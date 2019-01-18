Karamürsel’de Yıldırım, Fitoz’a karşı 2-0 öne geçti!

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için geri sayım başlarken, AKP’nin belediye başkan adaylarını belirlemesiyle, siyaset sahnesi iyice ısınmaya başladı…

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’nin Karamürsel Belediye Başkan adayının mevcut başkan İsmail Yıldırım olduğunu açıkladı…

Bu açıklama sonrasında Karamürsel Belediye Başkanı ve AKP Karamürsel Belediye Başkan adayı İsmail Yıldırım, Hasan Fitoz’a karşı 2-0 galip duruma geldi…

Ne alaka diyeceksiniz anlatayım…

Anlatayım…

AKP, 34 YERİ KAZANDI

AKP, 2002 yılında yapılan ilk genel seçimde tek başına iktidar oldu.

Gelelim yerel seçimlere…

2004 yılındaki yerel seçimde İzmit Büyükşehir Belediyesi vardı…

Yani sınırları genişleyen bir Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yoktu…

2004 yılında yapılan yerel seçimlerde 6 ilçe ve 39 belde belediyesinin 34’ünü AKP kazanmıştı…

Kazanamadığı tek ilçe belediyesi ise Karamürsel’di…

Demokrat Parti’nin kalesi olarak yorumlanan Karamürsel, Demokrat Parti’den seçime giren İsmail Yıldırım, AKP’nin adayı Sedat Özalay’a karşı seçimi kazanmıştı.

YILDIRIM’IN RAKİBİ FİTOZ

2009 seçimlerinde AKP yerel seçimlerinde Karamürsel ilçesinde kazanmak için çok uğraştı.

Hatta o zamanlar ‘Yaramaz çocukla beni muhatap etmeyin’ diyenler bile oldu.

Ve karşısına Hasan Fitoz çıkartıldı.

İsmail Yıldırım 10 bin 748 oya alırken, Hasan Fitoz 9 bin 845 oy aldı…

AKP, İsmail Yıldırım’a karşı seçimi ikinci kez kaybetti…

Hasan Fitoz ise Yıldırım’a karşı ilk yenilgisini aldı…

YILDIRIM, AKP’YE GEÇTİ

Daha sonra AKP baktı ki bu böyle olmuyor, İsmail Yıldırım’ı 18 Ağustos 2010 yılında, yani referandum öncesinde AKP’ye transfer etti…

Yıldırım’a AKP rozetini de ilimize gelen dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan taktı…

Bu transfer neye karşılık oldu, hala bilinmiyor, hala konuşuluyor…

Her ne kadar İsmail Yıldırım ‘ ben Karamürsel için iktidar partisine geçtim’ dese de Yıldırım’ın bu transferi hala konuşuluyor…

GÖZLER İSMAİL YILDIRIM’DA

Neyse geldik, 2019 yerel seçimlerine…

AKP’den bir açıklama geldi…

3 dönem belediye başkanlığı yapanlar dinlenecek denildi.

Hemen gözler İsmail Yıldırım’a çevrildi…

İsmail Yıldırım 3 dönem belediye başkanlığı koltuğunda oturuyor, bu seçimde olmayacak denildi.

YILDIRIM ELEŞTİRİLMEYE BAŞLANDI

Ama…

İşin bir gerçeği vardı…

Yıldırım 2 dönem o zamanın Demokrat Parti Belediye başkanlığını yapmış, 1 yılını daha doğrusu bir buçuk yılını AKP’de yapmıştı.

Her ne kadar bu olay Karamürsel içinde ‘yok canım İsmail Yıldırım yeter artık çok yıprandı, çok tepki var’ deseler de İsmail Yıldırım, bir dönem daha başkanlık yapacağını, kendi içinde açıklasa da, yine de parti içinde başta olmak üzere Karamürsel halkı da yeter artık demeye başladı.

HASAN FİTOZ ÇOK İDDİALI

Derken, AKP Karamürsel belediye başkan adayları bir bir ortaya çıkmaya başladı…

Feyzi Utaş çıktı, ardından iki kişi daha çıktı…

Daha öncelerde İsmail Yıldırım’a karşı seçim kaybetmiş Hasan Fitoz da “ben aday adayı olmam, direk aday olurum” dedi.

HASAN FİTOZ ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Karamürsel’de bir anda Hasan Fitoz için tamam denildi…

Çünkü çalıştığı Kocaeli İSU’dan istifa etmişti, aday adayı olmuştu…

AKP Karamürsel Belediye Başkanı olarak Karamürsel’de gece gündüz çalışmaya başladı.

Başkan adayı bugün açıklanacak, yarın açıklanacak derken geçtiğimiz hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmit’te Kocaeli belediye başkan adaylarını açıkladığında, Karamürsel Belediye Başkan adayımız İsmail Yıldırım dediği anda, İsmail Yıldırım, Hasan Fitoz’a karşı 2-0 öne geçmiş oldu…

Yani İsmail Yıldırım öz ve öz AKP’lilerden daha çok AKP’li olmuş ki, sonradan AKP’li olan Yıldırım, öz AKP’lileri soyadı gibi Yıldırım gibi çarptı. Hasan Fitoz’a 2-0 yaptı.

Şimdi Karamürsel’de AKP’nin adayı İsmail Yıldırım ile CHP’nin Karamürsel Belediye Başkan adayı Ahmet Çalık yarışacak…

Ama kim ne derse desin bu seçim, AKP ve CHP’nin tam anlamıyla güç gösterisi olacak.

Diğer siyasi partiler kimi destekler, kimin yanında yer alır, o da Karamürsel Belediye Başkanını belirleyecek görünüyor.

ÖZALGIN’IN REKORUNU KIRABİLECEK Mİ?

Bir de İsmail Yıldırım’a tepkili olanlar gerçekten tepkilerini sandıkta gösterecek mi?

3 dönemdir başkan olan İsmail Yıldırım’ı saltanatı yıkılacak mı?

Yoksa 4. dönem devam mı edecek?

AKP’nin adayı İsmail Yıldırım, merhum Özcan Özalgın’ın 3 dönemlik Karamürsel belediye başkanlığı rekorunu kıracak mı?

Belediye başkanlığından emekli olabilecek mi?

31 Mart akşamı, bu soruların cevabını alacağız…