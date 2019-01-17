CHP’li Akar, AKP’li Zeki Aygün’ün karnesini açıkladı!

Bugün okullar yarıyıl tatiline giriyor…

Öğrencilere karne alacak…

CHP Milletvekili Haydar Akar da şu sıralar milletvekillerinin karnesini açılıyor…

CHP’li Akar önceki gün AKP eski Milletvekili Sibel Gönül ve İzmit Belediye Başkan adayı Sibel Gönül ile CHP milletvekili ve İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet’in Meclis karnesini açıklamıştı…

Dilerseniz bir hatırlayalım…

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, dün sosyal medya hesabından bir araştırma yayınladı.

Akar’ın değerlendirmesi şöyle;

AKP’Lİ SİBEL GÖNÜL’ÜN MECLİS KARNESİ

- 8 yıl, iki dönem Milletvekilliği yapan Sayın Azize Sibel Gönül,

KANUN TEKLİFİ- 1 Adet

SORU ÖNERGESİ- 0 Adet

ARAŞTIRMA ÖNERGESİ- 1 Adet

GENEL KURUL KONUŞMASI- 24 Adet

CHP’Lİ FATMA KAPLAN HÜRRİYET’İN KARNESİ

4 yıldır Milletvekilliği yapan Sayın Fatma Kaplan Hürriyet,

KANUN TEKLİFİ- 25 Adet

SORU ÖNERGESİ- 97 Adet

ARAŞTIRMA ÖNERGESİ- 22 Adet

GENEL KURUL KONUŞMASI 160 Adet

takdir İzmit halkının...”

AKP ESKİ MİLLETVEKİLİ ZEKİ AYGÜN’ÜN KARNESİ

Akar, bu kez de sosyal medya hesabı üzerinden 8 yıl mecliste görev yapan eski milletvekili ve AKP Derince Belediye Başkan adayı Zeki Aygün’ün meclis çalışmalarını paylaştı.

Akar’ın paylaşımı şu şekilde: “Bugün de sevgili abimiz 2 dönem Kocaeli Milletvekili olarak Mecliste görev yapmış, şimdi Derince Belediye Başkanlığı için aday olmuş Sayın Zeki Aygün’ün Meclisteki performansını sizinle paylaşmak istiyorum.

8 yıl Mecliste Sayın Zeki Aygün ne yaptı?

Rakamlara baktığımız da 8 yılda Zeki Aygün;

Kanun Teklifi: 1,

Soru Önergesi: 0,

Araştırma Önergesi: 0,

Meclis Konuşması: 20…

**

Başta söylemem gerekiyor, bizler muhalefet olarak Kocaeli’nin sorunlarını kürsüde anlatıp birlikte çözelim dediğimiz de Zeki Bey, destek bir yana Kocaeli’nin sorunlarına yok diyerek Ret oyu vermiştir.

Mecliste kendisine gerekli dersi bizler verdik, şimdi ders verme sırası Derince ve adayımız Av. Sertif Gökçe'de.”

MHP VE DERİNCE

Akar, karneleri açıkladı…

Akar’ın yayınladığı karneye göre Zeki Aygün’ün Meclis’teki karnesi zayıf olabilir, ama AKP nezdinde karnesi iyi ki, Derince gibi önemli bir yere belediye başkan adayı gösterdiler…

Derince’deki seçimin kaderini MHP belirleyecek gibi…

MHP’nin adayı Ercan İnci idi…

MHP, hiçbir ilçede aday çıkamama kararı alınca, Ercan İnci’nin de adaylığı suya düştü…

MHP’liler, hiçbir ilçe kendilerine verilmedi diye AKP’ye tepki gösterir, CHP’nin adayı Sertif Gökçe’ye yüklenirlerse, seçimin kaderine büyük etki ederler…

Derince’deki seçimlerle ilgili değerlendirmelerimi önümüzdeki günlerde yapacağım…

Akmeşe PTT şubesi açılacak mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın İzmit Akmeşe’de postanenin kapalı olması ve buradaki vatandaşların mağdur olması ile ilgili soru önergesine cevap verdi. Akmeşe Acenteliği’nin görevlinin istifası üzerine 22.06.2018 tarihinde hizmete kapatıldığı belirtildi. Acenteliği işletmeye talip bir kişi çıkarsa ya da mahalle muhtarı bu görevi üstlenirse acentelik tekrar açılabileceği dile getirildi… Bakan Turhan, acenteliğin yeniden faaliyete geçirilmemesi durumunda PTT bünyesindeki mobil şubelerle anılan yerde haftanın bir günü hizmet verilmesinin sağlanacağını ifade etti.

Tekol’dan tepki

Kandıra’nın Beylerbeyi Mahallesi sakinleri, bilindiği gibi AKP’nin aday adaylık süreci boyunca hemşerileri Erhan Öztürk’ü desteklemişti.

Öztürk, aday yapılmadı…

AKP’nin adayı Adnan Turan oldu…

Turan aday olarak ilan etmesinin ardından Beylerbeyi Mahallesi sakinlerinin açıklanan adaya tepki gösterdiği siyasi kulislerde hızla yayılmıştı.

AKP Kandıra eski İlçe Başkanı Muhsin Tekol, bu söylentilere tepki gösterdi…

“Bizim adayımız kişiler değil, AK Parti’dir.

Dava adamları asla kişileri tartışmaz” dedi…

Tekol’un tepki göstermesine gerek yok…

Siyasette olur böyle kulisler, kimin nereye oy vereceği, sandıkta belli oluyor…

Kocaeli’nin favorisi ‘Köri Soslu Tavuklu Makarna’ oldu

Yemeksepeti kullanıcılarının makarna tutkusunu araştırdı. Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği verilerine göre; makarna tüketiminde yılda kişi başı 26 kg makarna tüketen İtalyanların ezici galibiyeti söz konusu olsa da biz Türkler yılda kişi başı 8,5 kg makarna tüketerek dünya ülkeleri arasında makarnayı en seven ülke olarak 10. sırada yer alıyoruz. Yemeksepeti’nin kentlere özel hazırladığı rapora göre; Kocaeli sipariş oranı en yüksek kentler arasında yer alıyor. Kocaeli kullanıcıların en sevdiği makarna ise Köri Soslu Tavuklu Makarna oldu.