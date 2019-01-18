‘Satır’ arasında kalan Mert Ali!...

Kimin ayıbı… Tanıtamayanların mı?.. Biz basının mı?.. Sponsorların mı?.. Yoksa tüm kentin mi?.. Şimdi vali bey “Ben hiç olmazsa senede bir de olsa hatırladım” diyecektir… Pekala görevi bitecek midir?.. Yahu adam, adımızın sanımızın duyulmadığı yüzme branşında dünya ikincisi olmuş… Kimsenin haberi yok… Yıldızlar Yüzme Kulübü sporcusu Mert Ali Satır’ın bu başarısı sadece ‘Satır’ aralarında kalacak. Yazın bir kenara. Saliselerle kaçırdığı Dünya Şampiyonluğundan bile kimsenin haberi olmayacaktı… Futbolcuların yan gelip yatıp milyonları cukka ettiği bu ülkede, Mert Ali kimin için mücadele veriyor ki…

Özgürlüklerin Abdi İpekçisi…

80 öncesi cinayete kurban giden Abdi İpekçi için bu söylem unvan haline gelmişti… Özgürlüklerin Abdi İpekçi’si… Livaneli’nin Özgürlük şarkısı, İtalya’da bile yüzyılın en iyi şarkısı seçildi… Türkiye’de bilen yok… Yoksul insanın özgürlüğü ne kadar olabilir ki… Gelin bu sözcükleri sürdürelim… Orhan Veli’nin özetle dediği gibi, “Hava bedava, su bedava, bulut bedava… Cep delik cepken delik, kevgir misin be kardeşlik?..” Cebinde 5 kuruş ile maça giden, kalp krizinden ölen Şener ve Şener’lerin hakkını, öbür dünyada nasıl ödeyecek bakalım sahadaki haç takan, dua okuyan “Dindar milyoner futbolcular”… Sevdiği bir yıldıza dokunmak için güvenlikten tekme tokat dayak yiyen çocuğun hakkını nasıl ödeyeceksiniz?.. Zor dostum, işiniz öbür dünyada çok zor…

Terim ve Muslera gönül aldı…

Serebral Palsi hastası Velican, tam bir Galatasaray hayranı. Gazetemizde de haberiniz okumuştunuz. Tek isteği Fatih Terim ve Muslera ile bir araya gelmekti. Terim bir jest yaparak, Velican’ı annesiyle beraber yaşadığı evden aldırdı ve idmana davet etti. Velican öyle mutlu oldu ki, belki bunu gösteremedi ama, onun gözlerindeki yaşam sevincinden bunu hepimiz gördük ve mutlu olduk. Ne diyelim, böyle güzel şeyler de olur memleketimizde…

Kaan Dobra’ya ayakta alkış!..

Okuduğumda şaşırdım… Kaan dobra… Türk futbolunun efsane Polonya asıllı Türk futbolcusu… Türkiye’ye ilk geldiği gün eşiyle beraber haber yapmış biriyim… Asıl adı Roman Marius Dabrowski… (Garibim, Türkiye’ye ilk geldiğinde ismini bir yıl boyunca Dobrowski-yani yumuşak ruhlu erkek yazanlardan bana dert yanardı da, zar zor düzelttirdik soyadını)… Sonra da zaten Türk oldu ve Kaan Dobra adını aldı. Mustafa Denizli’nin ülkemize ve Kocaelispor’a armağanıdır… Hem de ne armağan. Para mı, hayli para kazandı Kocaelispor ve Beşiktaş’tan… Ama hakkını da verdi… Türkiye Kupası ve şampiyonluklar… Roman Kosecki’nin adını silmişti tahtadan Roman Marius… Bu kentte yeteri kadar değerlendirilemediğine inandığım Dobra, şimdi Bağçeşme alt yapısını çalıştıracakmış… Bize komşu geldi… Benim için büyük şeref… Kutsal bir hizmet veriyor. Lig-mig ayırmadan Türk gençliğini yetiştiriyor… Ayakta alkışlıyorum… kibirli antrenör bozuntularına da ders olsun!..