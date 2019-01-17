2018 yılından seçmeler-2

Her yılbaşı olduğu gibi sizin için geride bıraktığımız yılda yaşanan önemli olayların panoramasının ikinci bölümünü ilginize sunuyorum. Umarım beğenirsiniz.

>>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından bu yıl ilk defa kulüpler arası düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Takım Şampiyonası 5-10 Haziran 2018 tarihlerinde Çorum’da düzenlendi.Küçüklerde ve Yıldızlarda Pendik Satranç Spor Kulübü, Kadınlarda ise Tarsus Zeka Satranç Kulübü şampiyon oldu. Küçüklerde Apaydın Satranç ikinci, Ankara DSİ Gençlik Spor Kulübü üçüncü; Yıldızlarda Apaydın Satranç ikinci, Ortaca Belediye Spor Kulübü üçüncü; Kadınlarda ise Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ikinci ve Bornova Belediye Spor Kulübü üçüncülüğü elde etti.

>>> Uluslararası Çeşme Açık Satranç Turnuvası 26 Haziran - 1 Temmuz 2018 tarihlerinde düzenlendi. A, B ve C olmak üzere üç ayrı kategoride oynanan turnuvada 39'u unvanlı olmak üzere 16 ülkeden 727 sporcu mücadele etti. Ayıos Haralambos Kilisesinde oynanan ve 90 sporcunun mücadele ettiği 2153 ortalama rating gücündeki A kategorisinde; Azerbaycan'dan GM Vugar Rasulov (ELO 2516) birinci, Ukrayna'dan GM Andrey Sumets (ELO 2575) ikinci ve Belçika'dan GM Vadim Malakhatko (ELO 2499) üçüncü oldu

>>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından düzenlenen Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası 2-7 Temmuz 2018 tarihlerinde Çanakkale’de düzenlendi. Pendik Satranç Spor Kulübü Derneği sporcusu FM Deniz Özen şampiyon olurken, Karaman Belediye Spor Kulübü Sporcusu Emir Gülbeyaz ikinci Taş Duvar spor Kulübü sporcusu Emirhan Tarlabaşı ise üçüncü sırada yer aldı.

>>> 2018 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası 9-15 Temmuz 2018 tarihlerinde 39 ilden ve KKTC’den olmak üzer 61 takım, 852 sporcunun katılımı ile Konya’da düzenlendi. 9 tur sonunda Beyazkale Satranç Evi Spor Kulübü Derneği şampiyon oldu. İlimizi temsilen katılan ve son üç yılın il yarışmaları şampiyonu Derince Turgut Reis İlköğretim Okulu Spor Kulübü şampiyonayı dört galibiyet, iki beraberlik ve üç yenilgi ile 10 puanla tamamladı.

>>> 2018 Türkiye Satranç 2. Ligi 15-22 Temmuz 2018 tarihlerinde 35 takım ve 518 sporcunun katılımı ile Konya’da düzenlendi. 9 tur sonunda şampiyonluğu Ankara DSİ Gençlik Spor Kulübü elde etti. Olbia Satranç ve Spor Kulübü ikinci, aynı puan ve averajla Pendik Satranç Spor Kulübü Derneği üçüncü, aynı puan ve averajla Yalova Belediye Spor Kulübü dördüncü sırada yer aldı. İlimizi temsilen ikinci ligde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü ligi üç galibiyet, üç yenilgi, üç beraberlik ile 9 puanla tamamladı.

>>> 2018 Türkiye Satranç 1. Ligi 15-22 Temmuz 2018 tarihlerinde 23 takım ve 384 sporcunun katılımı ile Konya’da düzenlendi. 9 tur sonunda Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Derneği şampiyon oldu. Sertel Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ikinci, aynı puan ve averajla Tatvan Satranç Eğitimi Spor Kulübü üçüncü sırada tamamladı.

