Kandıra üzerine öneriler

Kocaeli ülkemizin ön güzel illerinden birisi. Geçen hafta Kartepe ile ilgili kaleme alınan yazının giriş cümlesi böyleydi. En güzel ilçelerimizden birisi de, Karadeniz’e sahili olan tek ilçemiz olan Kandıra… Kandıra esasında Osmanlı’dan bu yana manav diye tabir edilen hemşerilerimizin yaşadığı, pek göç almayan ama göç vermek zorunda bırakılan tarihi, ama aynı zamanda tarım, hayvancılık ve turizm ile öne çıkan çok önemli bir yöremiz.

İçinden başbakanlar, bakanlar, belediye başkanları ve tarihe mal olmuş siyasetçilerin çıktığı ilçemiz Kandıra… Galiba yüzölçümü olarak da diğer ilçelere göre daha büyük. İnsanı sıcak, sakin ve duyarlı,.. Bir zamanlar icra dairelerinde icra takibi yapılmayan tek ilçemizdi Kandıra… Osmanlı kültürünü almış, borcuna ve devletine sadık insanların yaşadığı cennet ilçemiz…

Ama ne yazık ki köylerine gidin,75 yaşın üzerindeki anne ve babalar yalnız yaşıyor, tarım, hayvancılık, turizm bitirilmiş, iş yok, gereği gibi sosyal hayat yok, gençler köyleri terk etmiş. Bu konuyu çözmek için yapılan en küçük bir çalışma ve kamu desteği de yok. Oysa ki bazı büyükşehir belediyeleri kendi ilindeki tarım ve hayvancılığı, turizmi kalkındırmak için özel birimler, tarımsal şirketler kurarken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sadece oy alabilmek için göstermelik, çocuk oyun alanları, ekmek fırınları yapmakla yetinmiş, sadece yolları yapmış geçmiş gitmiş. Devasa sorunlar birikmeye devam ediyor.

Oysa ki; Kandıra’nın sosyal ve ekonomik yapısının incelenmesine, göçün önlenmesi için üretime dönük çalışmalar yapılmasına, Kandıra’ya özgü üretim araçlarının hayata geçirilmesine acilen ihtiyaç var. Kandıra neden Kocaeli’nin tarım hayvancılık ve sebze deposu olmasın, neden Türkiye çapında bir turizm ve tarih beldesi olmasın. Bugüne kadar bunların hiç birisi yapılmamış ve seyredilmiş. Bu yüzden de İzmit’te adeta ayrı bir Kandıralı kentleşme alanları doğmuş. Kandıra bu yüzden hala sürekli göç veriyor.

Köy yolları fena değil, ama İzmit- Kandıra yolu tam bir ölüm yolu haline gelmiş durumda. Araba ile Kandıra’dan üzerinden Sakarya’ya gidin. Sakarya sınırına kadar kısım tek şeritli ve sıkıntılı bir asfalt. Sakarya sınırından sonra ise yol duble yol haline gelmiş. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve siyasileri Kocaeli’ den daha mı güçlü de bu işleri başarıyorlar. Neden Kandıra – Sakarya yolunun Sakarya sınırına kadar olan kısmı Sakarya’da olduğu gibi duble değil, neden İzmit- Kandıra yolu duble değil, çok mu zor bunu yapmak?

İSU Kandıra’nın su ile ilgili alt yapısında ciddi çalışmalar yaptı. Ama Kovanağzı plajının tam ortasında sanki insanlar plaja girmesin diye, kasten konmuş berbat bir İSU terfi istasyonu, yanında da berbat bir tuvalet var. Neden kadın plajında böyle bir şey yok, neden orası 5 yıldızlı otel lüksünde de Kandıra plajları bakımsız ve rezalet durumda.

Kerpe’ de belediyenin şahane sosyal tesisi var. Kerpe-Kefken yolu üzerinde de büyük harcamalarla yine sahilde belediye sosyal tesisleri yapılıyor. Dışarıdan izinsiz girişler yasak. Belediyenin kendi alanları halka kapalı, Kefken, Kerpe, Kovanağzı ve diğer plajlarda ise ne bakım var, ne kontrol, tam bir rezalet. Plajda çadır kurulmaz yazan tabelanın yanında yazın bekar çadırları, portatif bira masaları duruyor. Bekar çadırları olsun, bira de içilsin, halkımız da tatil yapsın, ama bunlara uygun ve daha modern yerler gösterilsin, daha iyi olmaz mı?

Bugün de kısaca Kandıra’yı yazdık. Çok şey yazardık, ama köşemize daha fazlası sığmıyor. Belediye seçimleri öncesi belediyeler dikkat etsin, halk yararına projeler ortaya konsun diye hatırlatmak istiyoruz. Ne yapalım şimdilik elden bu geliyor. Bu kent ve kent insanı aslında daha iyisini hak ediyor. Öyle değil mi ?