Son iki genel seçimde milletvekili adayı idi.

2014 yerel seçiminde de İzmit Belediye Başkan adayı…

Zafer Mutlu’nun bu dördüncü seçimi.

Önceki gün arkadaşlarıyla ziyaretime geldi.

Dikkat ettim, kendisini önceki seçimlere göre daha heyecanlı, daha mutlu ve daha umutlu.

Daha ben ağzımı açmadan, “Her seçim öncesi umutlu konuşup sonuç alamıyorduk, ama bu defa hava başka, inşallah ipi göğüsleyeceğiz” dedi.

Zafer Mutlu, Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan adayı.

Adaylığı taa ekim ayında açıklandı, üç aydır sahada.

Ev ev, işyeri işyeri dolaşıyor.

Farklı kesimlerle bir araya geliyor.

Projelere henüz girmiş değil, vatandaşla arasındaki sıcaklığı artırmaya çalışıyor.

Seçmenin nabzını tutuyor.

Seçimi “ortada” görüyor.

“Kazanmaya yakınız” diyor.

Hatta kendisini daha avantajlı görüyor.

Konuşurken dikkat ettim, karşı parti (AKP) ile ilgili, karşı aday (Yasin Özlü) ile ilgili, 10 yıldır görevde bulunan başkan (Hüseyin Ayaz) ile ilgili tek “olumsuz ifade” kullanmadı.

Belli ki, seçim çalışmalarını “karşı tarafı kötüleyerek” değil, “kendi yapacaklarını anlatarak” yürütecek.

Başarılar diledim.

Haber Müdürümüz Bülent Ekinci röportaj yaptı, ayrıntılı açıklamalarını bu röportajda bulabilirsiniz.

Ford ve Volkswagen güçlerini birleştirince…

Altı aydır görüşmeler devam ediyordu, anlaştılar, resmi açıklama yaptılar.

ABD otomotiv devi Ford ile Alman Volkswagen, güçlerini birleştirme kararı aldılar.

İşbirliği şimdilik “ticari araç” ve “pick-ap” geliştirme konularını kapsıyor.

Anlaşma, 2022’de devreye girecek.

Sözü nereye getireceğimi anlamışsınızdır.

Bu güçbirliği, bizim yani Kocaeli’nin işimize yarayacak.

*Volkswagen’in bazı modelleri Ford Otosan’ın Gölcük tesislerinde üretilecek.

*Ford Otosan, Gölcük’teki fabrikasını genişleterek Transit üretiminin yanına VW Transporter ve Crafter’ı da ekleyecek.

*Ford Otosan’ın istihdam kapasitesi artacak.

*Otomotiv yan sanayi firmalarına yeni iş çıkacak.

Nevzat Doğan, bundan sonra ne yapacak?

Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilmedi.

İzmit Belediye Başkanlığı görevi de 31 Mart’ta sona eriyor.

Nevzat Doğan, acaba bundan sonra ne yapacak?

Kendisini tanıyanlar, bugünlerde birbirine bunu soruyor.

Kendisiyle konuşmadım, ama tahminim şu:

*Sağlık Bakan Yardımcısı olabilir.

*Herhangi bir ülkeye büyükelçi olarak atanabilir.

*Ortağı olduğu Aile Konak Hastanesi’nin başına geçebilir.

Çalışmadan, boş oturacak hali yok ya!

Ali Yıldırım Sezer

Avukat…

AKP Gölcük Belediye Başkan adayı…

CHP’li avukatlara soruyorum, “Mesleğinde çok iyi, dört dörtlük” diyorlar.

Av. Raif Kandemir, önceki gün mail atmış, “Stajını benim yanımda yaptı, aynı zamanda siyah kuşak sahibi karateci” diye not düşmüş.

İsminin yazılmasını istemeyen bir meslektaşı ise “Depremden sonra Gölcük’te zengin olanlardan biri” şeklinde mesaj göndermiş.