Biz gazeteciler çok kötü insanlarız çok!

Saklarız…

Arşivleriz…

Unutmayız…

Gün gelir, kim ne söylediyse, kim ne yapmışsa, önüne koyuveririz.

Geçenlerde dijital arşivimi karıştırıyordum.

Baktım, Fikri Işık’la ilgili bir haber.

16 Aralık 2015 tarihinde saat tam 20.45’te SABAH’ın internetine düşmüş.

Yanda kupürünü gördüğünüz haber.

Birlikte okuyalım:

“Yerli otomobil 2018’de yollarda.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık “2018 yılında yollara çıkacak olan yerli otomobilin tanıtımını yapacağız” dedi.

Fikri Işık’tan müjdeli haber.

Yerli otomobil için tarih verdi.”

Neymiş?

Yerli otomobil 2018 yılında yollara çıkacakmış.

Şimdi hangi yıldayız?

Ocak 2019…

Aradan kaç yıl geçmiş?

Üç yıl…

Yerli otomobilin “y”sini gören var mı?

Ahh Türkiye’m ah!

Dahası…

Yerli otomobil yapıyoruz diye 47 milyon Euro’yu da İsveç’te birilerine kaptırdık.

İki kez manşet attım, “47 milyon Euro’nun hesabını kim verecek?” diye, çıt yok!

Sonuçta…

Fikri Işık’ın bakanlık döneminin “yerli otomobil” masalı bitti…

47 milyon Euro uçtu gitti.

Fikri Işık da şimdi düz milletvekili.

Üç yıl sonra “yerli otomobil” olayına bir not daha düşeyim dedim.

Hiçbir şeye acımıyorum da, devletin uçup giden 47 milyon Euro’suna acıyorum.

Sahi kaptırılan o 47 milyon Euro’nun hesabını kim verecek?

13 belediye başkanından 12’si neden gitti?

AKP’de 13 belediye başkanından 12’sinin tekrar aday gösterilmemesi hâlâ tartışılıyor.

Acaba belediye başkanlarının hemen hemen tamamının “defterden silinmesi” ne anlama geliyor?

*“Toptan temizlik” mi?

*Başarısızlık mı?

*Parti içi kavgaya son vermek mi?

Erdoğan, bu kararıyla partililere ne mesaj vermek istedi?

Bence…

Bana göre…

Erdoğan dedi ki:

*Eyy başkanlar, siz bir hiçtiniz, benim sayemde belediye başkanı oldunuz, sizi bu görevden alıyorum.

*Eyy adaylar, siz de bir hiçsiniz, benim sayemde belediye başkanı seçileceksiniz, benim belirleyeceğim süre kadar bu görevde kalacaksınız.

AKP’deki bu büyük tırpanı başka şekilde yorumlayan var mı?

AKP’nin Gölcük adayı…

Açıklandı, hemen ertesi gün telefonlar başladı.

Arayanların hepsi de AKP’li.

*Ali Yıldırım Sezer, doğru aday değil.

*Ali Yıldırım Sezer’in kökeni CHP’li.

*Bir CHP’liyi Gölcük’ten aday gösterdiler.

*Bu kadar has AKP’li aday adayı varken, CHP kökenli birini aday göstermenin anlamı ne?

Arayanlara şunu söyledim:

“Ben Ali Bey’i tanımıyorum… Ali Bey’in tek kusuru babasının CHP’li oluşu mu? Bence adayın kişiliğine bakın, adam gibi adam mı? Adam gibi adamsa, gerisi önemli değil. Elbette ailesinde ve arkadaşları arasında her görüşten insan olacak…”

Hesap vermek üzerine

“Yöneticiler, iktidara saltanat sürmek için değil, millete hizmet için getirilmişlerdir. Ulusa karşı olan görevlerini kötüye kullandıkları takdirde, şu ya da bu biçimde ulusal iradenin kendi haklarında vereceği kararla karşılaşırlar. Ulus tarafından, ulus adına devleti yönetmeye yetkili kılınanlar, gerektiğinde ulusa hesap vermek zorunda olduklarını bilmelidirler.” Mustafa Kemal ATATÜRK

Koşar adım IMF mi?

*Sanayi üretimi geriliyor.

*Konkordato ve iflaslar artıyor.

*İşsizlik dizboyu!

*Dış borç riski yükseliyor.

*Takibe düşen krediler artıyor.

*Fert başına eksi büyüme yaşanıyor.

Ne o, bütün bu veriler koşar adım IMF’ye gittiğimizi mi gösteriyor?

Partiler mi, adaylar mı yarışacak?

Türkiye’de seçimler…

Uzunca zamandır…

Adaylar arasında değil, partiler arasında yapılıyor.

Bu nedenle…

Önümüzdeki 31 Mart seçimlerinde…

“Filanca aday bomba gibi, falanca aday pek tutmaz”, deyip adaylar üzerinden seçim değerlendirmesi yapmayın.

Adaylar da elbette önemli, ama tek başına seçimin sonucunu değiştiremezler.

Siz Ankara’dan esen rüzgârın hızına bakın!

Rüzgârın hızı kesilmemişse…

Rüzgâr esmeye devam ediyorsa…

İsmi ve kişiliği önemli değil, gösterilen aday ipi göğüsler.