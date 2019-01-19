Aşı ile yetişen ardıç, mazı ve serviler

Saygıdeğer okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle aşı ile yetişen ardıç, mazı ve servi çeşitleriyle ilgili bilgileri paylaşacağım.

Altuni Ehrami Mazı (Thuya Orientalis Pyramidalis Aurea): Süratli büyüme bir çeşittir; sık dallıdır. Büyümesi piramit şeklinde olur. Yaprakları altuni sarı renktedir. Park ve bahçelere dikildiğinde çok hoş bir görünüm meydana getirir.

Altuni Top Mazı (Thuya Orientalis Compacta Aurea): Top şeklinde büyüyen güzel bir mazı çeşididir. Yaprakları güzel ve altuni sarı renktedir.

Altuni Büyük Kozalaklı Servi (Cupressus Macrocarda Aurea): Dayanıklı bir servi çeşididir; güzel ve zariftir. Yaprakları altuni ve sarı renktedir. Süratli gelişme gösterir. Tek ve grup olarak dikilir, deniz rüzgarlarına karşı dayanıklı bir çeşittir.

Alacalı Servi (Cupressus Arizonica Glauca Variegata): Aynen Arizona Servisine benzer; farkı, yapraklarının alacalı ve sarı olmasıdır. Kuvvetli şekilde gelişme gösterir.

Mavi Ardıç (Juniperus Virginiana Glauca): Ehrami şekilde büyür, yaprakları açık mavi renktedir.

Mavi Arizona Servisi–Ehrami (Cupressus Arizonica Glauca Pyramidalis): Ehrami şeklinde büyür; yaprakları gümüşi mavi renktedir. Park ve bahçelere tek, grup ve tek sıra olarak dikilir.

Mavi Arizona Servisi–Konik (Cupressus Arizonica Glauca Conica): Dalları sıktır ve kolon şeklinde formalıdır. Yaprakları, mavi renktedir; grup olarak dikilir. Ayrıca çit nebatı olarak da kullanılır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...