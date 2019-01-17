Ak Parti’de aday değerlendirmesi

12 ilçenin adayı geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklandı. Tüm adayların öncelikle ilimize hayırlı olmasını diliyorum.

Biraz geriye giderek adaylık sürecine bir göz atalım… Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’nin Eylül ayından itibaren adayların nasıl belirleneceği sözlerini hatırlayalım. Kamuoyu anketlerine bakılacağı, halkın nabzının tutulacağı, şikayet ve önerilerin dikkate alınacağı, liyakatı, ehliyeti gibi kamuoyunca da olumlu karşılanan kriterlerin öncelikli olarak göz önünde bulundurulacağını belirtiyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun bir adım ötesini söyleyerek, adayın illa ki partili olması gerekmediğini, kamuoyunca sevilen isimlerin de aday yapılabileceğini belirtmişti. Bu çerçevede aday adayı belirleyeceklerini öylesine haykırdı ki, birçok ilçede aday adayı olmayı aklından geçirmeyenler bile başvuru yaptı. Düşünün, Kartepe’de 14 tane aday adayı çıktı. Açıkcası bu isimlerden birçoğu bugünkü tabloyu önceden görebilseydi aday adayı olmazdı. Eminim bu sayı en fazla 5 ile sınırlı kalırdı. Peki bugünkü tabloda ne oldu? Yani adayların belirlenme süreci gerçekten bundan iki üç ay önceki söylemlerle örtüşüyor mu? Bu sorunun yanıtına bakmadan, Kartepe özelinde aday adaylarının performasına bakalım.

Ak Parti Kartepe’de birbirinden değerli ve kamuoyunca sevilen birçok isim aday olabilmek için başvuru yapmıştı. Bu isimlerin başında şüphesiz bir önceki dönem belediye başkanı olan Şükrü Karabalık geliyor. Karabalık, aday adaylığı sürecinde ilçenin genelinde çalışmalarını sürdürdü. Belediyecilik tecrübesi zaten vardı. Yapılan kamuoyu yoklamalarında da ismi açık ara öndeydi. Daha önceden tanınmış olmanın ve halkla olan irtibatı kesmemenin avantajını anketlerde de görmüştü Karabalık. Temayül yoklamasında da ilk üç içerisinde olduğu yüksek sesle konuşuluyor. Liyakatı da, ehil olması da, halkta karşılığı olması da kriterlere uygundu. Ancak buna rağmen aday gösterilmedi.

Bir diğer aday adayı da Zafer Arat’tı. Kartepe’de tüm kesimleri kucaklayabilecek isimlerin başında gelen Arat, aday adaylığı döneminde vatandaşla arasındaki sıcaklığı hep korudu. En önemli avantajı, Kartepe’nin aradığı profile sahip olmasıydı. Doğal ve iş bitirici yapısının yanı sıra, solun da oyunu alabilecek isimlerdendi. Belediyecilikte oldukça tecrübeliydi. Ak Parti’nin bir diğer kriteri olan “en çok oyu hangi adayla alırız, ona bakacağız”ın Kartepe’deki karşılığı olan isimlerin başındaydı. Ancak buna rağmen, O da aday gösterilmedi.

Aday adaylarından biri de genç isim Murat Yıldız’dı. Kartepe’de mühendislik faaliyetleri ile uğraşan Yıldız, aday adaylığı döneminde en çok çalışan isimlerden biriydi. Girilmedik ev, çalmadık kapı bırakmayan Yıldız, hasta ziyaretleri ile cemiyetleri de aksatmadı. Özellikle son günlerde ismi kamuoyunca çok konuşulmaya başlamıştı. Ak Parti’nin belirlediği tüm kriterlere fazlasıyla uyduğu için aday olması sürpriz karşılanmayacak isimlerdendi. Belediyeciliğe yatkın olması, mühendis olması, halkta karşılığını olması, enerjisi ve dinamizmi ile Kartepe’de adaylığa ismi en çok yakıştırılmasına rağmen, Murat Yıldız da aday gösterilmedi.

Bir diğer isim, Orhan Sarısüleyman’dı. Başarılı işadamı kimliğinin yanı sıra, Tüsiad gibi Türkiye ekonomisine yön veren en önemli STK’larda görev almış olması, Ak Parti’nin yeni dönem kriterlerine uyan önemli artısıydı. Yine kamuoyunca tanınan bir profile sahip olması, spor camiası başta olmak üzere toplumun geneliyle kurduğu samimi diyaloglar Sarısüleyman’ın da başkan adayı olabileceği şeklinde beklenti oluşturdu. Yani aday gösterilmesi sürpriz sayılmayacaktı. Ancak bunlara rağmen, O da aday gösterilmedi.

Bu isimlerden birinin aday gösterilme ihtimali kamuoyunda çok konuşuldu. Parti kriterlerine bakan vatandaşlar, buna en çok hangi isim uyuyorsa değerlendirmesini yaparak kendi adayını belirlemişti. Ancak Ak Parti’de aday belirleme yöntemi bu şekilde olmadı. Muhtemelen, aday adaylarının performanslarına hiç bakılmadan, daha önceden belirlenen adaylar öne sürüldü. Yani Ak Parti’nin belediye başkan adayları bundan iki ya da üç ay öncesinden zaten belliydi. Yoksa bugünkü tabloya bakıldığında ortaya bambaşka bir sonuç çıkması gerekmez miydi?

Bugün gelinen noktada, aday olarak gösterilen Mustafa Kocaman’a başarılar diliyorum. Kendisi aday olacağını bundan birkaç ay öncesinden muhtemelen biliyordu. Keşke bu süreçte sahada olsaydı. Bu diğerlerini ezmek anlamına gelmezdi. Keşke, mevcut başkan Üzülmez ile en başından “adayım” ya da “değilim” gibi bir konuşma yapsaydı da, ona göre başvuru yapsaydı. Keşke, adaylık açıklamasına mahalle başkanlarını çağırıp, “diğer aday adaylarına gitmeyin” demeseydi. Madem aday olacaktı, en azından partinin kriterlerine uygun davransaydı da kimse bugün içi buruk hareket etmeseydi. Keşke, “adam zaten haketti, belliydi onun olacağı” gibi şeyler konuşsaydı vatandaş. Ama kendince farklı bir yol seçti ve sessiz sedasız başkan adaylığı koltuğuna oturdu. Bu saatten sonra toparlamak, gönül almak konusunda kendisine çok önemli görevler düşüyor. 24 Haziran seçimlerinde hakikaten kamuoyunun takdirini kazanan bir performans göstermiş ve gönüllere girmeyi başarmıştı. Sonrasında uzun süre ortalıkta gözükmeyen ve bu şekilde aday olan Kocaman’ın bu tabloyu unutturarak bir an evvel sahaya hakim olması gerekiyor. Bunu yapabilecek düzeyde ve yetenekte biri. Ama her zaman dediğimiz gibi, Üzülmez’i toplumdan kopartan etkenlere dikkat ederek adım atması gerekiyor. 24 Haziran’da toplumla bağını nasıl kurduysa, aynı şekilde yine başarabilmeli. En çok zaafiyete düşebileceği dönemden geçiyor, güç zehirlenmesine tutulmadan bunu yapmasını bilmeli.

Mustafa Kocaman’ı tebrik ediyor, başarılı olmasını canı gönülden diliyorum. O’nun başarısı, hepimizin, Kartepemiz’in faydasına olacaktır.