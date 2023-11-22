AKP iktidarından çalışan emekliye bir darbe daha!

21 yıllık AKP iktidarı emekliyi sevmiyor.

2008 yılında emekli maaşı hesaplamasında katsayıyı değiştirerek, emekli mağdur edildi.

2018 yıllarına kadar emekli maaşı asgari ücretin üstündeydi, ama şimdi asgari ücretin altında kaldı.

Son olarak emekliye Cumhuriyet ikramiyesi verildi…

Ama sadece çalışmayan emekliye ikramiye verildi…

Çalışan emekliye, size ikramiye YOK dendi…

**

Yeniçağ gazetesinden Salih Turşak, önemli bir habere imza attı… Habere göre 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinden yararlanamayan çalışan emeklilere bir darbe daha geldi. Artık o parayı da ödemek zorundalar. İşte haberin detayları;

**

Ek zam bekleyen emekli hayal kırıklığına uğramış ve Ekim ayında beklenen yeni zam müjdesi gelmemişti. Emekli maaşı zammı yerine emeklilere Cumhuriyetin 100. yılın kutlamalarına özel olarak 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verileceği duyurulmuştu.

Ancak söz konusu ödeme tüm emeklilere değil sadece çalışmayan emeklilere verilmiş, bu da büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Ekim ayı içinde bir günlük dahi çalışması olan emekliler, 5 bin liralık ödemeden yararlanamamıştı.

ÇALIŞAN EMEKLİLERE BİR DARBE DAHA MI?

Çalışmayan emekliler 5 bin liralık ikramiye almaya hak kazanırken çalışan emeklilere bir darbe daha geldi.

Emekli olduğu için işi bırakan ve çalışmayan emeklilere devlet emlak vergisi muafiyeti hakkı verirken ne yazık ki ekonomik sıkıntılardan dolayı çalışmak zorunda kalan emekliler bu haktan yararlanamayacak.

Adına konut, arsa, iş yeri ya da arazi gibi bir gayrimenkul tapu kaydı bulunan kişiler emlak vergisi ödemekle mükelleftir. Gayrimenkulün rayiç bedeli üzerinden hesaplanan emlak vergisi, belediyelere yılda iki taksit halinde ya da tek seferde ödenir.

Ancak gayrimenkul sahibi bazı kişiler emlak vergisi ödemekten muaftır. Ev hanımı, şehit yakını, işsiz, gazi, emekli ya da dul kişilerin emlak vergisi ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

**

Emekliler ile dul ve yetimlerin sahip oldukları Türkiye sınırları içindeki brüt alanı 200 metrekareyi aşmayan tek konutları için indirimli (sıfır oranlı) Emlak Vergisi uygulamasından yararlanabilmeleri, diğer bir ifadeyle Emlak Vergisi ödememeleri için gelirlerinin münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları emekli, dul, yetim, ölüm ve maluliyet aylıklarından ibaret olması gerekiyor.

VERGİ MUAFİYETİNDEN YARARLANAMIYOR

Ancak elde ettikleri ve yıllık tutarı toplamı indirimden yararlanılan yıldan bir önceki yılda geçerli olan Gelir Vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı geçmeyen her türlü menkul sermaye iradı gelirleri (mevduat faizi, repo, bono ve tahvil faizi, temettü ve kâr payı vb) sıfır oranlı Emlak Vergisi uygulamasından yararlanılmasına engel teşkil etmiyor. Bu bağlamda, emekli olup ücretli olarak çalışan ve ücret geliri elde edenler, brüt alanı 200 metrekareyi aşmayan tek konutları için Emlak Vergisi muafiyetinden yararlanamıyorlar.

EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ…

Emlak vergisi muafiyeti şartları listesinde emekliler de yer alırken sahip olduğu evin tek evi olması ve 200 metrekare büyüklüğü aşmaması şartı ile emeklilere de vergi muafiyeti şartı uygulanmaktadır.

Ancak bu haktan yararlanmak isteyen emeklilerin yine çalışmaması şartı aranacak. Çalışmayan emekliler emlak vergisi muafiyeti hakkı ile ödeme yapmazken çalıştığı için ek geliri olan emekliler ise bu kapsam dışında kalacaklar. Bu şartları taşıyan emekliler belediyeye başvuru yaparak emlak vergisi muafiyeti hakkından yararlanabilecekler.

Çalışan emekliler ise yaşanılan şehir ve ilçeye, konutun büyüklüğüne bağlı olarak değişen tutarlarda hesaplanan emlak vergisi borçlarını 30 Kasım 2023 tarihine kadar ödemekle yükümlü tutulacaklar.

EMEKLİ EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ DİLEKÇESİ

Tek evi olan emeklilerin emlak vergisi muafiyeti dilekçesi vermesi gerekmektedir. Bu noktada şartları sağlayan emekliler, 38 seri no’lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğ ekinde yer alan “Tek Konutu Olan Emeklilere Ait Form”u doldurarak, bunu gayrimenkulün bulunduğu belediyeye teslim edebilirler. Bu, belediyeye beyan şeklinde verilen bir dilekçedir.

EMEKLİ AYLIĞI DIŞINDA DUL, YETİM MAAŞI ALINIYORSA?

Şahsın kendi emekli maaşının yanında eşinin emekli maaşını ya da dul/yetim aylığı alması ve başka bir gelirinin olmaması hâlinde tek konutuna ait emlak vergisini ödemeyecektir.

EMEKLİ, YAZLIK EV İÇİN EMLAK VERGİSİ ÖDEYECEK Mİ?

Devamlı suretle kullanılmayan yazlık konutlar için indirimli emlak vergisi uygulamasından yararlanılamayacaktır. Bir emekli eşin üzerine kışlık, bir emekli eşin üzerine yazlık konut olması hâlinde devamlı ikamet edilen kışlık daire kimin üzerine ise onun adına indirimli emlak vergisi uygulamasından yararlanılacaktır.

BİR EVİ VE BİR ARSASI OLAN EMEKLİ!

Emeklinin gelir elde etmediği iş yeri, arazi ya da arsa gibi gayrimenkulleri olması durumunda indirimli emlak vergisi uygulamasından yararlanılabilecektir. Binanın ikamet amacıyla kullanılıp/kullanılmadığı; elektrik, su, doğal gaz, internet gibi faturalar ve ikamet belgesi ile tespit edilebilmektedir.Bu durumda emekli, tek evinden gayrimenkul sermaye iradı elde etmesi nedeniyle başka geliri olmama şartını ihlal ettiğinden tek konutuna ait emlak vergisini ödemekle mükelleftir.

EMEKLİLER NEDEN ÇALIŞIYOR?

Haberi yukarıda okudunuz;

Haberin özeti şu;

“Çalışmayan emekliler 5 bin liralık ikramiye almaya hak kazanırken çalışan emeklilere bir darbe daha geldi. Emekli olduğu için işi bırakan ve çalışmayan emeklilere devlet emlak vergisi muafiyeti hakkı verirken ne yazık ki ekonomik sıkıntılardan dolayı çalışmak zorunda kalan emekliler bu haktan yararlanamayacak”

**

Adında ‘Adalet’ olan iktidar partisi emekliler arasında ‘adaletsizlik’ yapmaya devam ediyor. Çalışan emekli neden çalışıyor?

İktidar önce bu sorunun cevabını araştırsın, ondan sonra emekliler arasındaki bu adaletsizliği gidersin.