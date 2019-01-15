Güneşspor, Ali Şentürk ve Burak Süleyman…

Talebelerimden biri. Gazeteci orijinli Ali Şentürk. Bu meslekte geleceğini göremedi ve farikalarda hayatını kazanmak için çalışmaya başladı. Spordan kopmadı. Güneşspor Kulübü’nü adeta devraldı. Yönetimler değişi, o hep kaldı. Önemli çalışmalara imza attı. Çenesiyle çok imkanlar sağladı. Binlerce gencimizi spora kazandırdı. Bugün bir Güneşspor gerçeği var ve bunda en önemli pay Ali Şentürk’ündür… Kocaelispor’da bugün takımı sırtlayan adam Burak Süleyman varsa, Güneşspor’daki eğitiminin sonucunda var olmuştur. Teşekkürler Ali Şentürk. İyi ki bu işe soyunmuşsun ve hizmetlerin unutulmaz!..

Spor merkezleri rant için ise kapatın gitsin!...

Kentimizde son zamanlarda, özellikle hanımların spor yapabilmeleri için ilçelerde açılan spor salonlarının bir rant alanı haline geldiği iddiaları var… Kentin dört bir yanında açılan ve içerisi de aletlerle donatılan bu binaların, yandaş kişilerin evlerinden seçildiği ve sıhhi olmayan ortamda salon haline getirildiği iddiaları ayyuka çıktı. Yani yine spor ve yine rant… Bunun sonunda da iddiaların ayyuka çıkması. Neyse, önemli olan bu salonların yeteri kadar kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesidir. Yani boşa masrafsa kapatın gitsin. Denetleyin ve dedikoduları bitirin!..

Sporda muhafazakarlık akımı…

Ülkemizin genelinde yaygın şekilde görüldüğü gibi, sporda da bir muhafazakarlık akımı gözlemlenebiliyor. 20.Yüzyılda gelişen sporların yanı sıra, ilkçağlardan gelen sporların özellikle Türk tarihiyle ilgisi olanların gelişimi dikkatlerden kaçmıyor. Dünya Etnik Sporlar Federasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’ın çalışmaları, geleneksel okçuluk başta olmak üzere birçok ata sporunun ayrı bir mercek altına alınmasını sağlıyor… İyi mi, kötü mü? Siyasallaşmadıkça ve ırkçılık olarak kullanılmadıkça iyi tabii ki… Aksi taktirde ise, spor savaşın aracı olamaz…

Darıca yönetimi özür diledi…

Darıca G.B. kulübünün Antalya’da ödemeyi geç yapması nedeniyle sıkıntıya girmesi ve Azeri iş insanlarının son anda ödeme yaparak sıkıntıyı gidermesi sonrasında ayrıca özür de dilemesi gerçekten güzel oldu. İkinci yarı öncesindeki bu olay belki de takımın yeniden kenetlenmesi adına doping etkisi yarattı. Neyse zararın neresinden dönülse kardır diyoruz ve Azerilerin daha da öne çıkan hamleler yapmasını bekliyoruz. Takım huzurlu olsun, yıkamayacağı engel yoktur…

İzmit Belediye’de korkulan mı oluyor?..

Bu sütunlardan defalarca yazdım… Siyasi kaynaklı kulüpler, maalesef belli bir süreden sonra, siyasal değişimlerle ya kapanıyor ya da kendi haline terk ediliyor. İzmit Belediyesi de aynı parti içerisinde bir değişime hazırlanıyor. İzmit Belediyespor kadın basketbol takımının kurucusu olan ve tam destek veren İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, yeni dönemde aday olmuyor. Yerine Sibel Gönül aday gösterildi. CHP’nin adayı da bir başka kadın Fatma Kaplan Hürriyet. Yani bunlardan biri kazanırsa, kadın basketbol takımının daha da umutlu olması gerekir değil mi? Ama kazın ayağı öyle değil. Sanıyorum bu kulüp arka plana itilecek ve atıl kalacak. Şu anda takımın art arda yenilgiler alması da bu işin tuzu biberi oldu. Böyle giderse gelecekten endişeliyiz…