otel'de kahvaltı programı düzenledi…

Kahvaltıya AKP İzmit Belediye Başkan adayı Sibel Gönül ve CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet de davet edildi…

Dernek yönetimi toplantı öncesinde Gönül’ün ve Hürriyet’in aynı masada yan yana oturmasını istedi.

Hürriyet bu teklifi kabul etti…

Gönül ise bu teklifi kabul etmedi.

İkili arasında ilk sıkıntı burada başladı.

FATMA HANIM’A GÖNDERME

Sonrasında Sibel Gönül’ün programda konuşması istendi…

Gönül, konuşmasında CHP’nin adayı Fatma Hanım’a sataştı…

Gönül, "Kocaeli’de bir milletvekili düşünün, seçilmiş ve Ankara’ya gitmiş. Ardından belediye başkan adayı olarak İzmit’e gelmiş. Ben iktidar olmayayım, ben kaybetmeyeyim düşüncesi içindeler” diyerek Hürriyet’e göndermede bulundu.

Konuşmadan sonra da Fatma Hanım’ın konuşmasını beklemeden salondan ayrıldı.

FATMA HANIM POLEMİĞE GİRMEDİ

Gönül’den sonra kürsüye çıkan Fatma Hanım, “Size olan saygımdan dolayı Sibel Hanım’a burada cevap vermeyeceğim” dedi…

Sibel Gönül’ün milletvekili olan ve İzmit Belediye Başkan adayı olan Fatma Hanım’ı eleştirmesi büyük, yankı buldu…

Sosyal medyada Sibel Hanım, haksız bulundu, eleştirildi…

Fatma Hanım’a da büyük destek verildi…

AKP’Lİ ERCAN, GÖNÜL’Ü ELEŞTİRDİ

Sibel Hanım’ı eleştirenlerden biri de AKP Gebze Belediye Başkan aday adayı Yüksel Ercan…

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ercan şunları söyledi:

“AK Partinin İzmit Belediye Başkan adayı Sibel Gönül, CHP İzmit adayı Fatma Kaplan Hürriyet'e cevap vereceğim derken, yurt genelinde durduk yerde Binali Yıldırım 8İstanbul adayı) ve Mehmet Özhaseki’yi (Ankara adayı) tartışmaya açtı. Böyle bir tedbirsizlik olur mu?

1.İki büyük şehrin adayını tartışmaya açıyorsun…

2.Anayasanın emri olan Belediye başkan adayı olacak milletvekillerinin istifa etmesine gerek yoktur diyerek bir yerde mensubu olduğun AK Partinin tasarrufunu sorguluyorsun.

Dakika bir gol bir…

Allah Tayyip Erdoğan’ın yardımcısı olsun”

AKP’LİNİN ELEŞTİRİSİ ÖNEMLİ

CHP’li birisi bu paylaşımı yapsa, doğal karşılanabilir…

Ama MHP kökenli, AKP Gebze Belediye Başkan adayı Yüksel Ercan’ın böyle bir paylaşımda bulunması, çok önemsenmeli…

YILDIRIM-ÖZHASEKİ ÖRNEĞİ

Aslında Sibel Hanım, gereksiz bir tartışmanın fitilini ateşledi…

Daha önce milletvekili olup, birçok kişi belediye başkan adayı oldu, belediye başkanı seçildi…

AKP’nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki de milletvekili ve Bakanlık yaptı…

Ayrıca İstanbul adayı Binali Yıldırım, Başbakanlık yaptı, hala da TBBM başkanı sıfatıyla aday oldu…

Sibel Hanım, milletvekili iken belediye başkanı olan Fatma Hürriyet Kaplan’ı eleştirmesi, çok anlamsız oldu…

Sibel Hanım, Fatma Hanım’ı yanlış yerden vurdu…

Yanlış yerden vurunca da kendi partilileri tarafından bile eleştirildi…

FATMA HANIM: 1-SİBEL HANIM: 0

Sonuç olarak Kocaeli Vanlılar Kahvaltısı sonrasında Sibel Hanım ilk golü kendi kalesine attı…

Sonuç Fatma Hanım: 1-Sibel Hanım: 0

Bakalım Sibel Hanım, beraberliği sağlayacak mı, yoksa Fatma Hanım gol atmaya devam mı edecek?

Akar, Gönül ve Hürriyet’in performansını yayınladı

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, dün sosyal medya hesabından bir araştırma yayınladı. Akar’ın değerlendirmesi şöyle;

İzmit Belediye Başkanlığı için biri eski (AKP’nin adayı Sibel Gönül) diğeri mevcut (CHP’nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet’in) iki milletvekili kadın arkadaşımız yarışıyor...

Merak ettim kadın arkadaşlarımızın meclis performanslarını;

- 8 yıl, iki dönem Milletvekilliği yapan Sayın Azize Sibel Gönül,

KANUN TEKLİFİ- 1 Adet

SORU ÖNERGESİ- 0 Adet

ARAŞTIRMA ÖNERGESİ- 1 Adet

GENEL KURUL KONUŞMASI- 24 Adet

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-4 yıldır Milletvekilliği yapan Sayın Fatma Kaplan Hürriyet,

KANUN TEKLİFİ- 25 Adet

SORU ÖNERGESİ- 97 Adet

ARAŞTIRMA ÖNERGESİ- 22 Adet

GENEL KURUL KONUŞMASI 160 Adet

takdir İzmit halkının...”

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Akar’ın paylaşımı böyle… İki vekilin performansına baktığınızda, Fatma Hanım, çok ama çok önde…

AKP’li Şener Söğüt babasının elini öptü

AKP Körfez İlçe Başkanlığından istifa eden ve Körfez Belediye Başkanı seçilen Şener Söğüt, babasının elini öperek, seçim çalışmasının startını verdi… Babası Hüsnü Söğüt ise oğlu Söğüt için dua etti, hayırla ve güzel temennilerde bulundu.