Kadın sporcu ve özel sporculara 2.sınıf vatandaş muamelesi…

Aklım sırrım ermiyor. Bu ülkenin spor politikası yok… Kabul… Pekala hiç mi mantık yok?.. Türkiye deplasmanlı kadınlar futbol liginde, daha karga kahvaltısını yapmadan (mokunu yemeden) maç oynatıyorsunuz. Maçını 12.00’de başlattığınız kadınlara, resmen ikinci sınıf muamelesi yaparken, deplasmanlı olmayan amatör ligleri bile onlardan üstün tutuyorsunuz. Yetti mi? Yeter mi hiç?.. İşitme Engelliler Ligi’nde de 12.00’ye maç veriyorsunuz. Bu adamlar kaçta kalkacak, kaçta maç yemeği yiyecek, kaçta sahaya çıkacak?.. Gerekçe ise daha korkunç. Neden erken oynatılıyor biliyor musunuz bu maçlar?.. Çünkü, kadınlar da, engelli sporcular da uçakla yolculuk yapacak maddi güce sahip değil ve otobüsle deplasmana gidip-geliyorlar… Otobüste sabahlıyorlar… Dönüşleri de geç saate kalmasın diye, mantıkdışı olan böyle bir önlem alınıyor. Açın bakın arşivlere, şimdiye dek kaç kadın futbolcu deplasman yolundaki trafik kazasında can verdi?.. Pekala engelli bir sporcu, otobüsle ne kadar büyük bir sıkıntı içerisinde yolculuk yapıyor, hiç düşündünüz mü?.. Türkiye’de spor mu, hadi oradan be…

DİP NOT: Spor bakanına beni ispiyon eden zat-ı muhterem, kıçını koltuktan kaldır da, al bu yazımı da gönder. Bu bakan da, başkan da beni mahkemeye versin!.. Nasılsa alıştık artık... Bir de havalı oluyor yani… Arkadaşlarımı yerel bazda mahkemeye veriyorlar, beni ise sayende bakanlar, başkanlar mahkemeye veriyor… Elbet sen de ileride çok hesaplar vereceksin!..

Trabzonlular derneğini bilemem ama, 1461-Bayburt maçını takipteyim…

Bir süre önce, bol bol tehdit yediğim 1461 Trabzonspor-Kocaelispor maçından sonra yazdığım yazıyı hatırlatırım. Bu maçta Trabzonluların, bu kadar hemşerisi İzmit’te yaşarken, Kocaelispor taraftarına yaptıklarını unutmadım. Süleyman Soylu devreye girdi, ama bizim mağrur taraftarımız duruşunu bozmayıp, maçı dışarıdan izledi. Bu ayıp, kendilerini bugüne getiren ‘bazı Trabzonlulara’ (Genelleme yapmıyorum elbette) yeterdi zaten… Bakalım dünkü 1461Trabzon-Bayburt maçını kaç Bayburtlu tribünden izlemiş? Araştırıyorum… Biz ligde ikincisiyiz... Bayburt ise lider… Yani o günkü davranışın lider Bayburt’la ve siyasetle ilgisi var mıydı? Bizi tanıyan bilir. Gerçek düşüncemiz neyse yazarız… Onu da yazacağız merak etmeyin!.. Bekleyin!..

Kocaelispor’un fanatik taraftarı: Türker BAY-SEÇKİN!..

Tam anlamıyla Kocaelispor hastası. Karamürselli Türker Bayseçkin’den söz ediyorum. Karamürsel’de Fenerbahçe ve Galatasaray ile Beşiktaş dernekleri öyle tekili ki, Kocaelisporlu olmak adeta bir ayrıcalık haline geldi. Kocaelispor’un içerideki ve deplasmanlardaki maçlarına giderek destek vermenin zevkiyle çok mutlu olduğunu belirten Türker bey, “Her zaman Kocaelisporlu oldum. Her zaman da Kocaelispor’un yanında olacağım” diyor. Bu hafta Fatsa ile oynayacak olan Kocaelispor maçı için dün akşamdan yola çıkan Türker Bayseçkin’in durumu, öz yurdumuzda garibiz öz yurdumuzda parya söylemine ne kadar da uyuyor…

Yürekler Fatsa’da… Gözler İboday’da…

Sosyal medyada fenomen mi arıyorsunuz? Sorun Kocaelisporlulara… yanıtı 41 Yenikent ve İboday olur… Kentimizde tabii ki TV kuruşları var… Ama maalesef, onlar maç yayınlayamıyor… Biz de İboday TV’nin yayınlarını izliyoruz… Aynı anda ortalama 2 bin kişinin izlediği bir kanal bu… Yemişim Aleyna’yı, Tarkan’ı… Benim fenomenim İboday ve 41 Yenikent… Şimdiden teşekkürler…