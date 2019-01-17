Çiftçiye bir ithalat darbesi daha

Kuru soğan derken arkası geldi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı…

Toprak Mahsulleri Ofisi, yılsonuna kadar sıfır gümrükle tahıl, mısır ve bakliyat ithal edecek.

*1 milyon ton buğday…

*700 bin ton arpa…

*700 bin ton mısır…

*100 bin ton pirinç…

*100 bin ton bakliyat… (Nohut, mercimek, kuru fasulye, bakla)

Anlayacağınız toplam 2 milyon 600 bin ton tarım ürünü ithal edilecek.

Sıfır gümrükle…

Şimdi düşünün.

Çiftçisiniz, buğday, arpa ekiyorsunuz veya mısır, pirinç, bakliyat…

Bu karardan sonra ithalat baskısını her zaman ensenizde hissedeceksiniz.

Devamlı tedirgin olacaksınız.

Belki “Madem devlet ithal ediyor, ben ekmeyeyim” diye düşüneceksiniz.

Bizde üretim maliyeti yüksek, akaryakıt ve gübrede fazla destek yok.

Çiftçi, satacağı garanti olmayan bir ürünü üretir mi?

Veya zarar etme olasılığı fazla olan bir ürünü…

Üretmez.

İki yıl önce aynı hata yapılmadı mı?

Tam hasat başlayacak…

Tam Kurban Bayramı öncesi…

Sanırım haziran sonuydu, Bakanlar Kurulu kararıyla canlı hayvan, et, buğday, arpa ve mısırda gümrük vergisi hoop indirildi.

Çiftçi zarar etti, hayvan yetiştirmeyi, ekmeyi biçmeyi bıraktı.

Bu yapılan da iki yıl öncekinden farklı değil.

Nasıl bir mantıksa, çiftçinin canına okuyorlar.

Çiftçiyi üretime yönlendireceklerine, üretimden uzaklaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar.

Toprak Mahsulleri Ofisi, ithalat yapacağına üretimi planlasa, üreticiden aldığı ürünlerle piyasayı düzenlese, hem üretici hem tüketici hem de ülke ekonomisi kazansa…

Unutmayalım:

Tarım ürünü ithal etmek, Türk çiftçisini gebertmek, yabancı ülke çiftçisini ödüllendirmektir.

Kendi çiftçimizden esirgediğimiz milyarlarca parayı, yabancı çiftçilerin cebine koyuyoruz.

Bu nasıl mantıktır?

Her şey iyi de…

*3.Havalimanı… Eşi benzeri yok!

*Osmangazi Köprüsü… Şahane!

*Yavuz Sultan Selim Köprüsü… Mükemmel!

İyi de…

Yiyecek soğanımız yok.

Buğdayımız, pirincimiz, mısırımız, nohudumuz, mercimeğimiz, kuru fasulyemiz yok.

Tenceremizi yabancı ülkelerin çiftçileri kaynatıyor.

Karnımızı doyurmak için döviz harcıyoruz.

Dünyanın en verimli topraklarına sahibiz, ama tarımda da dışa bağımlıyız.

Bu, onur kırıcı bir durum değil mi?

Boşuna sormayın!

Önümüzdeki aylarda çoğunlukla ithal soğan yiyeceğiz ya…

Pazara çıktığınızda her defasında “Bu nerenin soğanı?” diye sormayın.

Artık soğanlarımız Mısır, İran, Azerbaycan ve Ukrayna’dan!

İflas raporu

O şirket…

Alacak sigortası şirketi Euler Hermes…

Geçen yılki raporunda…

“2018’de Türkiye’de 12 bin 300 şirket iflas edecek” dediğinde…

Açıkladığı sayıyı abartılı bulmuştum.

2018 bitti, kaç şirket iflas etti?

15 bin 400 şirket.

Geçenlerde Euler Hermes’in “2019 Küresel İflas Raporu”na baktım.

Türkiye’de iflasların yüzde 5 oranında artacağını öngörüyor.

“2019’da Türkiye’de 16 bin 200 şirket iflas edecek” diyor.

Yani “yangının” devam edeceğini haber veriyor.

Yazın bir tarafa, gelecek yıl bugünlerde bu öngörünün isabetli olup olmadığını kontrol edelim.

Eğitimiş Sendikası’ndan ziyaret

Kısa adı, EĞİTİMİŞ.

Eğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikası…

Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı Emine Çalık ile Eğitim Sekreteri Bülent Uğrasız geçenlerde ziyaretime geldiler.

Frekanslarımız uyuştuğundan uzun ve yararlı bir sohbet oldu.

Eğitimi konuştuk.

Medyayı konuştuk.

Ülkemizin sorunlarını konuştuk.