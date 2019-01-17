3 perdelik komedi: “KASKF’ye Ziyaret”…

Yıllardır kentimizde bir ‘Tiyatro’ oyunu sahneleniyor… Kahkaha atarak izliyoruz. Üç perdelik ‘KASKF komedisi’… Artık klasik hale geldi. Yerel ve genel seçim öncesi KASKF’nin siyasetçiler tarafından ziyaretlerinden söz ediyorum… Tabii ki belediye başkan, milletvekili, muhtar adayları ziyaretleri oluyor genellikle. Sonra… Sonrası Allah Kerim… Gidin bakın bakalım, geçen dönem milletvekili seçilen kaç kişi, daha sonra KASKF’nin kapısını bir kez çalmış… KASKF’nin yönetiminin yerinde olsam, kapılarını seçimden seçime çalan siyasilere randevu vermem. Dirayetli davranırım ve nasıl bir güç olduğumu gösteririm… Bu komedi filmi de biter gider artık… Ama böyle bir şey ‘yapabileceklerini’ hiç sanmıyorum… Siz sanıyor musunuz?..

Hamza’nın sözleri güzel ama…

Nostaljik sözler… Kocaelispor kaptanı Hamza Mutlu ve gazetemizde yayınlanan sözleri. Dikkatle okudum. Hamza, takımın içerisinde kimsenin dış etmenlerden etkilenmediğini söylüyor. Belki tecrübeli bir profesyonel olarak bu sözlere kendi gerçekten inanıyordur. İşiyle özel hayatını rahatça birbirinden ayırabiliyordur. Ancak bıyığı terlememiş gençlerden kurulu takımda çocukların kafasının sürekli karışık olduğunu, Hamza ağabeyleri gibi rahat ayırım yapamayacaklarını iyi biliyoruz. Bunun göz ardı edilmesi, en büyük handikap olur ve sonuçta başarısızlığa götürür. Takım içerisinde herkese eşit ücret verilmediği bir gerçek. Parasını alanlar da, alamayanlar da olduğu ortada. Yine de kol kırılır yen içinde kalır diyen Hamza Mutlu’nun sözlerine katılıyorum. Olması gereken bu. Ama ya olanlar…

Junior Kadir Erbay’a sahip çıkın…

Baba Kadir Erbay’a yayınlarımızla sahip çıktık… Şimdi sıra oğlunda… Onun da adı Kadir Erbay… Pistleri inletiyor… Gencecik bir delikanlı. Başiskeleli. Welborn tam destek verdi, veriyor. Ama yeterli mi? Tabii ki yetmez. Diğer şirketlerin de destek vermesi lazım. Motor sporları ahalı bir spor dalı elbette. Milletvekili Kenan Sofuoğlu da destek veriyor. Kadir Erbay yarın büyük bir Dünya Şampiyonu olacak. Şimdiden ona yatırım yapanlar kazanacak. Benden söylemesi…

Alexa, ‘Hart’ diye ısırmalı!..

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi temsilcisi İzmit Belediyespor, Mosby’nin yerine Alexa Hurt’ı transfer etti. Gelecek sezonla ilgili, isimlerden sonra ciddi endişe duyduğum İzmit Belediyespor’a yapılan bu takviye, bakalım sezonun ikinci yarısında nasıl bir sonuç verecek?.. Mosby süper bir oyuncuydu, neden gitti hala muamma?.. Bakalım Alexa Hurt onun yerini doldurabilecek mi? Soyadı gibi rakiplerini Hurt diye ısırmadıkça, bize faydası olmaz. Paralar boşa gitmiş olur… Biri bunu ona iyice anlatmalı…