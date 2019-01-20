Umarım geçen 15 yıldan ders alınmıştır

Adaylar açıklandı.

Şimdi artık kim kazanacak derdi başladı. Özellikle de muhalefet partileri açısından…

Tabi bu süreçte AK Partili dostlarım, yaşadığım ve sık sık yorumladığım bölge olan Körfez ile ilgili yorumlarımı sormaya pek hevesliler.

“Kim kazanacak, bu 2-3 adaylı seçim stratejisi muhalefet açısından tutar mı?” diye yığınla soru birikti.

En başında söylemem gerekirse, ben bazı dostlarımın düşüncesinin aksine İsmail Baran’ı öyle başarısız görmüyorum. Ve dahası belediye başkanlığı kimliğini bir tarafa bıraktığımda saygıdeğer bir sima olarak kendisini yad ediyorum.

Yeni dönem için parti genel merkezi tarafından aday gösterilmemiş olmasını kendisi için bir kayıp olarak görmediğim gibi, toplum açısından kazanç olarak nitelendiriyorum. “Körfez halkı Baran’ı kazanmıştır” diyebiliyorum…

Kendisine tek eleştirimde ise, “Keşke sağına soluna daha net bakabilseydin” diyorum…

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Diğer taraftan ise Baran’ın yerine başkan adayı olarak belirlenen Şener Söğüt ismini düşünüyorum…

AK Parti teşkilatları, 2004 yılından bu yana istediği adayı buldu diyebiliyorum. O tarihten bu yana tepeden inme adayların yerine teşkilata daha yakın isimler isteniyordu. Fakat geride kalan ve 15 yıllık dönemi kapsayan üç seçimde bu talep hep göz ardı edildi.

Elbette bunun sebepleri vardı. Patrona yakın olmakta kim daha mahir ise o ilçede başkan adayı gösterildi. Sonrasında 15 yılı geride bıraktık. Ancak geçen bu kadar süre içindeki tüm başkanlar ilk günlerinden itibaren hep tartışılır oldular.

Hem Yunus Pehlivan hem de İsmail Baran …

Fakat başta söylediğim gibi, Yunus beyi kim kazandı bilemem, fakat Baran’ı toplumun kazandığı kesin…

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Gelelim Şener Söğüt’e ve adaylığına…

Evet, AK Parti teşkilatlarını ilk kez bu kadar heyecanlı ve diri görüyorum. Adamlar istemişler…

İstemişler ve almasını bilmişler bu kez. Kimse boş lakırdılara takılıp bu adaylık hakkında atıp tutmasın boşuna.

Yok şunun adamıymış, yok bu kişi arkasındaymış gibi gereksiz polemiklere takılmasınlar.

Pekala gerçek bir teşkilatçı adaydan söz ediyorum. İnkar edilemez şekilde partisine emeği geçmiş, kurucu gençlik kolları başkanlığı yapmış, meclis üyeliğine seçilmiş, belediye başkan yardımcılığına seçilmiş bir isim.

Tam üç kez ilçe başkanlığına adaylığı gündeme geldi, ancak görevi almak ancak sonuncuda nasip oldu. Kısacası teşkilatçılığına kimsenin bir söz söyleme hakkı da, cesareti de yoktur kanımca.

Fakat bazen siyaset sadece sizden ibaret değildir. Çevrenize de dikkat etmelisiniz. İstemediğiniz kararlara zorlayabilmesi muhtemel olan bu çevreniz haliyle hata yapmanıza sebep olabilir.

Umarım Şener Söğüt de kendisinden önceki başkanlar Yunus Pehlivan ve İsmail Baran örneklerinden gerekli dersleri çıkarmıştır.

Artık kendisi adaydır ve Körfez’de önceki seçim sonuçlarına göre kazanma ihtimali en güçlü isimdir. Şener Söğüt’ten beklentim ise içe kapanık ve üç beş kişinin etrafında dönen bir belediye ortaya çıkarmamasıdır. Yapılacak her işi en ince detayına kadar sorgulamalıdır.

“Yarın Hakk katından kovulmamak için hakkı olana hakkını teslim etmelidir…”

Kişisel dostlukları, arkadaşları, bugüne kadar ki her kendince diyaloğu geride bırakmalıdır.

Sözün özüne gelince; yaklaşık 170 bin insanın hakkı ve hizmet talebi omuzlarındayken kişisel egolara ve gereksiz beklentilere sırtını dönmelidir.

Bu süreçte işi en zor olan başkan adayı elbette Şener Söğüt’tür…