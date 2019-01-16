İthal soğanı yumruklamak

Size garip gelebilir…

Anadolu’da yemekte söğüş olarak yenecek tatlı soğan bıçakla kesilip dilimlenmez, yumrukla parçalanır.

Kök tarafı aşağı gelecek şekilde sert bir yere koyar, elini yumruk yapar vurursun.

Eline aldığında parçalanmayan ortadaki “cücük” kalmıştır.

Yumrukla parçalanmış tatlı soğanı yemeye doyum olmaz.

Soğan, Anadolu insanının hiçbir şey bulamazsa ekmeğine katıktır.

Şimdi ülkemiz, “fakirin katığı” soğanı ithal eder hale geldi.

Şubat sonuna kadar gümrük sıfırlandı, artık yemeklerimizi dövizle satın alacağımız soğanla pişireceğiz.

İthal soğanı yumruklayacağız…

Görüyor musunuz ne hallere düştük?

İthal etmediğimiz bir soğan kalmıştı, soğanda da “dışa bağımlı” hale geldik.

Soğan ithal etmek, bir milattır.

Bunun ötesini düşünemiyorum.

En iyisi, KİK’i ortadan kaldıralım

KİK, Kamu İhale Kanunu…

“İstisna” koya koya “işlevsiz” hale geldi.

Şu kurumu da istisna tutalım, bu kurumu da istisna tutalım, sonunda istisna listesinde alfabenin (Z) harfi de kullanıldı.

İhale Kanunu’ndan kaçış, alfabeyi bitirdi.

Alfabemizde “w-x-q” olmadığına göre, bundan sonra ne yaparlar bilemiyorum.

Sanırım, alfabe dışında başka bir “işaretleme” bulurlar.

Bu neden bu hale geldi?

Nedeni açık.

Kamu ihalelerinde müteahhitlere ödenen para, biliyorsunuz halkın parasıdır.

Halktan toplanan vergidir…

Bu nedenle ihalelerin açık ve şeffaf yapılması gerekir.

İhalelerin, herkesin haberdar olacağı şekilde ilan edilmesi şartı vardır.

Teklifler, açık ve rekabet koşullarına uygun olmalıdır.

Tamam da, ihalelerde “istisna” olmamalı mı?

Yani “ihalesiz” iş verilmemeli mi?

“İstisna” olabilir.

Savunma ve güvenlik ihaleleri…

Bu “istisnalar” bir zamanlar çok sınırlıydı.

A’dan F’ye kadar…

Toplam 6 kuruma…

AKP döneminde, o kurum bu kurum derken, işin cılkı çıktı.

Öyle cılkı çıktı ki, sonunda alfabemizin son harfi (Z) de kullanıldı, bitti.

(Z) ile istisna kapsamına alınan kurum, ÇAYKUR.

Hani geçenlerde Türkiye Varlık Fonu’na alınan kurum…

İstisna kapsamının ne anlama geldiğini biliyorsunuz…

İhaleyi yapan, ihaleyi, istediği bedelle istediği firmaya veriyor.

Kaça verdin, neden o firmaya verdin, sorgulanamıyor.

Dediğim gibi, işin o kadar cılkı çıktı ki, KİK’in artık bir hükmü kalmadı.

Bu nedenle ilga edelim, yani ortadan kaldıralım gitsin diyorum.

Trump, Türkiye’ye neden ekonomik tehditte bulundu?

ABD Başkanı Trump’un Türkiye’yi “ekonomik bakımdan mahvetmekle” tehdit etmesi, hâlâ tartışılıyor.

Trump’un bu tehdidi…

*Terbiyesizliktir.

*Haddini aşmadır.

*Küstahlıktır.

*Kabadayılıktır.

Hepsi tamam!

Ama biz, Trump neden bizi “ekonomik bakımdan mahvetmekle” tehdit ediyor, bunu çok iyi biliyoruz.

Senin 457 milyar dolar dış borcun varsa…

Sen bu borcunu borçla kapatmak mecburiyetindeysen…

“Borçla yaşamak” senin yumuşak karnınsa…

Özetle, ABD’nin elinde “koz” varsa…

O haddini bilmez, o küstah da seni “Benim dediklerimi yap, yoksa seni ekonomik bakımdan mahvederim” der.

Kuraldır…

Eğer borçluysan; kişi ol, şirket ol, devlet ol fark etmez, boynun büküktür.

Borç veren, her fırsatta tepene binmek ister.

Bunu kendine “hak” görür.

O halde…

*Türkiye’nin hemen “borç ekonomisi”nden ve “tüketim ekonomisi”nden “üretim ekonomisi”ne geçmesi gerekir.

*”Borcunu borçla kapatma” gafletinden kurtulması gerekir…

*Türkiye’nin, mümkün olan en kısa zamanda borçlarını tasfiye etmesi gerekir.

*Türkiye’nin, eğer dünyada söz sahibi olacaksak, “borç alan” değil “borç veren” ülke haline gelmesi gerekir.

*Ancak çalışan, üreten, ihracat yapan, bilim ve teknolojide ilerleyen Türkiye, “gerçek anlamda güçlü Türkiye” olur.

457 milyar dolar dış borcun varsa, küstahların küstahlığı bitmez.

Bu gerçeği kabul edelim, başka çaremiz yok!

Danışman…

“Devlet büyükleri, kendilerine danışman seçtikleri ilim, fen, sanat ve siyaset adamlarının değeri ve büyüklükleri ölçüsünde büyüktür.” Selçuklu Veziri NİZAMÜLMÜLK