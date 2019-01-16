Yeniden “reji düzeni” mi?

Siyasi iktidar “Yerli ve Milli” sloganını dilinden düşürmüyor ama, hayatımızın her alanında amansız bir “yabancı egemenliği” var!

Vatandaşlarımız ne kadar farkında, bilemiyorum; sigara sektörümüz 5 yabancı şirketin elinde! Bu şirketler birçok ilde sigara fabrikalarımızı kapattılar! Örneğin; Samsun, Bitlis, Akhisar gibi.

Ya tütün üretimi ve tütün ekicileri ne oldu? Üretim hızla düştü ve tütün ekicilerinin büyük bölümü işçi oldu! Ya da başka bir ürün ekip biçmeye başladı.

Ama her şeye rağmen bu ülkede tütün eken, pazara götürüp ekmeğini kazanmaya çalışan insanlarımız var. Ancak, bu alanda yaşamak kolay değil!

Yabancı sigara firmaları, tütünü kendi ülkelerinden ithal ediyorlar. Yerli üretici de kendi Pazar düzenini oluşturmaya çalışıyor. Yabancı sigaralar ateş pahası. Tiryakiler maddi olarak zor durumda. İşte bu nedenle, pek çok tiryaki, ataları gibi “sarma sigara” içmeye başladı.

Bir süre önce bu yerli sektörü yok etmeye çalıştılar! Tepkiler üzerine bir adım geri atıldı! Sonra ne oldu?

AKP iktidarının yani Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aldığı son kararla; yabancı tütünden alınan ton başına 150 dolar gümrük vergisi SIFIR oldu!

Ya yerli tütünün vergisi?

Yüzde 63 olan vergi yüzde 67’ye çıkarıldı!

Ne kadar “yerli ve milli” bir karar değil mi?!..

Yabancı tütünden alınan vergi sıfırlanınca, yabancı sigara firmaları 3-4 liraya da sigara satabilecekler! Oysa, yerli üreticinin maliyeti yükselecek, bu “HAKSIZ REKABETE” dayanamayacak!

Bir süre sonra yerli üretim ve yerli tütün pazarı çökecek!

Aklıma, 2. Abdülhamit döneminde “Yaprak, Tütün ve Müskirat İşletmesini ele geçiren, Fransız ağırlıklı yabancı konsorsiyum olan REJİ İDARESİ geliyor!

Osmanlı Devleti’nden alacaklarını tahsil etmek üzere kurulan ve şimdiki İstanbul Erkek Lisesi’nde konuşlanan Duyun-u Umumiye İdaresi, “Yaprak, Tütün ve Müskirat İşletmesini REJİ İdaresi’ne devreder. REJİ; “Bizim gösterdiğimiz yerlerde, bizim istediğimiz kadar tütün ekilecek, bizim dışımızda tütün ticareti yapılmayacak” kuralını koyar! Buna rağmen Türk tütün köylüsü eker ve kendi yerel pazarlarında tütününü satmaya çalışır. REJİ, bu durumla başa çıkamayınca, 2. Abdülhamit’ten “KOLCU KUVVETİ” kurma imtiyazı alır! Kolcular, büyük ölçüde cahil ve gözü kara eski suçlulardan seçilir! Tütün köylüsüne kan kustururlar. Tarihi kayıtlarda da belirtilmiştir ki, 20 binin üzerinde tütün köylüsü öldürülür!

Bu facia karşısında Ege’li tütün köylüsü bir AĞIT yakar;

“Kolcular gelmeden Halil’im nerelere kaçalım?

Teslim olmayalım Halil’im aman kurşun saçalım!”

ÇÖKERTME türküsü, Türk tütün köylüsünün ağıtıdır!

Türk Tütün köylüsünün “üretim özgürlüğü” Cumhuriyet yönetimi ile geri gelir. REJİ, tazminatı ödenerek def edilir ve TEKEL İDARESİ kurulur.

Ne var ki, 1980 sonrası ülkemizin kamusal üretim alanlarının yerli ve yabancı şirketlere peşkeş çekilmesi sürecinde SEKA, SÜMERBANK, Şeker Fabrikaları gibi “Cumhuriyet Mirası” ve halkın ortak varlığı olan tesislerle birlikte TEKEL İDARESİ de imha ve talan edilmiştir!

Düşünüyorum da; yabancı sigara firmalarına KOLCU Çetesi kurma imtiyazı da verilir mi?

Ne dersiniz?