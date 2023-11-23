Karamürsel, sağlık hizmetleri konusunda cezalandırılıyor mu?

21 yıllık AKP iktidarında her kesimde olduğu gibi, sağlık sektöründe de şikayetler gelmeye devam ediyor.

Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan ‘hasta garantili’ şehir hastaneleri, yapıldığı yerin dokusunu bozdu.

Kocaeli Şehir Hastanesi de ilimizin sağlık dokusunu bozdu desek yanlış olmaz. Hastanelerin içi boşaltıldı, sağlık çalışanları Kocaeli Şehir Hastanesi’nde görevlendirildi.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doğumhane kapandı.

Körfez ve Derince’de ikamet eden vatandaşlar, doğumhane kapatıldığı için zor durumda.

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Önceki gün Karamürsel’deki sağlık sorunuyla ilgili gazetemize bir mail geldi… Mailde Karamürsel halkının cezalandırılmaya devam edildiğin belirtildi. Karamürsel’e ve çevresindeki belde ve ilçelere hizmet eden Karamürsel Devlet Hastanesi’nde doktor sayısı ve ekipman eksiklikleri sebebiyle Karamürsel halkı mağdur olmaya, hizmet alamamaya devam edildiğine dikkat çekildi. Gelen maili birlikte okuyalım;

DR.OKTAY ŞAHİN ATAMASI

“Karamürsel Devlet Hastanesi kadın doğum kliniğinde 2 yıl önce vefat eden Dr. Resul Patan’ın yerine iki sene sonra ancak mecburi hizmet ile kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr.Oktay Şahin ataması yapıldı, ancak Karamürsel halkının mağduriyeti bitmedi. Bilakis 3 kadrosu olan klinikte minimum 2 doktor çalışmalı ve nöbet ve icapları paylaşmalıdır, ancak o zaman acil doğum ve kanamalara müdahale edilebilir. Mecburi hizmet yükümlüsü Uzman Dr. Oktay Şahin’in geldiği aydan itibaren, usulsüz şekilde Karamürsel Devlet Hastanesinde nöbet tutması İl Sağlık Müdürlüğünce iptal edilip nöbetleri Kocaeli Şehir Hastanesinde tutturulmuş, Karamürsel halkı mesai dışındaki acil hallerde yine sahipsiz bırakılmıştır.

UZMAN DR. NAZAN AKGÜN KORUK MAĞDUR EDİLDİ

Bununla da kalmamıştır, hastaneye eş durumu sebebiyle 2 gün önce ataması yapılan kadın doğum uzmanı Dr.Nazan Akgün Koruk’un başlamasıyla, mecburi hizmetini yapan Uzman Dr. Oktay Şahin’in usulsüz şekilde ve kalıcı halde mecburi hizmetini yapıyor olmasına ve mecburi hizmet döneminde geçici görevlendirmeyle görev yerinin değişmesi yasa dışı olmasına rağmen, kadrosu Kocaeli Şehir Hastanesine alınmış ve yine Karamürsel halkı ve eş durumu sebebiyle yeni başlayan Uzman Dr. Nazan Akgün Koruk mağdur edilmiştir.

Kocaeli Şehir Hastanesi kadın doğum kliniğinde 1 öğretim görevlisi, 17 uzman doktor ve 8 asistan doktor hizmet verirken, Karamürsel halkına 1 uzman doktor hizmet vermek zorunda bırakılmıştır. Bu Karamürsel halkına bir zulümdür.

ATAMALAR NEDEN YAPILMIYOR?

Karamürsel Devlet Hastanesi, kendi büyüklüğündeki hastaneler içinde en verimli ve kaliteli hizmeti veren hastanelerden ilk sıralarda olanlardan biridir. Tüm doktor, hemşire ve idari personeliyle canla başla çalışmaktadır ancak pandemiden beri hastanenin boş kalan kadrolarına nedendir bilinmez bir türlü doktor atanmamıştır. Yine bir başka usulsüzlük ile tek radyoloji doktoru Kocaeli Şehir Hastanesine haftanın 3 günü çekilmiş ve Karamürselli aylarca ultrason beklemeye ya da özel hastanelere mahkum edilmiştir.

HASTANEDEKİ HEKİM EKSİKLİĞİNİN BOYUTU İNANILMAZDIR.

-2,5 yıldır göz hastalıkları bulunmamaktadır.

-1,5 yıldır fizik tedavi doktoru bulunmamaktadır.

-Radyoloji hekimi haftada 2 gün hizmet vermektedir.

-Yaklaşık 1 yıldır tek genel cerrahi doktoru hizmet vermektedir

-2 yıldır tek KBB doktoru veya belli günler tek dış doktor ile hizmet verilmektedir.

-Geçici görevle haftanın belli günleri hizmet veren Kardiyoloji polikliniği 3 yıldır kapalıdır.

YENİ YAPILAN EK BİNANIN YATAKLARI ONAYLANMADI

Karamürsellinin mağduriyeti bunlarla sınırlıda değildir. Yeni yapılan ek binanın yatakları onaylanmadığından kullanılamamakta ve hastanede yatacak yer bulunamamaktadır.Yine ameliyathanedeki malzeme ve demirbaş eksikliği ise içler acısıdır. Karamürselli hayır severlerin ve hastane idarecilerinin gayretleriyle alınan demirbaşlar dışında hastaneye yıllardır alınan tek bir yeni ekipman yoktur. Doktorlar zor şartlarda ameliyatlar yapmakta, hastane çalışanlarının özverili gayreti olmasa ameliyatların çoğu yapılamayacak haldedir.

HİZMETLERİN ÖNÜ KAPATILIYOR

Karamürsel hastanesinin hizmet vereceği bunca insan varken, hizmet vermek isteyen çalışkan hekim, hemşire ve idarecileri varken neden bu hizmetlerin verilmesinin önü kapatılmaktadır. Neden Karamürsel halkı bu hizmetleri alamamakta ya da başka yerlerde aramak zorunda bırakılmaktadır? İl Sağlık Müdürü ya da sağlık politikalarıyla ilgilenen siyasi kişiler neyi amaçlamaktadır?”

PEHLEVAN CEVAP VERECEK Mİ?

Karamürsel’den gazetemize gelen maili yukarıda okudunuz.

Maile atan kişi, konuya hakim.

Sorunu bütün çıplaklığıyla yazmış.

Yazıda iki yıl önce vefat eden Dr. Resul Patan’ın yerine kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr.Oktay Şahin atanmış.

Şahin’in mecburi hizmeti Karamürsel olduğu halde Kocaeli Şehir Hastanesi’nde kalıcı olarak görevlendirilmesinin mevzuata aykırı, yasak olduğu ifada ediliyor.

Yazılanlara göre Dr. Oktay Şahin, mecburi hizmeti Karamürsel olduğu halde, Kocaeli Şehir Hastanesi’nde kalıcı olacak gibi.

İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, gelen maildeki iddialarla ilgili bir değerlendirmede bulunursa, bu köşeden yayınlarım.