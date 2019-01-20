CHP’li Fatma Hanım’ı engelleyenler, AKP’li Sibel Hanım’a neden ses çıkarmadı?

Sevgili okurlar…

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Süper Lig’de ilimizi başarıyla temsil ediyor… Atatürk Spor Salonu’nda oynadığı maçlar büyük heyecana sahne oluyor…

Siyasiler de bu fırsattan yararlanarak İzmit Belediyespor’un maçlarına gidiyorlar…

Aralık ayının sonunda İzmit Belediyespor ile Çukurova Basketbol arasında maç oynanmıştı…

CHP’nin İzmit Belediye Başkan adayı ve aynı zamanda milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet de maça giderek maçtan önce İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’nın kaptanına ve Çukurova Basketbol takımının kaptanına çiçek vermek istedi…

İzmit Belediyespor yetkilileri Fatma Hanım’ın çiçek vermesini engelledi…

Fatma Hanım zorlayınca, bu çiçek verme olayı gerçekleşti…

Fatma Hanım bu duruma tepki gösterdi…

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İzmit Belediye Spor Kulübü Başkanı Muhammed Öztürk, Fatma Hanım’ın çiçek verme olayıyla gazetemize şunları söylemişti…

“SİYASİ BİR HAREKETTİR”

“İzmit Belediyespor Kadın Basketbol takımı 2 yıl önce 2. Lig’deydi ve bu yıl Süper Lig’de ilimizi temsil ediyor.

Fatma Hanım, Çukurova ile oynanan son maça elinde çiçeği ile geldi ve bunu vermek istedi. Fatma Hanım’ın bu davranışında nezaket olduğuna inanmıyorum.

Kalabalık bir salon ve 2000 vatandaşın karşısında bu düşüncenin siyasi bir tavır olduğuna kanaat getirdiğimiz için böyle bir girişimin olmasını istemedik.

Ancak tüm ihlaller yapıldı, kurallar delindi ve yine de istenilen gerçekleşti.

Az önce de ifade etmek istedim.

Fatma Hanım 2 yıldır, bırakın maçımızı antrenmanımıza bile gelmemişken, ne oldu da bir anda kendisi salonda görüldü.

Kendilerinin böyle bir isteği olursa, antrenmanımıza da gelebilir.”

MUHAMMED BEY’E SORU SORMUŞTUM!

İzmit Belediye Spor Kulübü Başkanı Muhammed Öztürk’ün de görüşleri böyle…

Ben de Muhammet Bey için şunları söylemiştim…

Muhammet Bey, AKP’nin belediye başkan adayına ve MHP’nin belediye başkan adayına da böyle davranabilir mi?

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SİBEL GÖNÜL DE MAÇA GİTTİ

Bu sorunun cevabını cumartesi günü aldık…

Cumartesi günü Atatürk Spor Salonu’nda İzmit Belediyespor ile Galatasaray Spor Kulübü’nün kadın basketbol maçı vardı…

AKP’nin İzmit Belediye Başkan adayı Sibel Gönül de maça gitti…

Tribündeki yerini aldı…

Maçtan önce İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı ve Galatasaray Spor Kulübü’nün sporcularıyla tokalaştı…

Sadece tokalaştı, gitmişken bir de çiçek verseydi iyiydi…

Sibel Hanım, her iki takım sporcularıyla tokalaşırken, hiçbir zorluk yaşamadı…

Kimse müdahale etmedi…

Bilakis iki sporcuya başarı dileklerinde bulunması için her türlü ortam sağlandı…

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SİBEL HANIM SİYASET YAPMADI MI?

Peki;

CHP İzmit Belediye Başkan adayı da daha önce maça gitmiş ve takım kaptanlarına çiçek vermek istemişti…

Engellenmeye çalışılmıştı…

Siyaset yapıyor denmişti…

Şimdiye kadar hiçbir maça gelmemiş denmişti…

Tamam da Sibel Hanım, siyaset yapmadı mı?

Sibel Hanım, aday gösterilmeden önce şimdiye kadar İzmit Belediyespor’un hangi maçına gitti?

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MUHAMMET BEY MAÇA GİTMEMİŞ!

Sordum;

İzmit Belediye Spor Kulübü Başkanı Muhammet Öztürk maçı izlememiş…

Ankara’ya gitmiş…

Belediyeyle ilgili işleri varmış…

Başkan Muhammet Öztürk, Fatma Hanım’ın çiçek vermesiyle ilgili, “siyaset yapıyor” dedi…

Başkan Muhammet Öztürk, Sibel Hanım’ın sporcuların elini sıkmasıyla için “Siyaset yapıyor” diyebilir mi?

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KORKU İMPARATORLUĞU!

Fatma Hanım’ı engellemeye çalışanlar, Sibel Hanım’ı da engellemeye cesaret edebilir miydi?

Türkiye’de maalesef korku imparatorluğu var…

Muhalefete her şey yasak, iktidara her şey serbest…

Zaten hep bu düşünce yüzünden İKİ YAKAMIZ bir araya gelmiyor…

FATMA HANIM, ENGELLEMELERE RAĞMEN ÇİÇEĞİ KAPTANA VERDİ

SİBEL HANIM SPORCULARIN ELLERİNİ SIKTI, ZORLUK YAŞAMADI

2002’den sonra fakir sayısı arttı da arttı!

İzmit Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam ediyor. Belediyenin 2017 yılına kadar gıda kolileri ile yapılan sosyal yardımlar bir yıldan beri İzmit Kart şeklinde gerçekleştiriliyor. Yetkililer İzmitkart için İzmit ilçesinde ikamet eden vatandaşların muhtarlıklardan alacakları fakirlik belgesi, nüfus kayıt örneği ve hanede yaşayan bireylerin kimlik fotokopisiyle birlikte belediyenin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvurulabileceğini söylediler. Başvurular Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu’nda değerlendirildikten sonra ihtiyaç sahibi ailelere İzmit Kart veriliyor. Kartlara her ayın 15’inde 100 TL yüklenerek vatandaşların gıda ve giyim ihtiyaçları karşılanıyor. AKP’li belediyeler, bu yardım işlerini iyi yapıyorlar… AKP’nin iktidar olduğu 2002 yılından önce sanki çok fazla fakir yokmuş gibi, 2002 yılından sonra fakirlerin sayısı çık gibi büyüdü…