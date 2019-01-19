İş dünyasında sürekli etrafınızda dolaşan, sizi öven, yardım eden her insan dostunuz olmayabilir.
Bir kişinin gerçekten dürüst mü, yoksa çıkar peşinde mi olduğunu iyi ayırt etmeniz gerekiyor.
İşte dürüst ve sahte insanlar arasındaki 8 fark…
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DÜRÜST İNSANLAR:
Herkese saygı duyarlar
SAHTE İNSANLAR:
Sadece güç sahibi kişilere saygı duyarlar
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DÜRÜST İNSANLAR:
Kendilerini sevdirmek için özel bir çaba sarf etmezler
SAHTE İNSANLAR:
Kendilerini sevdirmek çok uğraşırlar
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DÜRÜST İNSANLAR:
İlgi çekmeye çalışmazlar
SAHTE İNSANLAR:
İlgi budalasıdırlar
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DÜRÜST İNSANLAR:
Kendileriyle övünmezler
SAHTE İNSANLAR:
Sürekli gösteriş yaparlar
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DÜRÜST İNSANLAR:
Açıkça fikirlerini söylerler
SAHTE İNSANLAR:
Dedikodu yaparlar
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DÜRÜST İNSANLAR:
Sözlerini tutmak için ellerinden geleni yaparlar
SAHTE İNSANLAR:
Sürekli söz verip nadiren tutarlar
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DÜRÜST İNSANLAR:
Başkalarına hayranlık duyduğunda kabul edip onların hakkını verirler
SAHTE İNSANLAR:
Başkalarını eleştirerek kendilerini ön plana çıkarmaya çalışırlar
DÜRÜST İNSANLAR:
Her zaman kibar davranıp yardım etmeyi severler
SAHTE İNSANLAR:
Sadece bir çıkarları olduğunda kibar davranırlar. (Alıntı- Milliyet)
AKP’li Cengiz Kan iddialar çok tepkili!
2009-2014 döneminde Kandıra Belediye Başkanlığı yapan Cengiz Kan, 2014-2019 döneminde aday gösterilmedi… Kan, 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde AKP’den Kandıra Belediye Başkan aday adayı oldu… Adaylar açıklandı ve AKP’nin Kandıra Belediye Başkan adayı Adnan Turan oldu... Turan’ın aday gösterilmesinden sonra Cengiz Kan ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı… Kan’ın bağımsız aday olarak ortaya çıkacağı söylendi… Kan, bağımsız aday olacak iddialarını ortaya atanlara sert tepki gösterdi. Kan, bu söylentileri yayanların kendisini sevmeyen kişiler olduğunu söyledi… Siyasette bu tür söylentiler olur, Cengiz Bey, bunları dert etmesin… Bu dönemde AKP’den belediye başkanlığı yapan bir kişinin, bağımsız aday olması cesaret ister…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz