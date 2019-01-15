31 Mart öncesi seçim kritikleri (1)

Körfez’de durum

MHP tabanının Körfez’deki tutumunu merak ediyorum.

Herkes AK Parti’nin adaylarının açıklanmasını bekliyordu. Tüm siyasi partilerin adayları yarışacak rakiplerinin kim olacağına kilitlenmişti.

Özellikle birkaç ilçede bu meraklı bekleyiş çok daha fazlaydı.

Sebebi malum.

AK Parti’nin bir iki ilçeyi MHP’ye vereceği konuşuluyordu.

Bu ilçelerden biri Kandıra diğeri Körfez’di…

Beklenen olmadı ve MHP’ye ilçe verilmedi. AK Parti tüm ilçelerden aday çıkarttı.

Velhasıl bugünkü seçim satına girdik.

Kandıra’da pek değil ama Körfez’de bu durum hayal kırıklığına yol açtı. Aslında hayal kırıklığının sebebi AK Parti’nin Körfez’de aday çıkartması değildi, MHP’nin tüm ilçelerde AK Partiyi destekleyecek olmasıydı.

MHP adayını aylar öncesinde çıkartmış ve harıl harıl çalıştırmıştı. Azmi Cihat Hatipoğlu kapı kapı dolaşmaya başlamıştı.

Ancak seçime 75 gün kala MHP aday çıkartmayacağını bildirdi.

Bir yerde bir hata var ama…

Şimdi ise MHP seçmeninin tavrı merak ediliyor.

Sonuçta aylardır Azmi Bey’i aday bellemişlerdi. Seçimi kazanma ümitleri vardı. Şimdi aynı seçmeni yeniden dolaşıp, “Başkanlıkta AK Parti’ye, mecliste MHP’ye oy isteyecekler.

Bu açıklaması zor bir olay…

İYİ Parti – CHP birlikteliği sağlana bilir mi?

AK Parti ile MHP’nin durumundan bahsettik ama pusulanın diğer uçunda da durum çok parlak değil.

İYİ Parti, bir önceki seçimde MHP’nin adayı, ondan da önceki seçimde CHP’nin adayı Salih Şirin’i aday ilan etti. CHP’nin Körfez’de aday göstermeyeceği ve Salih Şirin’in çatı aday olacağı konuşuluyordu. Ama CHP MYK toplantısının ardından Körfez adayını açıkladı. Adayımız Bozkurt Uslu dedi.

İYİ parti’de moraller bozuldu.

Bozkurt Uslu, aday olduğu dakikadan itibaren çalışmaya başladı.

Sonra yeniden bir teori ortaya atıldı. CHP Genel Merkezi, Körfez adayını çekeceği konuşulur oldu.

Aslında bu durum bir iddiadan öte gerçekleşmesi muhtemel bir hamleydi.

Anlayacağınız Körfez’de ortalık karışık. Siyasilerin bile içinden çıkamadığı bu karmaşadan seçmen nasıl çıkacak bilemiyorum.

Bugün ortaya bir sandık koysa, herhalde seçmenin büyük bir çoğunluğu oyunu kime kullanacağını bilemez…

Şener Sögüt; Şener Söğüt ile aynı dönem aynı okulda okuduk. Benden iki yaş büyüktür. Daha önce Yüzüne de söylediğim bir şeyi buradan da yazmak istiyorum. Kendisi tanıdığım en AK Partili kişidir. Tam bir teşkilat adamı… Kimliğinde Muş yazsa da tam bir Körfezlidir. Sevilen bir şahsiyet olduğu için MHP tabanının da, Söğüt’e destek vereceğine inanıyorum.

Salih Şirin; Şirin ailesi Körfez için özel bir ailedir. Sayın Salih Şirin’in Körfez’de 9-10 bin şahsi oyu vardır. Bu oyu her dönem geçtiği partiye taşımıştır. Daha önce de adaylığı söz konusu olan Salih Şirin, muhtemelen bu işi son defa deneyecek. O yüzden seçime asılacağını tahmin ediyorum.

Gölcük’te seçim…

Hemen her ilçede seçmenin karşısında iki seçenek olacak. Sanırım en kısa oy pusulasıyla bu seçimde karşılaşacağız.

Gölcük’te bu ilçelerden biri…

Karadeniz kokan bu ilçemizde seçim tıpkı geçtiğimiz dönemki gibi iki parti arasında geçecek.

Şimdiden uyarayım, uyu parti arasındaki oy 4 bin civarında.

Adaylardan biri avukat diğeri mali müşavir…

Her iki adayında daha önceden bir adaylık tecrübesi bulunmuyor.

Her iki adayda ilçesinde seviliyor.

Her iki adayında karşılığı var…

Yani Gölcük tam bir bıçak sırtı…

Gölcük’te çok çalışan seçimi alır gibi görünüyor.

