Allah sizin şerrinizden AK Parti’yi kurtarsın!

MHP eski İl Başkanı Nurdoğan Kaçar, önceki gün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu…

Dikkat çekici bir paylaşımdı…

Birlikte okuyalım;

“ Cumhur İttifakı, ülkenin karşılaştığı tehditlere karşı zaruretten doğan bir birlikteliktir.

Liderler bu konuda anlayış birliği içinde hareket ederken, yerelde tablo çok farklıdır…

AK Parti’nin on altı yıllık iktidarının da alabildiğine şımarmış ve nemalanmış seçkinlerinde bu anlayışı maalesef göremiyoruz.

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Devleti babasının çiftliği zanneden bu elitler; geçmişte ilimizde iki belediye kazanmış MHP seçmenini motive etmek için en az iki bölgeyi kendileri teklif ederek bırakmaları gerekirken, bırakın bunu bürokraside ülkücü kimliği olan bir kardeşimizin bile hak ettiği makama gelmesine tahammül edememektedir…

Dileğim şudur ki; Allah sizin şerrinizden AK Parti’yi ve milletimizi tez zamanda kurtarsın.”

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Nurdoğan Bey’in görüşleri böyle…

MHP’le ilçe bırakmayanlara tepkili…

Kızgın…

Öfkeli…

“Allah sizin şerrinizden AK Parti’yi ve milletimizi tez zamanda kurtarsın” diyerek bazı AKP’lilere tepkisini bu sözlerle ifade ediyor…

AKP’nin Kocaeli’de hiçbir ilçe belediye başkanlığını MHP’ye bırakmaması, MHP’de büyük sorun yarattığı bir gerçek…

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Her ne olursa olsun, bize ilçe vermeseler de, Cumhur İttifakının ruhuna göre hareket edeceğiz. Cumhur İttifakı 13-0 kazanacak” diyor…

Her ne kadar Ünlü, bunları söylüyor olsa da, MHP’nin tabanı AKP’ye çok kırgın…

Yansımalarını 31 Mart akşamı göreceğiz…

Türk Ocakları Başkanının CHP’nin açılışına katılması

CHP Derince Belediye Başkan adayı Sertif Gökçe, önceki gün eski Limanyolu’nda seçim bürosu açtı… Açılışa çok sayıda vatandaş katıldı… Açılışa Türk Ocakları Kocaeli Şube Başkanı Yücel Alpay Demir de katıldı… Türk Ocakları başkanının CHP’li bir belediye başkan adayının seçim bürosu açılışına katılması, az rastlanacak bir durum… Derince’nin adayı Sertif Bey, Karslı’dır… Yücel Bey’in doğum yerine baktım… 1976 Kars doğumlu… Yani Yücel, hemşerisinin seçim bürosu açılışına katılmış… Zaten hemşerisi olmasaydı, Türk Ocakları’ndan birisinin CHP’nin açılışına katılması beklenemezdi…

Manavların Aygün’ü affetmeye niyeti yok gibi

Kocaeli Yerel Kültür Dernekleri Platformu, 16 Nisan 2016 tarihinde Sabancı Kültür Merkezi’nde Kocaeli Kentlilik Bilinci Çalıştayı düzenledi. Çalıştaya dönemin AKP milletvekili Zeki Aygün de katıldı…

Aygün’ün Manavları PKK’ya benzettiği, mikro milliyetçilikle suçladığı gerekçesiyle Manavların hışmına uğradı…

Aslında olayın ardından 2.5 yıl geçti…

Ortalık soğumuştu…

Aygün’ün AKP’den Derince Belediye Başkan adayı gösterilince, eski defterler yeniden açıldı… Kocaeli Manav Dernekleri Dayanışma Platformu dönem sözcüsü Engin Tümer gazetemize yaptığı açıklamada, Aygün’e sandıkta cevap vereceklerini, bizleri bölücü millet gibi görmesini içlerine sindiremediklerini, 2.5 yıl aradan sonra bizden özür dilese de tavırlarının değişmeyeceğini söyledi… Derince’de 15 bin Manav seçmenden bahsediliyor…

Manavlar, AKP yerine CHP’ye oy verirse, seçimin kaderini değiştirirler…

BBP’nin AKP’li Gönül’e eleştirisi dikkat çekici

AKP İzmit Belediye Başkan adayı Sibel Gönül, mezun olduğu İzmit 50. Yıl Ortaokulu’nda karne dağıtım töreninde yaptığı konuşma, başına dert oldu… CHP ve İYİ Parti, tepki gösterdi… Bunlar doğal tepkiler… Ama BBP İzmit İlçe Başkanı Eyüp Arıcan’ın kendisini ziyarete gelen Gönül’e, “Siz devletimizin seçim için ayırdığı bütçe ile okullara gidip siyaset yaptınız. Bunun yerine ayakkabısı olmayan çantası olmayan çocukları görseydiniz” diyerek eleştirmesi, dikkat çekici… Sanırım Sibel Hanım, birlikte mücadele ettikleri BBP’den böyle bir eleştiri beklemiyordu…

Ulvi Yılmaz, göreve başladı…

İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, Başiskele Belediye Başkan aday adaylığı için görevinden istifa etmişti… Çok iddialıydı… Amcası Şevki Yılmaz’a güveniyordu… Ama güvendiği dağlara kar yağdı… Zira belediye başkan adayı olamadı… Ulvi Bey de İŞKUR İl Müdürlüğü görevine geri döndü… Ulvi Bey’in belediye başkanlık hayali bir başka bahara kaldı…

Dinç ailesine ikinci torun geldi

Eski Sağlık Bakanı, Kandıralı Kazım Dinç ve Nihal Dinç’in ikinci torunları İrfan Mert, dünyaya geldi… Baba Evren Dinç, dede Kazım Dinç ve babaanne Nihal Dinç, mutlu mu oldu… Kandıralılar Derneği, “Evren kardeşimizi ve eşini kutluyor, yeni doğan yavrunuza Sağlıklı mutlu yıllar dileriz” şeklinde mesaj göndererek, Dinç ailesinin sevincine ortak oldu.