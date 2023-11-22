SİYASET SAHNESİNDE ORYANTAL! 

“Oryantal” bir Ortadoğu dansıdır.

Biz Türkler, bu dansa bayılırız!

Televizyonun yeni dönemlerinde, Yılbaşı geceleri saat 24’ü geçer geçmez, yeni yıla girerken dansöz çıkardı ortaya.

Düğünlerde de, eğlencenin son perdesi dansözle açılırdı.

Dansözlük kolay iş değildir;

izleyenler, müziğin ritmine göre, kıvrak ve cilveli hareketler beklerler. Beğenirlerse de dansözün her tarafı bahşişlerle dolar.

“Parsayı toplamak” dedikleri de bu olmalı!

Dansöz, bahşişi kim verecekse onun önünde ve cilveli bir bakışla eğilir!

Yani, “güzel-çirkin” ayırmaz!

Nereden aklıma geldi dansözler?

Siyaset sahnesinde karşımıza çıkan ve sürekli parti değiştiren siyasetçileri görünce, aklıma ilk gelen dansözler oldu!

Son olarak gazetelere yansıyan haberde;

bir siyasi partiden Belediye Meclis üyesi seçilen siyasetçimiz, seçildikten sonra 4 kez parti değiştirmiş! (16 Kasım 2003)

Yine, son dönemde İYİ partiden Eskişehir Milletvekili seçilen biri, “asla partimden ayrılmam” dediği televizyon programından sonra AKP’ye geçmiş!

Yansıyan haberlere ve özellikle İYİ partililerin açıklamalarına göre; sahibi olduğu şirket için çok iyi bir TEŞVİK almış!

Dünden bu güne siyasal yaşamımızda bu ve benzeri pek çok örnek vardır.

Siyaset sahnesi, bir ülkenin “ EĞİTİM ve KÜLTÜR DÜZEYİ” için de bir ölçüdür.

DEMOKRASİ kültürü ve “Hukuk Devleti” niteliği tartışılmayan, “nitelikli işgücü” sorunu olmayan, herkesin ekmeğini alın teriyle kazandığı, eğitim ve kültür düzeyi yüksek toplumlarda siyasete katılım ve siyaset üzerinden güç ve zenginlik kazanma tutkusu “yok” hükmündedir.

İstisnai olarak çıkarsa da hukuk yoluyla gereği yapılır!

Ama “Şark Kültürü” egemen olan toplumlarda siyaset bir “kişisel ikbal aracıdır!"

“Şark Kültürü” nedir?

Doğu ve Ortadoğu ülkelerinin kültürüdür.

Ülke çıkarları değil, kişisel çıkarlar ön plandadır. Kişisel çıkarlar uğruna her türlü eylem olağan sayılır!

Bu ülkelerde siyaset sahnesinin birçok aktörü, siyaset sayesinde zenginleşir!

Bu uğurda “her şey mubahtır” yani bir ünlü siyasetçimizin söylediği gibi; “insanların suç işleme özgürlüğü vardır!”

Şark Kültürü’nün egemen olduğu ülkelerde vatandaşlar yoksul, siyaset sahnesinin aktörleri zengindir!

Hayatın her alanında “yandaş ve akraba kayırma” vardır!

Kamu yönetiminde “İSRAF” önlenemez!

Siyaset erbabı, “vatandaşın” değil, onu siyaset sahnesine taşıyan liderinin emrindedir!

Önüne konulan yasa tasarılarını çoğu zaman okuyup anlama zahmetine bile girmeden onaylar!

Velinimeti “vatandaş” değil, “siyaset patronudur!”

Elbette, “kişisel onuruna” ve ülkesinin “ulusal çıkarlarına” sahip çıkan siyasetçiler de vardır.

Ama, onların da siyasal ömürleri çok uzun olamaz!

Milletin Meclisi’ne giden ve “Milletin vekili” olması gerekenlerin, gerçekte kime ya da kimlere hizmet ettiğini kaç kişi biliyor?

Süratle yoksullaşan, gazete bile satın alıp okuyamayan, televizyon dizilerine tutsak olmuş, sosyal yardımlarla ölmeyecek kadar beslenebilen bir toplumda siyaset sahnesinde oryantaller ve ülke siyasetinde “ŞARK KÜLTÜRÜ” eksik olamaz!