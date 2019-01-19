Tüketimden gelen güç

20. yüzyılın sosyalist hareketlerinin dünyayı kökünden sallayan bir söylemi vardı, “üretimden gelen güç”. Solun sosyolojik ve ekonomik ilişkileri, sınıflar arası mücadele düzleminde yorumlaması ve toplumsal hayatı bu yönde dönüştürmeyi amaçlayan politik ajandasının bir cümlelik bir özetiydi. Köylüler topraklarını işlemezlerse, fabrikalardaki işçiler çalışmazsa; aristokrasi, bürokrasi ve burjuva toplumu yönetebilecek tüm araçlarından ve güçlerinden bir anda uzaklaşıyordu. Marksist olmayan ama Marx’ın iyi bir teşhisçi olduğunu düşünen birisi olarak “üretimden gelen güç” cümlesinin, o dönemin şartlarına göre içerdiği anlamlara katılmamak elde değil.

Soğuk savaş bitip, liberal dünya galip geldikten sonra sosyalizm – liberalizm ikiliği üzerine dünyada var olan dehşet dengesi sona erdi ve solun bu tip argümanlarının tümü geçerliliğini yitirdi; çünkü düzlem değişti. Her devrimin kendi çocuğunu yediği gibi, liberalizmin zaferinin(!) ardından ortaya çıkan neo-liberalizm denen insanlık dışı anlayış önce ABD’ye sonra da tüm dünyaya egemen oldu. Dolarizasyon denilen ekonomik süreç başta bizimkisi gibi orta seviye ekonomik gücü olan ülkelerin boğazına yağlı bir urgan gibi geçirildi. Son kertede liberalizmden anlanan sadece vahşi bir kapitalizm oldu.

Geçtiğimiz hafta Trump’ın “istediklerimiz olmazsa Türk ekonomisini mahvederiz” minvalindeki sözleri üzerine ekonomimiz orta çaplı bir artçı şok daha yaşadı ve içinde bulunduğumuz sürdürülebilir kriz ortamının aslında ne kadar hassas bir dengede olduğuyla tekrar burun buruna geldik. Esasen baktığınız zaman ABD ile olan ticaret hacmimiz, ekonomimizin içinde küçük bir kısım. İkili ticaretimizde biz daha çok alım yapan, daha az satış yapan ülke konumundayız ve buna rağmen ABD bizim ekonomimizi batırmakla bizi nasıl tehdit edebiliyor? Son kullanıcıların tüketim ürünleri ağırlıklı bir ithalatımız varken bu nasıl olabiliyor? Aslında sorunun yanıtı basit, ABD’nin bize en çok sattığı şey para.

Hemen her sene sattığı aldığını karşılamayan, yani zarar eden, yani borcunu borçla çeviren bir ülke olarak, kısa vadeli faiz ödememiz günde yarım milyar dolar civarında. Bu sebeple ABD’nin başındaki deli bize dönüp, Kibar Feyzo’daki Maho Ağa tarzı bir şekilde “vallaha satarım köyü ha” der gibi fütursuzca tehdit savurabiliyor.

ORTA SINIFIN DEĞİŞEN YAPISI

Soğuk Savaş boyunca süren güç dengesinin önemli ayaklarından birisi kültür savaşlarıydı. ABD ve SSCB kendi etkileri altındaki ülkeleri ekonomik ve siyasal olarak zapturapt altında tutarken, bu kontrolün kitleler tarafından gönüllü bir şekilde desteklenmesi için, o ülkelerin kültür hayatlarını yönlendirmek maksadıyla oldukça büyük efor ve para harcadılar. Bu iki güç için de esasen uzun vadeli bir yatırımdı. SSCB çökmesine rağmen bugün Rusya da dahil birçok eski Sovyet ülkesinde komünizme özlem oldukça yüksek bir oranda, çünkü neoliberal politikalar; borcunu borçla çeviren ülkelerin bu masrafını çalışan kesimlerin üzerine yüklüyorlar. ABD kampında kalmış bizimkisi gibi ülkelerde de tüketim alışkanlıkları ve toplumsal ahlak anlayışı öylesine bir dönüşüme sokuldu ki; devletlerin ekonomik yükü çalışanlara yüklediği yetmiyormuş gibi bir de kısıtlı geliriyle çalışan insanlar, kendilerine gayet normal gelen tüketim alışkanlıklarıyla ellerine geçen dar gelirin ciddi bir kısmını bu “yaşam tarzı” ürünlerine gönüllü olarak veriyorlar. Teknolojik ürünler ve onların sağladığı kolaylıklara ayrılan parayı sorgulamıyorum ancak marka takıntısı ve markalar üzerinden toplumsal statü elde etmeye dayanan bir bakış açısı ne yazık ki bugün tüm dünya orta sınıflarının üzerine yapıştırılmış bir sülük olarak parayı emmeye aralıksız devam ediyor.

