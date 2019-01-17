Başiskele’de AK Parti ve Saadet yarışacak

Yerel seçim heyecanı her gecen gün artarak devam ediyor. AK Parti’nin adaylarının ortaya çıkmasının ardından, seçim meydanları biraz daha ısındı. CHP Körfez adayını çekmeye hazırlanırken, İYİ Parti’de bu jeste karşı strateji belirliyor.

Ancak her iki parti de büyük ihtimalle Başiskele’den aday çıkartmayacak.

Başiskele’de de iki partili bir yerel seçim izleye biliriz.

Muhafazakar oyların fazlalığıyla bilinen Başiskele’de SP adayı Zafer Mutlu ve AK Parti Adayı Yasin Özlü kapışacak.

Bu bölgede AK Parti’nin ezici bir üstünlüğü var. Ancak SP’ de bu bölgede azımsanacak durumda değil. CHP ve İYİ Parti bu bölgede aday çıkartmazsa, bu iki partinin tabanı SP’ye yönlendirilecek.

Yasin Özlü Doğma büyüme Başiskeleli bir kardeşimiz. Partisinde çekirdekten yetişmiş, genç yaşına rağmen önemli görevler üstlenmiş biri. Mevcut adaylar arasında en genç siyasetçi profili ona ayrı bir imtiyaz katıyor.

Saadet Partisi’nin adayı Avukat Zafer Mutlu’da bu yörenin insanı. Aslında siyaset üstü bir arkadaşımız. Onu tanıyan herkes sever ve saygı duyar. Kişiliğiyle gönüllere girmiş bir isim. Partisinin neferi olan Zafer Mutlu, bu zamana kadar hiçbir görevden kaçmamış bir isim.

Bana göre işin özü şu; Başiskele’de kim kazanırsa kazandın, ilçe kazanmış olacak. İki değerli insan, iki farklı partiden Başiskele’ye hizmet etme yarışına girecek. Başiskele’de bu dönemem alışılmışlığın dışında çekişmeli bir seçim izlene bilir.

Hüseyin Ayaz’ın yeniden aday gösterilmediği AK Parti içerisinde kırgınlıklar olabilir, CHP ve İYİ Parti’nin bölgede aday göstermesi dengeleri değiştire bilir. Yani bu seçim biraz çetin geçebilir…

Dilovası’nda seçimler renkleniyor

AK Parti’den belediye başkan aday adayı olan damadı Enver Yıldırım’ın aday gösterilmemesinin ardından Ercan Dalkılıç (b) planını devreye soktu ve kendi aday olacağını açıkladı. Aday olacağını duyuran Dilovası kurucu belediye başkanı Ercan Dalkılıç, Saadet Partisi üzerinden seçiklere girecek. Güçlü bir aday olarak ortaya çıkan Ercan Dalkılıç yarın saat 10.00’da Dilovası Aksu Otel’de bir basın toplantısı düzenleyerek adaylığını resmen duyuracak.

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Kadir Durmuş’a, pastalı sürpriz

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ADD Körfez, özel bir sergi düzenliyor

Atatürkçü Düşünce Derneği Körfez Şubesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün Yarımca’ya gelişiyle alakalı bir etkinlik düzenliyor. Dernek, Atatürk’ün Yarımca’ya gelişiyle alakalı bugün saat 10.00’da Mimarsinan Mahallesi Petkim Park No 88 adresindeki dernek binasında Atatürk sergisi açacak. Sergi saat 17.00’a kadar gezile bilecek.