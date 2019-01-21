Basketbol ve Sibel Gönül…

Çok normal… İzmit Belediye başkan adayı bir isim, doğal olarak İzmit Belediyespor Kulübü’nün de onursal başkan adayıdır… Anormal olan, Sibel Gönül’ün onur konuğu olduğu yerde kulüp başkanı Muhammet Öztürk’ün bulunmayışıydı… Daha büyük bir anormallik de, bundan üç hafta önce Milletvekili ve İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet’e, maç öncesinde ‘Çiçek verme inceliği!..’ göstermesine rağmen, zorluk çıkarılmasıydı… Böyle tezatları spor sahalarında istemiyoruz… Böyle siyaset olmaz olsun!..

Talip efendi için söylenenler eğer doğruysa, çok çirkin!..

İddia büyük… Talip Yeşilyurt efendi ile ilgili yazdıklarım malum ve hepsinin de arkasındayım. Savcılık kanalıyla da takipteyim… Mübarek gecede rahmetli babamı da işin içine katarak bana gönderdiği mesaj telefonumda ve savcılıkta mevcuttur… Eğer inançlarına bağlıysa, benden helallik almak zorunda… Yoksa hakkımı helal etmiyorum… İddiaya göre Talip efendi, Derbent maçının son anında gelen golden sonra el kol hareketleri yapmış… İnanmak istemiyorum… Bu kadar ucuz olamaz bu iş… Raporlarda göreceğiz… Derbentliler bu iddiada bulunuyor. Sonuç ne olacak merak ediyorum?.. Haydi görelim bakalım!.. Kendisinin bu duruma düşmesi beni üzüyor…

Siyaset rüzgârları tribünlerde…

Ülkenin bir numaralı gündemi yerel seçimler. Tabii ki seçimlerin yansımasının en çok görüldüğü yer ise futbol maçları ve tribünler oluyor. Fatsa-Kocaelispor maçında, 200 kadar Kocaelispor taraftarının Doğu Türkistan ve Bozkurt Bayraklı gösterileri, Fatsalıları da şaşırttı. 12 Eylül öncesinde, Devrimci Yol’un merkezlerinden olan Fatsa’daki bu görüntü, ülkenin son siyasi görüntüsünün de bir numunesi gibiydi… Şu seçimleri kazasız belasız bir atlatsak…

Ankaragücü’nün akıbeti de Kocaelispor gibi olacak…

Yazın bir tarafa!.. Geçtiğimiz 5 yıl, Melih Gökçek, Salih Tuna fırtınası gölgesinde Süper Lig’e ‘Yükseltilen!..’ Ankaragücü gibi, Kocaelispor’un, Süper Lig’e son çıkışı ve bir yıllık rezil rüsva oluşunun sebebi de siyasiydi… Ankaragücü, Galatasaray karşısında ‘çaresizliği’ oynadı… Kocaelispor’dan tek farkı ise onlar 6 gol yedi, biz aynı Galatasaray’a aynı İstanbul’da 5 gol attık… 4 gol Taner’den gelmiş ve Galatasaray’da teknik adam ‘SKIBBE BIRAKMIŞTI’…

Alper Çetin’in önlenemez yükselişi…

1.Lig’in banko hakemi, karizmatik görüntüsü ve aldığı görevlerle dikkat çeken isimdir Alper Çetin… Kocaeli bölgemizin hakemi ve dernek eski başkanı Alper Çetin’in önlenemez bir yükseliş içerisinde olduğu gözlemleniyor… Gereksiz yere koşmuyor, kararlarında titiz ve özgüveni son derece yüksek… İzlediğim bu seneki maçları en az hatayla bitirdi… Tebrikler… Yolun açık olsun asil adam!..

Tolga Havuç vatani görevini tamamladı…

Benim kırmızı çizgilerimden Tolga Havuç… Vatani görevini tamamladı ve kente döndü… Muharebe Alay Komutanlığı’nda askerlik yaptı… Mamak’ta… Rahmetli babamın, oğlum Kubilay’ın acemi askerlik yaptığı yer… Ona da nasip oldu… Ailesinin gözü aydın… Şimdi kaldığı yerden devam edecek ve hem de önünde hiçbir engel olmadan… Tebrikler ‘HÜRGENERAL!..’ Hoş geldin!..