Vali Aksoy’u fena yanılttılar!

Salı günü akşamı Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un talimatıyla okullar dün tatil edildi…

Gerekçe de şunlar dendi;

İlimiz genelinde meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı ve don olayı beklendiğinden;

Okul öncesi,

İlkokul,

Ortaokul,

Lise,

Özel Okullarla,

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde 16 Ocak 2019 Çarşamba günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir.

Ayrıca söz konusu tarihte hamilelerle engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”…

Dün baktık, hava soğuk değil…

Kar yağışı yok…

Hava pırıl, pırıl, güneşli…

Anlaşılan birileri Vali Aksoy’u fena yanılttı…

HAVA PIRIL PIRIL, GÜNEŞLİ

Körfez Belediyesi de Kocaeli Üniversitesi Körfez Kampüsünün açılışına yapacaktı…

Birden haber geldi, hava muhalefeti nedeniyle açılışın ertelendiği söylendi…

Ertesi gün baktık, hava pırıl pırıl, güneşli…

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da yanıldı…

Belki de açılışın gerekçesi yanlış bulundu…

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Yani anlayacağınız; hava muhalefeti nedeniyle açılışı erteleyen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ile, hava muhalefeti nedeniyle dün okulları tatil ettiren Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, yanıldı… Yanıltıldı…

Bu yanılmaya sonarım en çok çocuklar sevindi…

AKP İzmit, özür dilemiş

AKP İzmit İlçe Teşkilatı, Sibel Gönül’ün İzmit Belediye Başkan adayı gösterilmesiyle, ilçe binasında görkemli bir tören düzenlemişler… Hiçbir basın kuruluşunu da çağırmamışlar… Haber sadece bir internet sitesinde çıkmış. Bunun üzerine gazeteciler, tepki olsun diye AK Parti İzmit Basın Grubu’ndan tek tek ayrılmışlar… Ondan sonra AKP İzmit’in SKM’sinden Murat Ergene gazetecileri aramış, özür dilemiş… Bir daha böyle bir şey olmayacak demiş… Sonrasında AK Parti İzmit Basın Grubu yeniden kurulmuş… Bu durum, diğer siyasi partilere ve ilçe teşkilatlarına ve ilçe örgütlerine ders olsun…

AKP’lilerden CHP’li Fatma Hanım’ın danışmanına övgü

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, önceki gün 10 yılını anlattı… Toplantıda AKP’liler kendi aralarında kulisler yaptı… AKP’liler kendi aralarında konuşurken, CHP’nin İzmit adayı Fatma Kaplan Hürriyet’in sürekli basında yer almasından endişe duymuşlar… Demişler ki; “ Fatma Hanım, sürekli basında… Onun haberlerini kim yapıyor? Onun basın danışmanı kim? Biz de 7 milletvekili var, hiç birinin danışmanı Fatma Hanım’ın danışmanı gibi çalışmıyor. Bizim de Fatma Hanım gibi Sibel Hanım’a bir basın danışmanı bulmamız lazım” demişler… Fatma Hanım’ın danışmanı Sercan Al. Yerel gazetelerde çalıştı… Gazeteci kökenli… Anlaşılan, Sercan Al, Fatma Hanım’ın haberlerini iyi pazarlıyor, bu da AKP’lileri rahatsız ediyor…

AKP’li Sibel Hanım’ı düşüşü ve esprisi!

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın Deniz Restoran’daki programında ilginç bir olay yaşandı… Programa AKP’nin İzmit Belediye Başkan adayı Sibel Gönül de katıldı… Programa katılan kişileri ve basın mensuplarını dolaşan Gönül’ün başına minik bir kaza geldi… Sibel Hanım, gazetecilerin masasına yönelirken, zeminden dolayı ayakkabıları kaydı ve yere düştü… Gönül’ün düştüğünü gören gazeteciler, hemen müdahale etti. Çok canı yandığı halde belli etmemeye çalışan Sibel Hanım, ayağa kalktıktan sonra çevresindekileri de uyararak dikkat etmelerini istedi. Sonrasında konuya espriyle yaklaşan Gönül, “Bakın ben tabandan geldim. Ben her düştüğümde seçim kazanıyorum. Daha önce de düştüm ve o zaman da seçim kazandım” diyerek durumu güzel kurtardı. Sibel Hanım, durumu iyi kurtarsa da, sanırım orada bulunanların hafızalarından Sibel Hanım’ın düşüşü kolay kolay silinmeyecek… Kimileri de Sibel Hanım’ın düşüşüyle ilgili, “Sibel Hanım, CHP’nin adayı Fatma Hanım’a çok yüklendi. Fatma Hanım, Sibel Hanım’a beddua mı etti, ne” diye espride bulundular. Anlaşılan ikili arasındaki çekişme, hayli renkli geçecek…

CHP’li Ofluoğlu DSP’ye geçiyor!

CHP’nin Kartepe Belediyesi Meclis Üyesi Temel Ofluoğlu, Kartepe Belediye Başkan adayı olmuştu.. Genel merkez, ilçe başkanlığından istifa eden Cumhur Karakadılar’ı aday gösterdi… Bu duruma kızan Ofluoğlu, Karakadılar’ın aday tanıtım toplantısına katılmadı… Partisinden de istifa etti… Başkan adaylığını kafasına koyan Ofluoğlu’nun 19 Ocak Cumartesi günü törenle DSP'ye geçeceği ve DSP’den Kartepe Belediye Başkan adayı olacağı öğrenildi. Zaten CHP’lilerin koltuk kavgası her daim meşhurdur… Bakalım, Ofluoğlu ile ilgili söylemler doğru çıkacak mı? DSP’den CHP’li Cumhur Karakadılar’ın karşısına aday olarak çıkacak mı?

Karabalık ve SP!

AKP’nin Kartepe Belediye Başkan adayı ilçe başkanlığından istifa eden Mustafa Kocaman oldu… Kocaman, 2009 yılında Büyük Birlik Partisi’nden Kartepe Belediye Başkan adayı olmuştu… O dönem, AKP’nin adayı Şükrü Karabalık’tı… Seçimi Karabalık kazanmıştı… Bu kez Kocaman AKP’nin adayı… AKP’den aday gösterilmeyen Şükrü Karabalık’ın Saadet Partisi’nden belediye başkan adayı olacağı konuşuluyor… Açıkçası buna pek ihtimal vermiyorum… Aday olursa da seçimin dengelerini değiştirir…