Referandum mu, yerel seçim mi?

Hatırlarsınız, yıllar öncesinden rahmetli Necmettin Erbakan’ın, en son Saadet Partisi’ne uyarladığı tarihi bir sözü vardı; “Türkiye’de iki tane parti var. Biri Saadet Partisi, milli görüş; bir de diğerleri…”

Şimdi öyle bir seçime giriyoruz ki, sormayın gitsin. Seçimin her safhasında bu sözü hatırlatan gelişmeler yaşanıyor.

Kocaeli özelinden meseleyi anlatmak istiyorum…

Kabaca bir değerlendirme yapalım. Tabi bu değerlendirmenin içinde Saadet Partisi kısmen var. HDP ise hiç bulunmuyor. Bulunmama sebebi ise henüz daha herhangi bir bölgeden aday çıkarıp çıkarmayacaklarının bilinmemesi…

Buna göre CHP ve İYİ Parti arasında kimin nereden aday çıkaracağı belli oldu. Haliyle bu iki partiden biri aday çıkardığında diğeri o bölgeden çekilecek. Buna göre Başiskele, Kandıra ve Körfez; İYİ Parti’ye verilecek. Çayırova, Darıca, Derince, Gebze, Gölcük, İzmit, Kartepe, Karamürsel ve Dilovası ise CHP’nin olacak…

Fakat burada işler biraz karışıyor. Çünkü işin bu noktasında Saadet Partisi devreye giriyor. Özellikle Dilovası ve Başiskele’de.

Dilovası’nda şahsi oy anlamında en güçlü isim olduğu ayan beyan ortada olan Ercan Dalkılıç, kuvvetle muhtemeldir ki, Saadet Partisi’nden aday olacak. Bu da seçimlerin riske edilmemesi anlamında CHP ve İYİ Parti’nin Dalkılıç’ı desteklemesi anlamına geliyor. Yani Saadet Partisi’nin adayı olması beklenen Ercan Dalkılıç, Dilovası’nda, AK Parti’nin adayı Hamza Şayir’le yarışacak. Tabi bölgede önemli bir potansiyeli olan HDP aday çıkarmaz ise…

Aynı durum Başiskele için de gündemde. Bilindiği üzere bölge AK Parti’nin kentimizdeki en güçlü olduğu ilçe. Yüzdesel olarak iktidara en büyük desteği Başiskele veriyor. Fakat AK Parti tabanı içerisinde özellikle yönetimsel sıkıntılardan dolayı kaçması mümkün olan milli görüş oyları azımsanmayacak kadar çok sayıda.

Ve Saadet Partisi de bölgede Zafer Mutlu’yu aday olarak çıkardı.

Şimdi gündemde olan konu ise CHP ve İYİ Parti’nin, Başiskele’de Saadet Partisi’ni desteklemesi. Dolayısıyla bu ilçede de muhalefetin hesapları tutarsa, seçimler çok büyük bir ihtimal ile AK Parti’li Yasin Özlü ile Saadet’li Zafer Mutlu arasında geçecek.

Bir de Çayırova var. Burası için de aynı proje gündemde. Yani Dilovası ve Başiskele’deki gibi Saadet Partisi çatısı altında bir oluşumun burada ortaya çıkması muhtemel. Ancak bölge ile ilgili henüz net bir karar alınmış değil.

Dolayısıyla Saadet Partisi’nin süreçle alakalı net kararını vermesi, HDP’nin de kent genelinde aday çıkarmaması durumunda Kocaeli’de yerel seçimler, tıpkı referandum ve 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında geçecek. Yani akıllardaki proje gerçekleşirse ilçelerde yüzde 50+1 oyu alan parti seçimi kazanmış olacak.

Muhalefeti ümitlendiren bu çalışma Erbakan hocanın söylediği “Biz ve diğerleri” sözünü AK Parti özelinde gerçekleşmiş görülüyor. MHP, iktidarın kanatları altında. HDP dahil diğer partilerde bazen böyle aynı hedefe kanalize olabiliyorlar.

Ruhun şad olsun be hocam…

Bir kez daha anmak geldi içimden…