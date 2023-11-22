SEÇMENİN HİÇ Mİ SUÇU YOK!

Artık bu klişe sözlerinde bir değeri kalmadı. Çünkü bıktırdı.

“Millet geçim derdinde, politikacılar seçim derdinde.”

Neredeyse kurtuluş savaşı yıllarının dışında en fakir düştüğümüz zamanı yaşıyoruz.

Çok merak ediyorum:

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, beş yıl sonraki seçimleri düşünerek başlattığı yeni anayasa hakkında konuşurken, evinde bir tas çorbayla karın doyurmaya çalışan milyonlarca vatandaş ne düşünüyor?

Aslında akıllarına gelmesini düşündüğüm çok bilinen laflar: Biz bu durumdayken, beş yıl sonraki seçimleri konuşmak niye?

Ama şüphem var…

Son seçimlerden öncesinde de çalışanın, asgari ücretlinin, emeklinin durumu bugünkünden farklı değildi. Aldıkları zamların da – ki ben buna seçim öncesinde bize uzatılan havuçlar- diyorum, enflasyonla eriyip gideceği belliydi.

Çünkü bizi yoksullaştıran şartları önleyeceği yerde, ateşe benzin döken kelime üç harfiyle “Nas”tı.

Gelişmiş ülkelerin ekonomilerini düzeltmeye temel olan modellere ters bir politikanın anahtarıydı “Nas”.

İşçisi, memuru, emeklisi, esnafı ile seçmen, geçen 21 yıllık iktidarın kendilerini zor duruma düşürenler olduğunu görmezden geldi.

Bazı yorumcular bu durumu normal kabul edip, seçmenin muhalefeti yetersiz bulduğunu söylüyor ve bu fikri savunuyorlar. Oysa muhalefet son seçimlerde görülmemiş hamleler yaptı. Bunlar adalet, gelir dağılımındaki uçurum, halkın yönetime doğrudan katkısı, sosyal güvenceleri kapsayan somut önerilerdi. Ve seçim meydanlarında kalmayacak yazılı taahhütlerdi.

Dinini yeterince anlamayan bir kitle üzerinde istismar ölçüsünde dinci söylemlerin etkisini yadırgamıyorum.

Bence demokrasilerde iktidar seçmenin ayakkabısına benzer. Ayağını vurduğunda, delindiğinde ya da yırtıldığında yenisi ile değiştirirsin. Senin canını acıtan ayakkabıyla yola devam etmezsin. O olmadı, onu da atmak olanağına sahipsin. Çünkü kullanacağın bir oy her şeyi değiştirmeye yetecek güce sahiptir. Başka bir şey aramana gerek yok. Demokrasi böyle bir imkanı veren yönetim biçimidir.

Kimse toz kondurmuyor ama bizde demokrasiye çelme takanlar arasında seçmen de var.

Seçimlerde oy kullanan seçmenlerin profiline bakın. Toplam yüzde 85-90 oranında emeği ile geçinenleri görürsünüz.

Bu seçmen kitlesi çok partili demokrasi dönemi başladığından bu yana yalnızca sağ partileri iktidara taşımıştır. Oysaki sağ partiler her zaman toplumun büyük kesimini oluşturan emekçilere değil, bir avuç kapital sahibine hizmet etmiştir…

21 yıldır Türkiye’yi yöneten AKP Lideri Erdoğan, siyasete parmağındaki bir tek altın alyansla atılmıştır. Bugün iktidarında emekçi takımı inim inim inlemekte, para sahipleri hiçbir emek vermeden paradan para kazanmakta, göz kamaştıran bir zenginlik yaşamaktadır.

Çalışan emekçi kitle kendine hizmet edecek siyasal güce neden ulaşamadı? Yaşamının son döneminde yoksulluk çeken emekliler, tercihlerini neden sağ iktidara yapıyor?

Sol niye gelişmedi?

Din istismarının gücü, siyasilere akılla değil yürekle bağlılık, örgütlenme düşmanlığı, dış güçlerin etkisi…

Sol partilerin seçmenin kendi çıkarlarını koruyacak siyasi örgütleri desteklememelerinin nedenlerini araştırmaları ve gereğini yapmaları kaçınılmazdır. Karşıt siyasi görüşlerin eşitlenmesi gerçek demokrasinin anahtarıdır.