Siyaset, ekmek kavgasıdır!..

İnsan, dünyaya kendi iradesi ile gelmiyor. Ama bir kez geldi mi, “yaşam mücadelesi” içinde buluyor kendisini.

İnsanın bedensel ve zihinsel gelişimi için, “sağlıklı ve dengeli beslenmesi” gerek. Bu ise, ailesinin ekonomik ve kültürel gücüne bağlı!

Yoksul bir ailede dünyaya gelmişseniz, yaşam mücadelesi doğduğunuz günden itibaren başlıyor. Yetersiz beslenen bir anne, yeni doğmuş yavrusunu besleyemiyor! Sütü de yetmiyor, maddi gücü de.

Sadece “gıda beslenmesi” mi eksik kalıyor? Hayır!

Duygusal ve kültürel beslenmesi de güdük kalıyor!

Vardiyalı ya da günlük yevmiye ile çalışan, ya da haftanın 7 günü ayrı bir semtte “pazarcılık” yaparak geçimini sağlamaya çalışan bir babanın çocuğuna ilgi, şefkat gösterebilmesi, kültürel katkıda bulunması mümkün mü?

O, “ekmek kavgası” içinde helak olan bir kurbandır!

Bir ülkede, toplum içindeki “eşitsiz yaşam koşullarını” düzeltecek ya da sürdürecek olan, siyasi iktidardır.

Eğer o ülkede, “Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti” düzeni egemense; siyasi iktidarlar, toplum içindeki eşitsizlikleri gidermek, en aza indirmek için çaba gösterirler.

Neler yaparlar?

Aileyi ve çocukları korurlar.

Her vatandaşın eşit koşullarda bir EĞİTİM almasını sağlarlar.

Ülkenin geleceği için PLANLANAN gelişme sürecine göre “nitelikli insan gücü” ihtiyacını belirler ve buna uygun bir “ULUSAL EĞİTİM PLANI” uygularlar!

ihtiyacını belirler ve buna uygun bir “ULUSAL EĞİTİM PLANI” uygularlar! Bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirmeye (AR-GE) önem verir, katma değeri yüksek ürünlerle, ihracata yönelik bir ekonomik düzen kurarlar!

Ülke bu sayede zenginleşir, gelişir, bu zenginlikten tüm vatandaşlar ihtiyaçları ölçeğinde pay alırlar.

Siyasi iktidarlar, hurafelerle toplumun uyutulup uyuşturulmasına izin vermez, vatandaşlarının bilim ve tekniğim ışığında, kültürel etkinliklerle beslenmesine olanak sağlarlar. Cehaleti övenleri üniversitelerde yönetici yapmazlar!

İnsanların “İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜNE” saygılı olurlar, tüm inançlara ortak bir güvence sağlarlar. LAİK DEVLET de budur zaten!

Vatandaşlar arasında “benden yana-ondan yana” ya da; “iyi-kötü” ayrımı yapmaz, karşıtlarını iftira ve hakaretlerle yok etmeye çalışmazlar!

Siyaset, bir ülkede var olan maddi-manevi varlıkların nasıl paylaştırılacağına karar verir!

Bir siyasi iktidar ya tüm vatandaşların hak ve çıkarlarını korur ya da belirli bir gruba hizmet eder.

Bu nedenledir ki, bilinçli bir yurttaş, bir siyaset aktörünün neler söylediğine değil, ne yaptığına bakar!

Sorulması gereken soru şudur;

KİMDEN YANASIN?

Geniş HALK kitlelerinden yana mısın? Yani; üretici çiftçi, besici, işçi, esnaf, küçük ve orta boy işletmeciden yana mısın? Sanat ve sanatçıya saygılı mısın?

Yoksa; Devlet sırtından palazlanan bir avuç yüklenici, “yandaş” gördüğün işadamları ve “kent rantları” ile kısa yoldan büyük zenginliklere ulaşanlardan yana mısın?

VATANDAŞ’a iş olanakları sağlarken “KUL HAKKI” yiyor musun, yoksa her insana yeteneğine ve ehliyetine göre mi davranıyorsun?

Ezcümle;

Siyaset, EKMEK KAVGASIDIR!