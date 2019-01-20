Ses ver! Yüksek Seçim Kurulu

Son zamanlarda en çok eleştirilen kurumların başında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) gelmektedir. Türkiye çok partili rejime geçtiğinden beri çok seçim yaptı. Her seçimde küçük çapta da olsa seçim hileleri olmuştur. Ancak 14 Nisan referandumu ve 24 Haziran seçimleri kadar toplumda kuşku uyandıran hiçbir seçim olmadı.

Yüksek seçim Kurulunun görevi ülkedeki seçimlerin dürüst ve tarafsız bir şekilde yapılmasını sağlamaktır. Ne yazık ki bu konuda Yüksek Seçim Kuruluna güven giderek azalmaktadır.

Referandum oylamasında seçime yarım saat kala mühürsüz oyların da kabul edilmesi ister istemez halkta bir güvensizlik yarattı.

Türkiye 31 Mart Mahalli İdareleri seçimlerine giderken görev süreleri dolan Yüksek Seçim Kurulunun 6 üyesi ve başkanının görev sürelerinin Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bir yıl daha uzatılması halkın haklı olarak kuşkusunu artırmaktadır.

Son günlerde basından seçimlere gölge düşürebilecek olayları izliyoruz. Bakın!

Ahırda seçmen kaydedilmiş. YSK’dan ses yok.

Niğde’nin Ulukışla İlçesinin seçmen sayısı nüfusundan fazla çıkmış. YSK’dan ses yok.

Çankırı’nın orta ilçesinde 24 Haziran seçimlerinde 8379 seçmen gözükürken, bugün 16401 seçmen gözüküyor. %100 artış olmuş. Sanki üremişler. YSK’dan ses yok.

Boş arazide yüzlerce seçmen gözüküyor. YSK’dan ses yok.

Bir dairede 708 seçmen yazılmış, YSK’dan ses yok.

Başka bir dairede 1800 seçmen kaydedilmiş. YSK’dan ses yok.

Taksi durağı bina olarak gösterilmiş. YSK’dan ses yok.

150 yaşında, 160 yaşında seçmen kaydedilmiş. YSK’dan ses yok.

Dört katlı bir bina 5 katlı gösterilerek seçmen kaydedilmiş. YSK’dan ses yok.

Meclis Başkanı Anayasa’nın 94. Maddesine göre suç işliyor. YSK’dan ses yok.

Örnekleri çoğaltabiliriz. Daha seçimlere kadar neler göreceğiz, yaşayacağız.

Ses verin Yüksek Seçim Kurulunun üyeleri. Sizler bilerek veya bilmeyerek kul hakkı yiyorsunuz.. Bir yıl sonra emekli olduğunuzda, sokağa çıkacaksınız. Sade bir vatandaş olarak yaşamınızı sürdüreceksiniz. Alnınız açık bir şekilde yürümelisiniz.

Haydi YSK üyeleri ! Şu ülkeye bir iyilik yapın. Seçimleri tarafsız ve güvenli bir şekilde yapın. Bu toplumun tek isteği şaibesiz bir seçim. Bunu bize çok görmeyin.