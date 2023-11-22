Cumhuriyet ve Atatürk’e takiye

Ne kadar da sırıtıyor, değil mi?

Sen 29 Ekim’de Cumhuriyet’in 100.yıl dönümünü kutla, Cumhuriyet ve Atatürk’e övgü dolu sözler söyle, üç hafta sonra da Cumhuriyet ve Atatürk’ü çöpe at.

Buna “takiye” derler.

*Bir tür aldatma.

*Kitle yanıltma yöntemi.

* Siyasi katakulli.

*Yapılanla amacın farklı olma durumu.

*Dini bir amaç uğruna günahkâr bir eylemde bulunma.

Olup biteni, en iyi Arapça kökenli bu sözcük ifade ediyor:

“Takiye”…

AKP iktidarı, Cumhuriyet ve Atatürk’e karşı düpedüz “takiye” yapıyor.

Aslında “takiye” yaptığı, bayram kutlamalarında da belliydi.

Ancak bunu gören gözler ve sorgulayan beyinler fark edebildi.

Hatırlayın, bayramın hemen ertesinde 31 Ekim’de “Vahdettin şifresi” başlıklı bir yazı yazmıştım.

“İstanbul’da çoğu deniz kenarında 12 saray ve köşk bulunmasına rağmen, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı 100.yıl gösterilerini neden Vahdettin Köşkü’nden izlemeyi tercih etti?” diye sormuştum.

Nedeni belliydi.

Erdoğan, savaş gemilerimize İstanbul Boğazı’nda geçit töreni düzenletti ve kendisine selam durdurdu.

Aslında bu selam, Erdoğan’a değil, Vahdettin’eydi.

Askerler; Erdoğan’a selam durdular, ama asıl selamladıkları Atatürk’ün “vatan haini” dediği, İngiltere’ye sığınıp Türkiye’den kaçan Vahdettin’di.

“Vahdettin şifresi” artık çözüldü

Son gelişmeyi biliyorsunuz.

İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e, şehrin düşman işgalinden kur

Vahdettin’in kim olduğunu biliyorsunuz değil mi?

Bilmeyen yoktur, ama biz yine de yazalım.

Tam ismi, VI. Mehmet Vahdettin.

Osmanlı’nın 36. ve son padişahı, 115. İslam Halifesi.

Bundan tam 101 yıl önce, 17 Kasım 1922’de, Osmanlı başkenti İstanbul’u işgal eden İngiltere’ye sığınıp Türkiye’den kaçan kişi.

O İngiltere ki, 1.Dünya Savaşı’nda yüzbinlerce Mehmetçiğin kanını döktü, Anadolu ve Trakya’yı Yunan ordusuna peşkeş çekti.

Vahdettin’in İstanbul İşgal Orduları Başkomutanı General Harington’a yazdığı o “sığınma isteği” mektubunu hatırlayalım.

Ne diyor Vahdettin:

“İstanbul İşgal Orduları Başkomutanı General Harington Cenaplarına… İstanbul’da hayatımı tehlikede gördüğümden, İngiltere devletine sığınır ve biran önce başka bir yere götürülmemi talep ederim efendim. 16 Kasım 1922. Müslümanların Halifesi Mehmet Vahdettin.”

Mektup aynen böyle.

16 Kasım 1922’de sığınma isteğinde bulunuyor, bir gün sonra 17 Kasım 1922’de İngiltere devletinin kendisine tahsis ettiği bir gemi ile Türkiye’den kaçıyor.

Ne garip değil mi, II.Mehmet, yani Fatih Sultan Mehmet 1453’te İstanbul’u fethediyor, VI.Mehmet Vahdettin ise 17 Kasım 1922’de İstanbul işgal altındayken İstanbul’u İngilizlere bırakıp İngiliz gemisiyle kaçıyor.

Fatih Sultan Mehmet’in kemikleri çok sızlamıştır, çok.

Atatürk, Vahdettin için ne demişti?

Tarih, 25 Eylül 1920…

Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı sürerken Vahdettin ile ilgili şu ifadeyi kullanmıştı:

“Ne yazık ki, şimdi saltanat ve hilafet makamını işgal eden zat, bu millet için hain bir adamdır.”

O günlerden geldik bugünlere…

Yıl, 1922…

Yıl, 2023…

Son padişah Vahdettin İngilizlere sığındı, Atatürk ve arkadaşları yurdumuzu işgalcilerden kurtarıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurdu ve hafta sonu Cumhuriyet’imizin 100.yıldönümünü kutladık.

Halk, bu sevinci ve bu gururu meydanlarda kutladı…

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, kutlama gösterilerini Vahdettin Köşkü’nden izlemeyi tercih etti.

Bu tercihte bir “şifre” var, ama ben çözemedim.

Çözeniniz varsa, söylesin!