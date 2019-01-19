Elektrik değil, FATURASI yakıyor!

Hani, elektrik, doğalgazda indirim olacaktı?

Ocak 2019 faturaları “Mart Karı” gibi yağmaya başladı.

Yetmiş, seksen lirayı geçmeyen elektrik faturaları, 124 lira olarak geldi.

160-170 lira olarak gelen DOĞALGAZ faturaları şimdi, 319 liraya yükselmiş.

Su bedeli 20 lira, ama fatura tutarı 41 lira olmuş!

Çoğunluğu asgari ücretli nüfusun aylık giderine bir göz atarsak:

Kira: 750 TL…

Doğalgaz: 319 TL…

Elektrik: 124 TL…

Su: 41 TL…

TOPLAM: 1.234 TL…

Bunun içinde telefon, çocukların internet faturaları yok. Evin mutfak gideri, pazar parası yok.

Bunun içinde aile bireylerinin taşıt harcamaları yok.

1600 lira maaş alanlar 1.234 lira çıktıktan sonra geriye kalan 366 lira ile 1 ay geçinmek zorunda. Kimsenin umurunda değil, bu insanlar bu para ile nasıl geçiniyor, nasıl yaşıyor diyen yok!

Özelleşmiş, bir o kadar güzelleşmiş kurumların faturaları garibanların ellerini, ceplerini değil yüreklerini yakıyor...

Hele şu ELEKTRİK faturaları insanları çıldırtacak!

Yahu bu nedir Allah aşkına?

67 lira olan elektrik tüketimine, 32.21 lira “Dağıtım Bedeli…”

18.96 lira KDV…

1.35 lira TRT payı…

0.68 lira enerji fonu…

3.38 lira BTU bedeli…

0.31 lira önceki yuvarlama…

0.05 lira yuvarlama…

Önceki yuvarlama sonraki yuvarlama derken işte 67 liralık harcanan elektriğin faturasının 124 liraya nasıl yükseldiği bu rakamlarla görülüyor.

PIRLANTAYA KDV ödenmeyen ülkede asgari ücretli vatandaşa ödetilen bu vergiler mubah mı?

Vatandaş haykırıyor; elektrik bizi yakmıyor, ama elektrik faturası bizi yakıyor (!) diyor…

Üstelik mahalli seçimler öncesi bir sürü indirim vaadi verilirken, faturalardaki bu fark ve zam neyin nesi?

Vatandaşın sesine kim kulak verecek, feryadını kim duyacak?

Ülkenin Enerji Bakanı, her gün “yandım Allah” diye inleyen vatandaşları ne zaman duyacak?

Geçimlerini komşudan aldığı BORÇLA idame ettirmeye çalışan insanların sayısı her geçen gün artıyor, kümelere kümeler yığınlara dönüşüyor. Kuru soğana bile muhtaç edilen insanların sesine kulak verin, bugün 1600-2000 lira maaşla geçimini sağladığını düşündüğünüz insanların kapısını çalın bakın mutfaklarına, dolaplarına, yürekler acısı yaşantılarını görün.

Özelleştirdiğiniz doğalgaz, elektrik, telefon faturaları insanları bunalıma sürüklüyor.

Bu faturalara bir düzen getirilmezse bu gidişin sonu hiç de iyi olmayacak gibi.

Hani seçim var ya, vatandaşın evine çay içmeye, börek kete yemeye gidenler hazır gitmişken ne olur vatandaşın şu elektrik, su, doğalgaz, telefon faturaları ile ilgili sorunlarına da bir el atsınlar, “yandım Allah” diyen insanların hiç olmazsa gönüllerini alsınlar!

Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul-zurna az…