Cami elektiriğini kesmek!..

İlginç bir haber;

“SEDAŞ fatura ödenmedi diye köy camilerinin elektriğini kesmeye kalktı. Hem de Cuma namazından 45 dakika önce!”

Habere göre, Körfez ilçeye bağlı Sipahiler, Osmanlı ve Kutluca köyleri camilerinin 18, 20 ve 30 bin TL’lik elektrik borçları nedeniyle SEDAŞ kesme işlemi için köylere sefer eylemiş! Köy muhtarları, kendi araçlarını ve arsalarını satarak fatura borçlarını ödeyeceklermiş!

Şaşırdınız mı?

Bir “KAMU HİZMETİ” olan elektrik dağıtım ve tahsilat işini, “sıcak para bulmak” adına özel sektöre devreden “siyasi iktidar” bu sorunun ana kaynağı değil midir?

Siz, ülkenizdeki “elektrik dağıtım” işini özel sektöre devrederseniz, o şirketler de mümkün olan en yüksek kazancı sağlamak için elinden geleni yapacaktır!

Ne yapacaktır?

Otoyol, karakol, cami, okul, demeden elektrik tahsilatını yapacak, ödeme yapılmazsa, elektriği kesecektir! Yakın geçmişte otoyol ve karakol elektrikleri de kesilmiş, gazetelerde manşet haber olmuştu!

Yakın geçmişte otoyol ve karakol elektrikleri de kesilmiş, gazetelerde manşet haber olmuştu! Elektrik dağıtım ve iletim şebekelerindeki eksik ve yanlışlar yüzünden KAYIP elektrik ve fatura tahsilatı yapamadığı için KAÇAK elektrik bedellerini, tıkır tıkır faturasını ödeyen namuslu yurttaşlardan çıkaracaktır!

ve fatura tahsilatı yapamadığı için Vatandaşın faturasına “Sayaç OKUMA bedeli” ekleyecektir!

Peki, bu özel sektör şirketleri bu cüreti nereden alıyorlar?

Siyasi iktidardan!

Yargı, bir süre önce “Kayıp Kaçak bedelini” iptal etti, hemen ardından yasa çıkarıldı!

Biz, dürüst vatandaşlar olarak “HAKSIZ” yere kayıp-kaçak ve okuma bedeli ödüyoruz!

Açıkça SÖMÜRÜLÜYORUZ!

EMEĞİMİZ ÇALINIYOR!

SOYULUYORUZ!

Bu şirketler, karlarından bize pay mı veriyorlar? Hayır!

O halde, elektrik dağıtım sisteminden kaynaklanan “kayıp” ve kimi illerdeki “kaçak elektrik” bedelini neden bize ödetiyorlar?

Hak mı, adalet mi, hukuk mu bu?

Peki, bu özel şirketlerden “kaliteli hizmet” alabiliyor muyuz?

Sık sık yaşadığımız elektrik kesintilerinden bıkıp usanmadık mı?

Hemen her gün, günde birkaç kez yaşadığımız elektrik kesintileri yüzünden zarar gören elektrikli cihazlarımızın bedelini KİM ödeyecek?

Maddi bedel bir yana, sık sık elektrik kesilmesi “ruhsal sıkıntı” yaratmıyor mu?

Peki neden kesiliyor elektrikler?

Çünkü, bu bir “kamu hizmeti” iken, TEK’de çalışan “nitelikli insan gücü” halen bu şirketlerde görev başında mı?

Bu meslek grubundaki insanlardan aldığımız bilgiye göre; “ücret karşılıkları yüksek olduğu için, bu nitelikli insanların çoğu işlerinden uzaklaştırılmış ya da ayrılmak zorunda bırakılmışlar!

Elektrik sektörü “sürekli yenilenme ve yatırım” gerektirir.

Özel sektör, artan iktiyaca uygun olarak “yenilenme ve yatırım” işlerini tam olarak yapıyor mu?

Yapıyorsa, elektrik kesintileri, trafo patlamaları neden yaşanıyor?

Elektrik faturalarının hızla yükselmesinden yakınan vatandaşların “elektrik dağıtım işinin NEDEN özelleştirildiğini” de düşünmeleri gerekmez mi?

“Gerek yok, bunu bizi yönetenler düşünür!” diyorsanız, “kayıp-kaçak” ve “okuma bedelli” faturaları KUZU KUZU ödeyeceğiz!