Değişen sadece tüketim alışkanlıkları ve bunu tetikleyen yaşam tarzları olmadı elbette; diğer önemli faktörlerden birisi de dünyadaki ekonomik yapı ve ona bağlı olarak dönüşen iş şekilleri, üretim şekilleri oldu. Plazalarda geçen çalışma hayatları, bilgisayar ekranı başında yapılan üretim ve “beyaz yakanın mahkumiyeti” gibi dönüşümler neticesinde beden gücü kullanmayan ancak üretime büyük katkı sunan kitleler ortaya çıktı.

Beden gücüyle çalışmadığı için kendisini işçi ya da köylüden farklı gören ancak nihayetinde hayatta kalma amacıyla günlük çalışma saatlerini ve zihin emeğini bir kuruma satarak çalışan ülkemizde on milyonlar, dünyada milyarlar var.

Bu kitleler ne yazık ki kendilerini kapitalist üretim ilişkileri silsilesinde emekçi değil, yönetici olarak görüyorlar. Düzenin sarsılmasının kendi nispi konforlu hayatlarını tehlikeye atacağını düşünüyorlar. Kredi kartları, banka kredileri, markalar, taksitler, rezidanslar, yeni model arabalar, ferah evler ve bolca tüketim içerisinde “yeni dünyanın zombileri” olarak yaşadıklarının farkında değiller.

Ülkemizin yetiştirdiği en büyük ekonomistlerden Prof. Dr. Korkut Boratav Gezi Parkı eylemlerine katılanlar üzerinden bu tahlili yapıyor ve bu eylemin aslında yeni orta sınıfın bir sınıfsal tepkisi olduğunu ama kitlelerin bunun farkında olmadığını söylüyor.

ŞİRKETLERİ KORUYAN GÜÇ

Bugün Türkiye’de hemen herkes bir GSM operatörüyle, bir bankayla mutlaka bir iş ilişkisi içerisinde. Büyük marketlerden alışveriş yapıyor, araba alıyor, krediler çekiliyor ve her ay gelirin bir kısmı buralara aktarılıyor. Ancak hemen herkes bu şirketlerden aldığı hizmetten memnun değil.

Bir GSM operatörü ya da internet sağlayıcısıyla teknik destek sorunu yaşadığınızda, size verilen paketin en az bir sene bağlayıcılığı konusunda derdinizi anlatmaya kalktığınızda; karşınızda müdanasız ve şirret bir kurum görüyorsunuz. Hakkınızı savunabileceğiniz tek bir mekanizma yok. Paşa paşa o paraları hak etmedikleri şekilde ödüyorsunuz.

Bankaların kapısından girmek bile borçlu çıkmaya yetiyor. Araba alıyorsunuz, yetkili servislerde fahiş fiyatlarla hizmet alıyorsunuz çünkü yetkili olmayan bir servise giderseniz aracınız garanti kapsamından düşüyor. Ki otomotivcileri bankalardan ve telekomünikasyon şirketlerinden ayırmak da gerek; zira devletimizin yüz yıllardır süren vergi odaklı ekonomi yönetim anlayışı onları da buna bir yerde mecbur ediyor.

Son tüketici olarak marketler ya da gıda ürünleri konusunda bir markaya kızdığınız zaman bir başkasını tercih ederek tüketimden gelen gücünüzü kullanabiliyorsunuz. X marka yerine artık Y marka tüketme hakkınız var. Markete kızarsanız A değil de B marketten alışverişi tercih ediyorsunuz. Kasaba ya da manava kızıp yandakine gidebiliyorsunuz. Buzdolabı, çamaşır makinesi ya da bilgisayar alırken memnuniyetsizliğinizi diğer markaya geçerek giderebiliyor ve sizi mutsuz eden kurumu artık onun ürününü tüketmeyerek, çevrenize de bu yönde telkinde bulunarak cezalandırabiliyorsunuz.

Ancak bankalar ve telekomünikasyon şirketleri birbirleri ile koordineli olarak kartelleştikleri için, tüketicinin yapabileceği hiçbir şey kalmıyor. Ölümlerden ölüm beğen noktasına sürükleniyorsunuz. Bu noktada devletin rekabet kurulları ve tüketici hakları kurumları ne yazık ki sağlıklı bir çalışma yürütmüyorlar çünkü devletin en büyük vergi gelirini bu şirketler sağlıyor. Tüketimden gelen gücünüz ne yazık ki devlet eliyle dolaylı olarak engellenmiş oluyor. Bu noktada siyasal tercih hakkınızı devreye sokmaya kalkıp seçimlerde bir karar almanız gerektiği zaman da iktidar kendisini tüm sorunların dışında tutuyor, muhalefet de ancak boş boş bakıyor, kafası kesik tavuk kadar şuurla ortalıkta dolanıyor.

Maaşlı milyonların ödeyecekleri vergi daha ay başında parayı eline almadan devlet eliyle tahsil edilip, bir de tükettiği her şeydeki KDV ve benzeri vergiler anlık olarak alındığı için toplumsal bir tüketim gücünü devreye sokma şansı ortadan kalkmış oluyor.