>>> 2018 Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi 25 Temmuz - 5 Ağustos 2018 tarihlerinde Ankara’da düzenlendi. 13 takımın mücadele ettiği ligde 13 tur sonunda Hatay Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü şampiyon olurken Türk Hava Yolları Spor Kulübü ikinci, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi GSK Derneği ise ligi üçüncü sırada tamamladı.

>>> Çanakkale’de bu yıl 26.’sı düzenlenen Troya Uluslararası Açık Satranç Turnuvasında 9 ülkeden toplam 376 sporcu mücadele etti. 6-11 Ağustos 2018 tarihlerinde oynanan turnuvada 2014 kuvvet ortalamasına sahip A Kategorisinde FM Orkhan Eminov (Denizli) birinci, IM Morteza Darban (İran) ikinci, GM Davit Benidze (Gürcistan) üçüncü oldu.

>>> Uluslararası Altın Kayısı Açık Satranç Turnuvası 6-11 Ağustos 2018 tarihlerinde düzenlendi. 11 ülkeden 555 sporcunun katılımı ile beş kategoride oynandı. A Kategorisinde GM Konstantine Shanava (Gürcistan) birinci, aynı puan ve averajla IM Nima Javanbakht (İran) ikinci, FM Gasimov Parviz (Azerbaycan) ise üçüncü sırada yer aldı.

>>> Uluslararası Satranç Federasyonu’nun (FIDE) önemli organizasyonlarından olan Dünya Gençler Satranç Şampiyonası 4-16 Eylül 2018 tarihlerinde Gebze’de düzenlendi. 65 ülkeden 263 sporcunun 11 tur üzerinden mücadele ettiği şampiyonada Açık Kategoride, GM Maghsoodloo, Parham (ELO 2649/IRI - 2000 Doğumlu) şampiyonluğa ulaştı. Aynı puan ve averajla GM Puranik, Abhimanyu (ELO 2524/IND - 2000 Doğumlu) ikinci, IM Lobanov, Sergei (ELO 2535/RUS - 2001 Doğumlu) ise üçüncü sırada yer aldı. Kızlar kategorisinde ise averajla Maltsevskaya, Aleksandra (ELO 2234/RUS - 2002 Doğumlu) şampiyon olurken aynı puan ve averajla WGM Tokhirjonova, Gulrukhbegim (ELO 2369/UZB - 1999 Doğumlu) ikinci sırada yer aldı. WIM Khomeriki, Nino (ELO 2313/GEO - 1998 Doğumlu) ise üçüncü sırada yer aldı.

>>> Dünya Satranç Olimpiyatı 23 Eylül - 6 Ekim 2018 Tarihlerinde Gürcistan’ın Batum şehrinde düzenlendi. Olimpiyatta IA-FI Aykut İlker Mete (Kocaeli), IA Fahri Karabay (İzmir), IA-FT Atilla Gürmen (Muğla), IA İsmail Çalışkan (Bursa), IA Ahmet Uçtu (Balıkesir) ve FA Yücel Yıldırım (Bolu) hakem olarak görev yaptılar.

>>> Uluslararası Satranç Federasyonu’nun (FIDE) en önemli organizasyonu olan Satranç Olimpiyatı 23 Eylül - 6 Ekim 2018 tarihlerinde Gürcistan’ın Batum şehrinde düzenlendi. 185 ülkenin katılımı ile bu yıl 43.sü oynanan olimpiyatta ülkeler kadınlar ve açık olmak üzere iki ayrı kategoride mücadele ettiler. 245 büyükustanın (GM) ve 148 uluslararası ustanın (IM) yer aldığı olimpiyatta iki kategoride de şampiyonluğa Çin ulaştı ve en son 1986 Dubai’de Sovyetler Birliği’nin gerçekleştirmeyi başardığı çifte zaferi elde etti.

