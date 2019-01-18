İslâm dini şiddet ve terörü yasaklamıştır

Şiddet ve terör, çağımız insanının başına musallat olmuş bir baş belasıdır.

Ne yazık ki insanın en rahatsız olduğu “şiddet ve terör”ün kaynağı gene insandır.

Sanki insan yaptığı savaşlarla, estirdiği terör ve uyguladığı şiddetlerle kendi cinsinin en büyük düşmanıdır.

Aynı uygulamayı insanlar kadar hayvanlar ve bitkilere de yapmaktadır.

Hayvanlar ve bitkileri korumamakta, yetiştirilmesine özen göstermemekte ve tahrip etmektedir. Hayvanlar ve bitkilerin yetiştirilmesi, bakılması, korunması konularında da kendisini bilgilendirme çalışmasına pek girişmemektedir.

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Ailede şiddet, kadına şiddet, çocuklara şiddet, sporda şiddet, okulda şiddet, trafikte şiddet, sokakta dehşet, çeşitli yerlerde sözlü ve fiilî şiddetler giderek çoğalmakta. İnsan insana neden şiddet göstererek hayatı çekilmez hale dönüştürür. Sevgi, barış, paylaşma, yardımlaşma yolunu tutarak neden dostça ve kardeşçe yaşamaz? Birbirimizi ezmeden üzmeden insanca yaşayamaz mıyız? Bu soruların cevabını biraz da kendi yaşayışımızda aramamız ve uygulamalarımızda aramamız gerekir.

Eğitimimizde “Çocuk neyi görürse onu fotoğraf makinesi gibi aynen çeker” deriz. Deriz ama buna neden hassasiyet göstermeyiz?

Neden aile yuvasında eşler çocuklarının yanında şiddetli sözlü ve fiilî çekişmeler yaparlar? Yanlarındaki çocuklar bu durumu fotoğraf makinesi gibi çekmiyor mu? Bu kötü durumlar hafızalarına nakşedilmiyor mu? Zamanı gelince aynı davranışları sergilediklerinde bunu kim önleyecek? Bunun için aileler, çocuklarına kötü davranışlar yerine iyi davranışlar sergilemelidir.

Peki haber kanallarımızda, filmlerimizde neden hep şiddet içeren sahneler sergileriz? Hiç mi çocuklarımızın hafızalarına yükleyeceğimiz güzel sahneler yok? Milletimizin hayatında yer alan sayılamayacak kadar güzellikler var. Çocuklara ve büyüklere bunları gösterelim.

Spor sahalarında, sokaklarda ve diğer yerlerde olan şiddet olaylarını sürekli göstereceğimiz yerine güzel sahneleri gösterelim. Toplum güzellikleri görsün, öğrensin ve uygulasın. Bu iyi davranışları yaşayışında uygulamayı alışkanlık haline getirsin.

Hiç şüphesiz şiddet gören şiddet öğrenir; güzellikleri gören güzellik öğrenir.

Örnek nasılsa nakış öyle çıkar.

İslâm kelimesi “barış, emniyet, anlaşma, uzlaşma ve huzur” anlamlarına geldiğine göre şiddet ve terörü elbet de reddeder.

Peygamberimiz (s.a.s) “Müslüman, elinden ve dilinden kimsenin zarar görmediği, insanların her konuda kendisinden emin oldukları kimsedir” buyurmuşlardır. (Tirmizi, iman,12) Kendisi de asla şiddet uygulamamıştır.

Kur’an-Kerim’de “Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et. Şüphe yok ki Rabbin, kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve O, gerçeğe kılavuzlananları en iyi bilendir. (Nahl,125) denilerek insanları şiddetle değil, bilim ve güzel öğütle doğruluğa getirmesi istenmiştir. “Allah’tan rahmetle onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi.” (Al-i İmran,159) denilerek insanlara kaba ve sert değil, yumuşak davranılmasını istemiştir. Bunun için Peygamberimizin kendisi de “Allah Teala beni şiddet uygulayan birisi olarak göndermedi; bilakis eğitici ve kolaylaştırıcı olarak gönderdi.” (ibn Hanbel, III, 328) kendisinin şiddet uygulayıcı değil, eğitici ve kolaylaştırıcı olarak gönderildiğini açıkça belirtmiştir. Bir defasında bir kediye şiddet uygulayan bir kadını ikaz ederek şiddet yapanın ahirette şiddet göreceğini vurgulamıştır.

“Cennet annelerin ayakları altındadır” diyen bir dinin mensupları kadınlarımıza nasıl şiddet uygulayabilirler?

Günümüzde Müslümanlar rahmet, şefkat ve sevgi numunesi olan Peygamberlerini kendilerine neden örnek almazlar? Dini anlamda şiddet Müslüman’ın semtine bile uğrayamaz.

Hele din adına terör estiren teröristler, sizin Müslümanlık nerenizde? Bu tutumunuzla kime alet ve maşa oluyorsunuz? Bir düşünsenize! Terör Müslümanlığın neresinde var? Bu tutumlarınız ancak insanları İslâm’dan uzaklaştırır. Zaten sizi kullananlar da bunu istemektedirler…

Şiddetsiz, terörsüz sevgi, şefkat, merhamet ve insanlıklarla dolu bir dünyada kim yaşamak istemez?