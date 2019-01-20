İslam şovmeni Nihat Hatipoğlu, artık rektör

Biliyorum, Nihat Hatipoğlu bu yazımı okuyunca da kızacak, hakkımda suç duyurusunda bulunacak.

“Bana hakaret ediyor” diyecek.

“Beni din ticareti yapmakla suçluyor” diyecek.

Yine ya polis karakoluna ya da savcılığa gidip savunmamı yapacağım.

Nihat Hatipoğlu’nun adı 2 yıl önce “Diyanet İşleri Başkanlığı’na getirilecekler” arasında geçiyordu.

16 Ağustos 2017 tarihinde yayınlanan yazımda, adaylardan Nihat Hatipoğlu’nu şöyle tanıtmıştım:

İki yıl önce ne yazmıştım?

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“Nihat Hatipoğlu’nu ise sanırım tanımayanız yoktur.

Türkiye’nin en popüler din adamı.

Aslında “din adamı” demek de zor, ne yapalım öyle deniyor, öyle ünlenmiş, biz de buna uyalım.

Bana sorarsanız, yaptığı düpedüz “din ticareti”…

Din satsa neyse, sattığı din de değil, hurafe!

Akla ve bilme aykırı anlatılar…

Batıl inançlar…

Rivayetler…

Efsaneler…

Masallar…

Boş ve asılsız inançlar…

Uydurma ve garip şeyler…

Nihat Hatipoğlu, TV kanallarında ve verdiği konferanslarda İslam’ın özünden çok “hurafe” anlatarak “eşek yüküyle para” kazanıyor.

Bana sorarsanız İslam’a bu kadar kötülük yapan bir ilahiyatçı az bulunur.

İnsanları İslam’dan soğutmak için yapılması gereken ne varsa yapıyor.

Hem de fazlasıyla…

İslam ve Kuran bu kadar kötülenebilir mi?

İslam, para kazanma hırsına bu kadar alet edilebilir mi?

Din, insanları aydınlatmak için vardır, uyutmak için değil!

Şimdiye kadar hiçbir yetkili, hiç bir makam, ortaya çıkıp Nihat Hatipoğlu’na “Sen ne yapıyorsun, din adına bu masalları anlatarak kime hizmet ediyorsun?” diye sormadı.

Acaba Nihat Hatipoğlu “özel görevli” biri mi?

Görevi, insanları İslam’dan soğutmak mı?

Görevi, hurafeler anlatarak toplumları uyutmak mı?

Böyle bir görevi mi var?

Anlattıklarına dikkat edin, içinde ne “Kuran” var, ne de “İslam”!

Şimdi böyle birinin Diyanet İşleri Başkanlığı’na getirildiğini düşünün…

Allah korusun!

Para uğruna İslam’ı masallaştıran biri, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yedi sekiz bakanlığa bedel milyarlık bütçesini ele geçirince neler yapmaz?

Diyanet’e Nihat Hatipoğlu’nun atanması cinayettir, başka bir şey değil!

Diyanet, din adına “şaklabanlık” yapma yeri olmamalı!

Ülkemizde bu kadar değerli ilahiyatçı var, Diyanet İşleri Başkanlığı kala kala Nihat Hatipoğlu’na mı kaldı?

Yeni Diyanet İşleri Başkanı; her inancı, her kesimi kucaklayacak yapıda olmalı.

Siyasete uzak durmalı.

İktidarın oyuncağı olmamalı.

İnanç dengelerini iyi gözetmeli.

Benim samimi inanç çevrelerinden edindiğim izlenim böyle.”

O şimdi rektör

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Nihat Hatipoğlu, Diyanet İşleri Başkanı yapılmadı, ama o şimdi rektör.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü…

Haberi duyunca güldüm.

Nihat Hatipoğlu…

İslam…

Bilim…

Ve teknoloji…

Nihat Hatipoğlu’nun anlattıklarıyla “İslam” bağdaşmıyor ki, “bilim” ve “teknoloji” nasıl bağdaşsın?

“Terör eylemlerinin nedenini” soruyorsun…

Terörün esas nedeni olarak, “medreselerin kapatılmasını” gösteriyor.

“Bölgede medreselerin ve dini değerlerin geri plana itilmesi, teröre zemin yaratmıştır” diyor.

Katıldığı televizyon programında şunları söylüyor:

"Siz benim sözlerime katılmayabilirsiniz, ama bence bunda medreselerin kapatılması etkili olmuştur. Devlet manevi alanı boşaltınca bunun yerini ırkçı terör aldı."

Ve laiklik karşıtı sözleri:

“Din ve siyaset birbirinden ayrılamaz. Peygamberlerimiz hem namaz kıldırırlardı, hem de devleti yönetirlerdi. Din bütünleştirici bir unsurdur.”

Nihat Hatipoğlu ile bir kesim kendini iyi hissediyor

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Ben beğenmesem de…

Epey ilahiyatçı kendisini eleştirse de…

Nihat Hatipoğlu bu memleketin bir gerçeği.

Tam “nabza göre şerbet” vererek mesleğini icra ediyor.

Belirli bir kesime “duymak istediklerini” duyuruyor.

O belirli kesim, duyduklarıyla kendini iyi hissediyor.

Konuşurken hem ağlıyor, hem ağlatıyor.

Sunduğu iftar programları, reytinglerde hep üst sıralarda!

O, halkın görebilmek için kuyruğa girdiği, uzun yolları aşıp geldiği bir fenomen!

O, bir film yıldızı ya da rock yıldızı kadar ilgi odağı!

Bu nedenle kendisini “İslam şovmeni” olarak tanımladım.

Din adına şov yapıp para kazanıyor.

Başarılı bir şovmen.

Toplumun belirli bir kesiminde böyle bir ihtiyaç hissetmiş, insanlara “duymak istediklerini” söyleyerek, yolunu buluyor.

Ülkemizin içinde bulunduğu “yaşam tarzında” önemli bir “figür”!

Yanlış anlaşılmasın, kendisini suçlamıyorum.

Ticarette kuraldır…

Bir malın alıcısı varsa, satıcısı da olur.

Madem saygıdeğer ahalimiz, bazı masal ve hurafeleri “dini bilgiymiş gibi” duymak istiyor…

Madem yönetim sistemimiz, dini duyguların istismar edilmesine izin veriyor…

Bu toplumda Nihat Hatipoğlu’lar eksik olmayacaktır.

Nihat Hatipoğlu’na rektörlük görevi hayırlı olsun!

İnşallah sayesinde “bilim” ve “teknoloji”de büyük ilerleme kaydederiz.