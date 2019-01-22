1461 Trabzon Bayburt’a da kota uygulamış!..

1461 Trabzonspor takımı, Kocaelispor ile ilk yarıda oynanan maçta, taraftarlarımıza gâvur eziyeti çektirmişti. Kentimizde Trabzon rakımlı trafik tabelası asıp, tepkilerden sonra kaldıran Trabzonlular Derneği’nden çıt çıkmamıştı… Bordo Mavili takımın, cumartesi günkü Bayburt maçında nasıl bir tavır takınacağını takip edeceğimi söylemiştim. Takip ettim… Ayrılan yerden daha fazla taraftar almışlar, ama çok fazla değil… Ben görevimi yaptım… Bizden bir puan alıp, Bayburt’a 3 puan veren 1461 Trabzon’u tebrik ediyorum!..

6-0 galipken ‘Forvet isteriz’ diyen zihniyet!..

Akıl tutulması mı, ülkemizin futbolunun içerisinde bulunduğu traji-komik durum mu? Siz karar verin!.. Galatasaray, Ankaragücü’nü evire çevire 6-0 yenerken, tribünler, yönetim kurulun protesto ediyor ve “Forvet isteriz?” diye tezahürat yapıyor. Bu ne biliyor musunuz? Paralı taraftar çılgınlığının geldiği boyut… Bağırtan kim? Fatih Terim… Bedava bağırırlar mı? Hiç sanmıyorum…

Kızıltepeli 70 yaşındaki Şerif Kunt isimli futbolcuya sağlık raporunu kim verdi?..

Yok artık dedirtecek cinsten bir olay. Biz de Kadem Ağacan Malofis formasıyla 45 yaşına kadar futbol oynadı… Ama bu kadarına da pes artık… Martin Kızıltepe Gençler Birliği, Şerif Kunt isimli 70 yaşındaki oyuncuyu transfer etti. Şerif kunt, Quinness Rekorlar Kitabı’na başvurmuş. Her şey iyi güzel de… bu adama sağlık kurulu raporunu kim nasıl vermiş olabilir?.. Sizce, bu yaştaki adamda, lisansının vizesini engelleyecek en küçük bir bulgu bile olmayabilir mi?.. Eğer öyleyse… Bu adamı acilen prototip olarak Tubitak’a transfer edip, klonlamalı ve Fenerbahçe’ye satmalı!..

Manyak Bielsa ve el bombası…

Dünya futbolu bu adamın yaptıklarıyla çalkalanıyor… İngiliz Championship antrenörlerinden Bielsa, Derby County’nin idmanlarına casus göndermesiyle gündeme bomba gibi düşerken, asıl bombayı gerçek bir bombayla patlattı. Taraftalar evini basmaya kalkışınca, eline bir el bombası alan Bielsa, kapıyı azıp elini fünyeye atınca, taraftarlar çil yavrusu gibi dağıldı. Ne dersiniz? Türkiye’de tutar mı?..

Uğur Soykan geri dönecek!..

Kocaelispor alt yapısında önemli işlere imza tana teknik adamlardan biri olan ve Hikmet Karaman ve Engin Korukır’ın eski yardımcılarından ayılan Uğur okşan, bir süredir görevine gitmiyordu. Bunun sebebini araştırdık ve özel bir durumun varlığını hissettik. Kulübün zarar görmemesi adına da olayı derinleştirmedi. Kol kırılır yen içinde kalır misali. Yakında Uğur hoca görevine dönecek. Bekleyin!..

Haydaaaaaa!.. Darıca’ya bir üçüncü talipli: Metin İnan…

Darıca G.B. üçüncü bir şahsa satılmaya’ hazırlanılıyor. Gazetemizin haberi sonrasında hayli ses getiren Darıca’nın elden ele dolaşması, koskoca tarihi bir çınarı içinden çürütüyor. Yakışmıyor. Üzülüyoruz… Şimdi de, Darıca Kale eski başkanı Metin İnan’a satılıyormuş… Bu isabetli… Metin bey o yörenin insanı ve bu işi iyi biliyor… Hayırlısı…