>>> Türkiye Satranç Şampiyonası 26 Ekim - 6 Kasım 2018 tarihlerinde Antalya’da düzenlendi. Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Derneği sporcusu IM Cemil Gülbaş şampiyon olurken, Deniz Su Aquamatch Satranç Gençlik ve Spor Kulübü Derneği sporcusu GM Aziz Mert Erdoğdu ikinci, aynı puan ve averajla Olbia Satranç ve Spor Kulübü sporcusu FM Esat Bağlan üçüncü sırada yer aldı.

>>> Knock out sistemle (eleme sistemi) eşlendirilen FIDE Kadınlar Dünya Satranç Şampiyonası 01-25 Kasım 2018 tarihlerinde Rusya’da Khanty-Mansiysk’te oynandı. GM Alexandra Kosteniuk’u 1,5-0,5 yenen GM Ju Wenjun, GM Mariya Muzychuk’u 3-1 yenen GM Kateryna Lagno finale kalmayı başardılar. Finalde 1-1 biten iki maçın ardından eşitlik bozma maçlarında 25 dakika 10 saniye eklemeli tempoda oynanan iki oyunun da berabere bitmesiyle şampiyon son iki maçta belli oldu. 10 dakika 10 saniye eklemeli tempoyla oynanan iki maçı da kazanan GM Ju Wenjun şampiyonluğa ulaştı.

>>> Dünya satranç şampiyonluğu unvan maçı 9-28 Kasım 2018 tarihlerinde Londra’da oynandı. 2013 yılından bugüne dünya şampiyonluğu unvanını koruyan GM Magnus Carlsen (ELO 2835/NOR - 1990 Doğumlu) ile mart ayında Berlin’de düzenlenen FIDE Adaylar Turnuvasında şampiyon olarak GM Fabiano Caruana (ELO 2832/USA - 1992 Doğumlu) arasında oynandı. Dünya şampiyonu olabilmek için 12 maç yaptılar ve ilk defa tüm oyunların berabere sonuçlandığı bir maç olarak tarihe geçen Londra 2018’de şampiyon eşitlik bozma maçları ile belirlendi. Üç maç üzerinden oynanan eşitlik bozma maçları etabı sonunda tüm maçlarını kazanan GM Magnus Carlsen unvanını korumayı başardı.

>>> Avrupa Bireysel Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası 5-9 Aralık 2018 tarihlerinde Makedonya Cumhuriyeti’nin Üsküp şehrinde düzenlendi. Avrupa Bireysel Hızlı Satranç Şampiyonasına 37 ülkeden 395 sporcu katıldı. Avrupa şampiyonu Rusya’dan GM Popov Valerij (Rpd Rtg 2531/1974 Doğumlu) olurken ülkemiz adına yarışan GM Vahap Şanal (Rpd Rtg 2476/1998 Doğumlu) üçüncülüğü elde etti. Avrupa Bireysel Yıldırım Satranç Şampiyonasında 37 ülkeden 311 sporcu mücadele etti. Rusya’dan GM Artemiev Vladislav (Blz Rtg 2825/1998 Doğumlu) avrupa şampiyonu oldu.

>>> Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonaları 26 - 30 Aralık 2018 tarihleri arasında Rusya’da St. Petersburg'da oynandı. 206 sporcunun mücadele ettiği Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası 15 tur üzerinden eşlendirildi. Rusya’dan GM Daniil Dubov şampiyon oldu. Kadınlarda ise 124 sporcu oynadı. 12 tur sonunda Çin’den GM Ju Wenjun şampiyonluğa ulaştı. 202 sporcunun mücadele ettiği Dünya Yıldırım Satranç Şampiyonası 21 tur üzerinden eşlendirildi. Norveç’ten GM Magnus Carlsen şampiyon olurken, 125 sporcunun katıldığı ve 17 tur üzerinden eşlendirilen Kadınlar kategorisinde ise Rusya’dan GM Kateryna Lagno şampiyonluğa ulaştı.

Satranç dolu günler dileğiyle.