Öğretmenimmm

Otuz kırk yıl öncesinde her gün tıraşını olup, pırıl pırıl gezen öğretmenlerimiz vardı. Hafta sonları dahil tıraşsız gezen öğretmeni gören yoktu. Mesaisi dışında da sokak tabiriyle tüm zamanların öğretmenleri vardı. Biz bu öğretmenlerden korkmasak da çekinirdik. Sokakta bile görsek ne yapacağımızı bilemez, asker gibi hazır ola geçip, gözlerini ayırmadan ona bakardık. Belki bir şey söyler diye.

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Beyaz yaka siyah önlük giyerdik. Beyaz yaka temizliğin simgesi, siyah önlük ise zengin fakir çocuklar arasındaki “eşitlik” ifadesiydi. Kimsenin birbirinden üstünlüğü yoktu. Ellerimizin altında temiz katlanmış mendil ile her gün yapılan el ve tırnak kontrolü ise bambaşka bir olaydı. Kalem tutan eller mi, yoksa bir işte çalıştırılan eller mi? kontrolü yapılırdı aslında.

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Temizliği, titizliği, tertipli olmayı daha o zamanlarda öğrenmiştik. Ya saç sakalını kontrolüne ne demeli? İki günde bir yapılan bu kontrollerden hiç mi usanmazdı bu öğretmenlerimiz? Evet, hiç usanmadan 30-40 kişilik sınıfları kontrol eden idealist öğretmenlerimiz vardı. Her gün verilen ödevler tek tek kontrol edilirdi. Dersine çalışmayan tembel öğrenciyi çalıştırmak, çalışan öğrenciyi de teşvik etmek içindi onlar. O kontrolde çok zaman kaybolur diye düşünenler yanılır. Oysa, kaybolan zaman öğrencinin yıllar sonra kaybedeceği zamanın yanında hiç kalacaktır.

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Konusu insan olan mesleklerin en yücesidir öğretmenlik. Tarihler 1924’ü gösterirken "Öğretmenler! Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır” diyen ve dört yıl sonra 24 Kasım 1928’de TÜRKÇE okuma yazma seferberliği başlatıp, kara tahta başında ders veren Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün Başöğretmenlik yaptığı gündür 24 Kasım. "Bana bir harf öğretenin kulu kölesi olurum" diyen Hz. Ali’nin kutsal saydığı öğretmenliğe ne demeli? Yüz yıllar öncesinden “Mum olmak kolay değil, ışık saçmak için yanmak gerek” diyen Mevlâna ne güzel demiş. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Sokrates, Emerson, Konfüçyüs, Aristo. İşte öğretmenlik böylesine değerli bir meslek. Şimdilerde, giyinişiyle, konuşmasıyla, hal ve hareketleri ile, bilgisiyle bizlere örnek olan öğretmenleri arar olduk. Kaldı mı böyle öğretmenlerimiz? Var mı o nesli tükenen öğretmenlerden? Öğretmenin serveti topluma kazandırdığı binlerce meslek sahibi kişilerdir.

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Yıllar sonra sokakta karşılaştığı kişinin "Öğretmenim ben mimar oldum. Ben doktor oldum. Eczacı, mühendis oldum" demesi kadar gurur ve onur verici bir şey olabilir mi? Parasını verdik dershaneye gönderdik adam ettik egosundaki velileri nereye koyalım? Ben merkezli, değerlere saygısız, değişik ve bencil bir nesil yetişti. Öğretmen de kim deyip kaale almayan tipler türedi. Zamane velileri öğretmenin ceviz kabuğunu doldurmayacak bir hareketinde okulu, milli eğitimi hatta bakanlığı ayağa kaldırmalarına ne demeli.

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Öğretmenini şikâyet eden, döven üstüne bıçaklayan öğrenciyi ne yapmalı? Kim yetiştirdi bunları? Nereden nereye geldik. Şimdiki çocuklara bakıyorum da birinci sınıfa başlayanları, ikinci, üçüncü sınıfa gidenleri okul bahçesinde bekleyen dedeler, anneler, ablalar, abiler var. Toplumda insanlara güven kalmamış. Kimin eseri bu güvensiz insanlar? Yeni nesil kıymetini bilmese de biz eski nesil sizlerin kıymetini değerini daha iyi anlıyoruz. Sen, aydınlık timsali, ışıl ışıl öğretmenim. Kim büyüktür senden, Cumhurbaşkanı mı? Başbakan mı? Tüm ulusu yetiştirdiğin gibi hepsini, hepimizi yetiştiren değerli öğretmenim, “Gününüz Kutlu Olsun” ver elini öpeyim öğretmenim. Vatan toprağını öper gibi. Canım öğretmenimmmm…