Her dönem en seviyeli seçimlerin yaşandığı bu ilçemizi bu dönem daha yakından takip edeceğiz…

İsmeti İşeri; Kendisini uzun yıllardır tanırım. Sevdiğim, saygı duyduğum bir ağabeyimizdir. Partisine bağlı ve seçimi kazanmak için son derece iddialı. CHP tıpkı geçtiğimiz dönemde olduğu gibi bu dönemde de en iyi adayını ortaya koydu diye bilirim…

Ali Yıldırım Sezer; Kendisini sosyal medyadan tanırım. Aday olduktan sonra birkaç kişiye kendisini sordum. Çok güzel referansları olduğunu fark ettim. Kendisiyle ilgili, “ Gölcük’te AK Parti’nin İsmet İşeri’nin karşısına koyabileceği en uygun aday” dediklerine şahit oldum.

Derince’de son durum

Sertif Gölçe-Derince CHP’lilerin kendilerini iddialı gördükleri ilçelerden biri… Genelde ilçenin ikinci partisi olan CHP, bu dönem en kuvvetli kozunu kullanıyor. Baro eski Başkanı Sertif Gökçe’yi… Tertemiz bir kardeşimiz. İlçesinde sevilen Kocaeli’de geniş bir kesim tarafından da tanınan dürüst bir insan. Tabi ki onunda bazı eksikleri var. Ama bu seçim eksik affetmez biran önce, hücre çalışmalarını bitirip propagandasını gövde gösterilerine dönüştürmesi gerekiyor. CHP Körfez İlçe adayını çektiği takdirde İYİ Parti’de Derince’den adayını çekecek. Bu da Sertif Gökçe’ye olumlu bir şekilde yansıyacak.

Zeki Aygün; Zeki Ağabey, Derince ile anılan bir isim. Bundan bir ay önce Derince’ye aday olacağını söyleseydik bize kimse inanmazdı. Gerçi bende inanmazdım… İl başkanlığının ardından iki dönem milletvekilliği yapan ve partisinin MKYK üyeliği görevini üstlenen Zeki Aygün, Büyükşehir Belediyesi için aday adayı olmuştu. Kendisi komik, esprili ve hoşsohbet bir ağabeyimiz. Onun bu tavrı Derince’de neşeli bir seçim dönemi geçirilmesini sağlaya bilir. Adaylığından dolayı kendisini henüz tebrik edemedim. Telefonu ve kendisi hep meşgul çünkü.

Ve Nevzat Doğan’a veda…

Nevzat Doğan’ı ilk tanıdığımda Derince Devlet Hastanesi’nde başhekim yardımcısıydı. Sonda siyasete girdi ardından milletvekilli ve belediye başkanlığı. 17 yıllık siyasi hayatında hep ilklerin adamı oldu. Başarılı bir siyasetçiydi. İtiraf etmek gerekirse beğendim ve takdir ettiğim bir isimdi. Dün veda toplantısı düzenledi ve 10 yıllık icraatlarını anlatan bir toplantı yaptı. Duygu dolu anlarında yaşandığı bu toplantıda ağlayanlar bile oldu. En çok gözyaşını, basın danışmanı Semra Toygar döktü. Ben bu durumu bir veda olarak görmüyorum. Kendisinin yakında çok daha büyük bir sürprizle yine siyasetin, bürokrasinin içerisinde olacağını tahmin ediyorum. Kentin büyük bir bölümünün gönlünde hoş bir seda bıraktı. Bundan sonraki yaşamında kendisine başarının devamını dilerim. Efsane başkan Nevzat Doğan, yolun açık olsun.

Basın Onur Günü programı belli oldu

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti tarafından her yıl düzenlenen Basın Onur Günü kutlama programı belli oldu. Cemiyet tarafından organize edilen program şöyle;

TÖREN PROGRAMI

09.00 - Tren Garında Buluşma

09.30-Atatürk Anıtına Çelenk Sunumu

10.00 Av Köşkü Kasr-ı Hümayun Tören

12.00 16 Ocak Medya Evi Açılışı (Kent Meydanı karşısı Çelik Apartmanı)

19.00 16 Ocak Basın Onur Günü Kutlaması (Welborn Otel)

Asil’e Fenerbahçe temalı doğum günü

Körfez Yarımca’da ikamet eden Meltem ile Niyazi Cehreli’nin biricik çocukları Asil 2’inci yaş gününü kutladı. Doğuştan Fenerbahçeli olan Asil Cehreli aynı zamanda Körfezli iş adamı Gündüz Kamil Cehreli’nin de torunu. Şimdiden bir Fenerbahçe aşağı olan Asil, 2’inci yaş gününde istediği tek şey, Fenerbahçe şeklinde bir pastaydı. Ailesi, beklentinin de üstüne çıktı ve tüm temayı Fenerbahçe olarak organize etti. Nice yaşlar dilerim Asil Cehreli…

FCEF tanıtım düzenliyor

FCEF Yanma ve Yangın Mühendisliği Araştırma Derneği, tanıtım toplantısını 18 Ocak Cuma günü yapılacak. Toplantı Gebze Hacı Halil Mahallesi 1225/1 sokak adresindeki Kaynes Danışmanlık ofisinde yapılacak. Etkinliğin başlama saati ise 14.00 olarak belirlendi.