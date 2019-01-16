Taner Pınar, Adem Durmuş ve voleybol çilesi…

Kentimizde yıllardır voleybol adına çile çekmiş isimler var ve hep arka planda kaldılar.

Bir zamanlar öne çıkan bu isimler, kulüpler art arda kapanınca, silindi gitti.

Ama onlar tek başlarına da olsa mücadelelerini sürdürüyorlar…

Sadece yansıması zayıf kalıyor. Çünkü kentte lokomotif olacak bir voleybol takımı yok…

Bir zamanlar AEG Eti Kandıra, Petkim, Nasaş, Kocaelispor bayan ve erkek voleybol takımları filede fırtına gibi eserlerdi.

Bu kulüpler kapanınca Adem Durmuş ve Taner Pınar gibi isimlerinde gölgede kaldığını görüyorum ve üzülüyorum.

Kocaelispor, AEG Eti ve Petkim’de görevler almış bu isimler, şimdi kendi çaplarında yarının gençlerini yetiştiriyorlar.

Anadolu Yıldızları’nın Tekirdağ’daki şampiyonluğuyla Taner Pınar hocayı hatırladık, ne mutlu!..

Zenginin parası, züğürdün çenesi…

Çevremde her gün futbolcuların aldığı paralarla ilgili tartışmalar sıktı artık.

Çok komik geliyor. Ama belli bir süreden sonra sıkıyor… Millet, cebinde 5 kuruşu yok, oturmuş şu şunu almış, bu bunu almış söylentisi yapıyor. Hani zengin adam, hem şaşalı bir yaşantı sürer ve hem de çevresindekilerin söylentileriyle keyfine keyif katar ya.

Bu da o hesap. Ülkemizde futbolcuların kazandıkları ‘vergisiz’ paralar, züğürdün çenesini yorarken, kahvede içecek bir bardak çay parası olmayan adamın sabah akşam Fener, Galatasaray ve Beşiktaş’ın transferleriyle yatıp kalkması, çok komik ve aslında trajedik bir durum… Bu milleti yönetmek öyle kolay ki…

Sporcu taranması kente yayılmalı

Kartepe Spor İlçe Müdürlüğü’nde yapılan sporcu taramasını son derece olumlu uluyorum. Bir devrim gibi. Tabii ki kentin birçok ilçesinde artık bu taramalar yapılıyor. Çocuklar hangi spora meyilli, hangi sporu seviyor, fiziksel olarak hangi spora daha yatkın.

Bunlar tek tek not ediliyor ve rapor hazırlanıyor. Buna göre de aileler bilgilendiriliyor ve buna göre spora katılımları sağlanıyor. Kartepe Spor İlçe Müdürü Erol Arutan ve emeği geçenleri kutluyorum. Bunun devamının gelmesini ve kentin dört bir yanına yayılmasını umut ediyorum.

Buz gibi sporun sıcak adamı

Olimpik Buz Sporları Salonu, kurulduğundan bu yana ilgisiz kaldı. Tribünler bir türlü dolmadı. İlk gün merak edenlerin hücumuna uğradı, sonra fasa fiso… Bunun sonucunda da buz sporları kentimizde yayılamadı. Bir istisna var. Ata Yetişken. Basın ile kurduğu sıcak diyaloglar ve beyefendi kişiliğiyle bu sporu hepimize sevdirdi. Yetişken’e sahip çıkılmalı ve tam destek verilmeli. Aksi halde, buz gibi spor kentte buz gibi kalmaya devam eder…