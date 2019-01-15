Bu günahları hangi poşet taşır?

Yerel seçimlere üç ay kala, üst üste gelen zamlarla perişan ve tepkili vatandaşı oyalamak ve “gündem değiştirmek” için “plastik poşet” olayı çıkarıldı! Elbette, doğaya zarar veren plastik poşeti savunmuyorum. Yeniden ve tüm toplum olarak bez torba ve file kullanmaya geçebilsek.

Aslında, plastik poşet kullanımından vazgeçilmiyor! “Paralı poşet” uygulaması ile büyük alışveriş merkezleri destekleniyor!

Peki, yaşadığımız her alanda ve özellikle şehirlerarası yolların kenarlarına atılan “pet şişeler” ne olacak?

Bunlar da bir yana;

Siyasi iktidar gerçekten doğaya saygılı mı?

Doğanın canına okuyan MADEN YASASI ve imar uygulamalarıyla oluşan büyük zarar görülebiliyor mu?

Ne yazık ki HAYIR!

Bizatihi AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan; “İstanbul’a ihanet ettik. Bunda benim de payım var” demedi mi?

İstanbul’un tarihi Sultanahmet Camii’nin üzerine leş kargası gibi çullanan, kentin estetiğine zarar veren, kimi kamu görevlilerinin de daire sahibi olduğu o rezil gökdelenler YARGI kararına rağmen neden yıkılamadı? Neden ve kim göz yumdu bu rezalete?

İstanbul’da, bir deprem halinde “TOPLANMA ALANI” olarak belirlenen alanlar nasıl imara açıldı?

AKP’nin 2004 yılında çıkardığı 5177 sayılı Maden Yasası ile doğal çevreye nasıl büyük bir tecavüz olduğunun kaç kişi farkında?

Şu ana kadar bildiğimiz 5 bin 576 ihale ile, ülkemizin en güzel ormanları yok ediliyor! Bilinen, 143 yabancı şirket maden arıyor! Yabancıların elindeki maden alanı 150 bin kilometre kare. Türkiye’nin yüzde 19’u…

Güzelim KAZDAĞLARI siyanürle altın arama alanı oldu! 11 yabancı firma 37 ayrı alanda altın arıyor! 250-300 ton altın rezervi olduğu sanılıyor. Bunun sadece yüzde 2’si vergi olarak alınacak. Bu, 10-15 yıl sonra yaşanacak tahribatı karşılamıyor! Kaz dağları yavaş yavaş yok ediliyor!

OTOYOL ve KÖPRÜ inşaatları ile milyonlarca ağaç yok edildi ve ediliyor! “Köprü ve yol yapmayalım mı?” Elbette yapılmalı ama doğayı hoyratça yok etmeden. Başka ülkelerde bu hassasiyetin örneklerini görüyoruz.

Ülkemizi tehdit eden bazı “DOĞA KIYIMI” örneklerini anımsatalım;

İzmir’de, su kaynaklarına zarar verir diye ÇED onayı alamayan altın madenine bakanlık izni verildi.

Son 10 yılda 27 milyon dekar tarım arazisi yok oldu!

Milli Parkı, yaylayı talana açtılar. Turizm Bakanlığı izni ile koruma altındaki Milli Parklar, yaylalar, ormanlar ve kırsal alanlar “Turizm Yatırımı” adı altında yağmalanacak!

Turizm Bakanlığı izni ile koruma altındaki Milli Parklar, yaylalar, ormanlar ve kırsal alanlar “Turizm Yatırımı” adı altında yağmalanacak! Atatürk’ün mirası Orman Çiftliği, İmara açıldı ve beton yığınına dönüştü!

Ziraat Mühendisleri Odası, TBMM gündeminde bulunan “Torba Tasarıyı” inceledi ve uyardı; “Ormanlar nükleer atık deposu olacak!”

Karadeniz’in yaylalarına saplanan “Yeşil Yol” her şeyi yok ediyor!

Fatih Ormanı eriyor! Gökdelenlerin gölgesindeki Fatih Ormanı taş ocakları ve hafriyat sahalarının tehdidi altında.

Gökdelenlerin gölgesindeki Fatih Ormanı taş ocakları ve hafriyat sahalarının tehdidi altında. Menderes ve Ergene nehirleri zehirli atıklar nedeniyle doğayı ve insanı tehdit ediyor.

Zeytinlik alanlar enerji ve sanayi yatırımlarına açıldı!

Bakır madeni için tam 72 bin ağaç kesilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca imara açılan tarla ve meyve bahçesi niteliğindeki “Beykoz Ormanı”nı tanımak zor!

Madenlerde ÇED By-Pass ediliyor!

Trakya’da tarımı ve yaşamı bitirecek termik santral planına öfke var.

Daha pek çok örnek vermek mümkün. Arşivimdeki “Çevre Dosyası” içinden bulduğum bu birkaç örnek bile, AKP’nin “Çevre Siyaseti” yani doğaya ve insana bakış açısı açısından fikir veriyor olmalı.

İlginç ve hayret verici olan şu ki; son 16 yılın birinci derecede SORUMLUSU olan AKP Genel Başkanı, seçim öncesi; “Ormanlarımızı betona çevirme gayreti içinde olanlar var!” diyor…

KİM BUNLAR?!..

Yazımızı, Hazreti Muhammed’in bir hadisi ile noktalayalım;

Kim bir yaş ağaç keserse Allah, onu kıyamet günü cehenneme atacaktır.”