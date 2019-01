Sabır, sabır, yâ sabır!..

Fatsa’da hava pırıl pırıl… Zemin fena değil (Ne de olsa sezon başındaki maçtan bir hafta önce sel felaketi yaşayan bir stat burası)… Yeşil Siyahlılar, artık genç bir takım değil. Omurga yaşlı… Her geçen hafta daha da yaşlanıyor… Ağır kamplar sonrasında hemen toparlanması beklenemez… Zaman gerekir ama bakalım bu zaman bizde var mı?.. Klasik onbir sahaya çıkıyor… Bu avantaj… 5 yıldır aynı takım bir arada oynuyor… Gözü kapalı birbirlerine pas atıyorlar… Yani transfer yasağının kalkmaması handikap ama, bir yerde de avantaj… Tabii kullanabilirsen!.. Dünkü maçın ilk yarısında hiç de avantajı kullanan bir görüntü çizmedi Kocaelispor… Her an iki takımdan birinden öldürücü gol gelebilirdi… İlk yarıdaki görüntü maçın tek golle biteceği yönündeydi. İki takım da ürkek, iki takım da birbirini kontrol ederken, zaman zaman savunma hatalarından gelen gollük pozisyonlarını kullanamadı… Daha doğrusu her iki kaleci de harika kurtarışlar yaptı… Az, ama öz gelen ataklarda Volkan Mert, Fatsa’lılara ‘dur’ dedi. Fatsa kalecisi ise ilk yarının son dakikasında harika bir şutu çıkarırken alkışlandı… Maç orada lehimize bitebilirdi… Çünkü ilk yarıdaki görüntüde, iki takımın da yedikleri golü çıkarabilecek bir gücü olmadığını gözlemledik…

Maçın ikinci yarısında da görüntü değişmedi. Kocaelispor biraz daha atak oynarken, Fatsa da her türlü riski göze alıp, açık oynamaya başladı. Pozisyon sayısı arttı. Volkan Mert kalesinde yine devleşirken, iki takım da bir türlü gol pozisyonuna muvaffak olamıyordu. Değişiklikler konusunda dünkü maçta Galip Gündoğdu’ya söyleyecek bir şey yoktu gerçekten. Fatih sakat. Kemalcan sakatlanıyor, Onur giriyor, o da sakat sakat devam ediyor.

Adamcağız daha ne yapsın?..

Maç sırasındaki yorumlar ise gerçekten çok acımasızdı…

Kocaelispor hiç top oynamamış, pas bile yapamamış, devre arası kampında yatmışmış…

Ne diyeyim?..

Adamın ağzı torba değil ki büzesin. Bazı taraftarın görüşü bu…

Ama ben katılmıyorum…