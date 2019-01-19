Aradan bir hafta geçti, AKP’de hâlâ daha “13 başkandan 12’sinin çizik yemesi” konuşuluyor.

Neden bu kadar fazla?

Ne oldu?

Hepsi de mi başarısız?

Yoksa hepsinin de dosyası mı kabarık?

Bu başkanlar 5 yıl önce seçim kazanıp AKP’nin bütün belediyeleri almasını sağladığına göre, bu başarıyı nereye koymak gerekir?

Bu 5 yıl içinde ne oldu da hepsi kapının önüne konuldu?

Acaba sadece bizde mi, yoksa diğer şehirlerde de bu kadar “tırpan” var mı?

Komşularımızı araştırdım.

*SAKARYA’da 17 belediye var, 17’si de AKP’ninmiş. Birini MHP’ye vermiş, 6’sını tekrar aday göstermiş, 10’unu değiştirmiş.

*YALOVA’da 16 belediye varmış, bunlardan 4’ü CHP’li, 12’si AKP’liymiş. 10 başkan tekrar aday gösterilmiş, sadece 2’si değiştirilmiş.

*BOLU’da 12 belediye varmış, 4’ü CHP’li 8’i AKP’liymiş. 6 başkan tekrar aday gösterilmiş, 2’si değiştirilmiş.

*BURSA’da 18 belediye varmış, 2’si CHP’li 16’sı AKP’liymiş. 1 ilçe MHP’ye verilmiş, 3 başkan tekrar aday gösterilmiş, 12’si değiştirilmiş.

Gördüğünüz gibi…

Komşularda da değişiklik var, ama bizdeki kadar değil.

AKP’nin Kocaeli’ndeki “tırpan oranı” yüzde 98.4!

Bu kadar “tırpan”ın bir sebebi var, ama ne?

Biraz daha zaman geçsin, nedenini anlarız.

Kenan Evin’in “Kartepe” feryadı

Önceki gün öğle saatleri…

Kenan Evin aradı.

Bu sıralarda eskiye göre daha sık konuşuyoruz.

Seçim dönemi ya, karşılıklı “hava” yokluyoruz, dedikodu ediyoruz.

“Siyaset daha sonra, seni dağdan arıyorum” diye söze girdi.

Dağ dediği, Kartepe’den…

Ses tonundan anladım, bir şeylere sinirlenmiş.

Arka arkaya sıraladı:

*Hafta içi kayak ücreti 80 liraydı, 120 liraya çıkarmışlar. Neden diye sordum, sömestr fiyatıymış. Daha sömestr başlamadı, bugün cuma dedim, dinlemediler.

*Bir bardak salep 20 lira olur mu? Ekmek arası sucuk 35 lira, sucuk zar gibi…

*Tuvaletleri adeta leş! Kayak yapmaya çıkıyorsun, ne hijyen var, ne tertip! Kayak yapmaya gelenleri sağılacak inek gibi görüyorlar.

***

Kenan Evin’in söyledikleri, aslında bilinmeyen şeyler değil.

Kartepe’ye gezmek veya kayak yapmak için çıkıp da, oradaki düzenden şikâyetçi olmayan sanırım yoktur.

Eee, koskoca dağı bir firmaya teslim edersen, olacağı bu!

“Ali kıran baş kesen” hesabı, firma yöneticileri istediği gibi davranıyor.

Fiyatlar uçuk, hizmet sıfır!

Seçim sonuçları ve o “deve fıkrası”…

Her seçim öncesi olduğu gibi, “seçim tahminiyle” ilgili sorular yine arttı.

Her karşılaştığımız, “Bu seçimin sonucu ne olur?” diye soruyor.

Bir bilsem…

Bir tahmin edebilsem…

Kendilerine bir fıkra anlatıyorum.

O deve fıkrasını…

“Irak’ın Kufe kentinden Arap, devesiyle Şam’a gelir.

Şam sokaklarında dolaşırken biri ona yaklaşıp “O dişi deveyi bana ver” gibi tuhaf bir istekte bulunur.

Tartışma büyür ve Kufe’den gelen adam, “Bu deve benimdir, üstelik dişi değil erkektir” dese de bir türlü anlaşamazlar ve sorun Muaviye’ye yansır.

Halk meydanda toplanmıştır.

Muaviye, Kufe’den gelen yabancı ile onun devesine sahip çıkan Şamlıyı dinledikten sonra kararını açıklar:

- Bu dişi deve Şamlınındır!

Sonra meydanı dolduran kalabalığa dönüp sorar:

- Ey ahali, bu dişi deve kimindir?

Kalabalık hep birlikte bağırır:

- Şamlınındır!

Gördükleri karşısında şaşkınlıktan ağzı açık kalan Kufeli, haksızca elinden alınan devesinin ardından bakarken, Muaviye onu yanına çağırır:

- Ey Kufeli dinle! Sen de ben de biliyoruz ki bu deve senindir ve dişi değil, erkektir. Ama sen Kufe’ye dönünce gördüklerini Ali’ye anlat ve de ki:

“Ey Ali, Muaviye’nin dişi deveyi erkekten ayırt edemeyen, o ne derse evet diyen 10 bin adamı var! Ayağını denk al!”

Bu fıkra, seçim sonuçlarının ne olacağı konusunda biraz olsun ipucu vermiyor mu?