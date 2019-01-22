CHP Karamürsel adayı Çalık seçim stratejisini değiştirmeli!

AKP’nin Karamürsel Belediye Başkan adayı İsmail Yıldırım…

Yıldırım, 2004’ten beri belediye başkanlığı yapıyor…

Bu kez dördüncü döneme aday…

Kazanırsa, Karamürsel’in efsane başkanı Özcan Özalgın’ı geçecek…

CHP ise buna fırsat vermek istemiyor…

CHP’nin adayı Ahmet Çalık…

Çalık, geçtiğimiz hafta sonu Karamürsel Kültür Merkezi’nde tanıtım toplantısı yaptı…

Toplantıda yaşananlar ve Çalık’ın esnaf gezileriyle ilgili güvendiğim birisinden mail aldım…

Mailde, Çalık için bir durum değerlendirilmesi yapılmıştı…

SALONDA 900-1000 KİŞİ VAR

Birlikte okuyalım;

CHP’nin adayı Ahmet Çalık, tanıtım toplantısını Karamürsel Kültür Merkezi’nde yaptı… Salonda yaklaşık 900-1000 kişi vardı… Tanıtma programı başladı, konuşmacı salonu coşturmak için büyük çaba sarf ediyor, ama o coşku bir türlü olmuyor. Derken Ahmet Çalık salona giriyor, partililerde cılız bir hareketlilik yaşanıyor. Tanıtım programı ilerliyor. İlçe Başkan Suat Ülkü kürsüye çıkıyor, gözler Ali Kara’yı arıyor. Meğer Ali Kara ne zaman hangi ara ilçe başkanlığı bırakıp Suat Ülkü ilçe başkanı olduğu, salonda bulunanların çoğu şaşırıyor, sonra öğreniyoruz Ali Kara’nın rahatsızlığından dolayı görevi bırakmış, yerine de Suat Ülkü getirilmiş.

“AHMET ÇALIK BU İŞİ BAŞARACAK”

Aday tanıtımı ilçe başkanın değişikliği şaşkınlığı ile başlıyor. Daha sonra sırasıyla Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay konuşmak için kürsüye çıkıyor, “Ahmet Çalık’a bu işi başaracağız ben inanıyorum” diyor. Daha sonra milletvekillerinden Tahsin Tarhan ve Haydar Akar kürsüye çıkıyor, “Karamürsel’den çok umutluyuz Karamürsel’i alacağız“diyor.

FİLLERLE, KAPLANLARLA FOTOĞRAF

Konuşmaların ardından Ahmet Çalık’ın geçmişinden bugüne slayt gösterileri resimlerle salondakilere Ahmet Çalık tanıtılmaya çalıştırılıyor. Çocukluğundan başlanıyor ve bir hemen yurt dışındaki tatil yaptığı yerler tek tek gösteriliyor. Fillerle, kaplanlarla çektirdiği dünyanın bir çok yerini gezdiği reklamı yapılıyor. Hemen ardından şu seçim süreci içinde yaptığı ziyaretler kimlerle vatandaşlarla çok kısa geçiliyor. Yani Ahmet Çalık’ın Karamürsel yaşantısı yurt dışında geçirdiği kadar gösterilmiyor, resimlerden o anlam çıkıyor.

SALONDA HIRS VE COŞKU YOK

Ve beklenen an geliyor… Karamürsel CHP Belediye Başkan adayı Ahmet Çalık kürsüye çıkıyor, salonun yıkılacağını tahmin ediyorum ama maalesef o coşku o hırs salondakilerde görünmüyor. Her sandalyede CHP ve Türk bayrağı olmasına rağmen ilk iki sıradakiler dışında bulunanlar bayrakları alarak sallamayı bile düşünmüyor. Derken Ahmet Çalık konuşmasına başlıyor, bu defa Ahmet Çalık’tan o coşkuyu bekleniyor, salondaki uyuyanları uyandıracak umuduyla bakılıyor, ama o coşkuyu Ahmet Çalık da veremiyor.

“BİZİM AHMET BAŞKAN’

Salon dışındaki ses düzeni ile hiç bir şey anlaşılmıyor, içerde ise coşku yok. 4-5 tane gencin cılız bağırması arada sırada ‘Bizim Ahmet Başkan’ bağırmaları yetersiz kalıyor. Ve ardından Karamürsel Alp Anıtı mezarına Cumhuriyet Caddesinden yürüyüş yapılıyor. Yürüyüş sırasında kendisine ait alışveriş dükkanının önünden geçildiği zaman bir cılız bayan sesi Ahmet Çalık başkan onun dışında ses yok. Ve Karamürsel Alp Anıtında dua için geliniyor. Dua ediliyor ve tanıtım programı dağılıyor.

TEK BAŞINA HAREKET EDİYOR

Dağılmanın ardından Karamürsel’de kulisler başlıyor. Ahmet Çalık’ın performansı yeterli bulunmuyor. Deniyor ki; Ahmet Çalık, tek başına hareket ediyor, hiç kimsenin fikirlerine saygı duymuyor. Bu zamana kadar Ahmet Çalık dükkanından dışarıya çıkmıyordu, esnaflarla sohbet bile etmiyordu. Ne zaman ki aday oldu, esnaflara selam vermeye vatandaşlarla sohbet etmeye başladı. Karamürsel’de her kesim tarafından tepki alan kişilerle yüksek ücretlerle anlaşma yapması ve bu kişinin partiye büyük zarar vereceği söylemelerine rağmen, seçim sürecinde kullanılmak için afişler ve diğer harcamalara destek olmaması parti içinde tepki alıyor…

ZAYIF NOT ALDI

Onun için de aylar önce CHP Karamürsel İlçe Başkanlığında canla başla çalışanların bir anda dışlandığı, kaçak dövüştüğü görünüyor. Söylemleri konuşulanların arasında… Ve… CHP’nin adayı Ahmet Çalık Karamürsellilerle ilk buluşmasında esnafından ve vatandaşlardan zayıf not aldı deniyor… İlerleyen günlerde ne olacağını zaman gösterecek… Ahmet Bey, seçimi kazanmak istiyorsa, daha coşkulu olmalı, daha sistemli çalışmalı, herkesi seçim kampanyasına dahil etmeli deniliyor…”

SEÇİM STRATEJİSİNİ DEĞİŞTİRMELİ

CHP Karamürsel Belediye Başkan adayı Ahmet Çalık’ın tanıtım toplantısı ve sonraki ziyaretleriyle ilgili değerlendirmeyi sizlerle paylaştım…

Yukarıdakileri okuyunca, bir değerlendirme yapma gereği duydum;

AKP’nin adayı İsmail Yıldırım, üç dönemdim seçimi kazanıyor…

Seçim tecrübesi var...

İktidarın ve belediyenin bütün imkanlarını seferber edecektir…

CHP’nin adayı Ahmet Çalık, Yıldırım’a karşı seçimi kazanmak istiyorsa, seçim stratejisini değiştirmesinde fayda var gibi…

Eski-Yeni vali sohbet etti

Gebze Yörük Türkmen Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen program oldukça renkli geçti. Mevcut Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ile 6 yıl Kocaeli Valiliği yapan Mülkiye Başmüfettişi Ercan Topaca da etkinliğe katıldı. Kuşak bağladı. İki Vali, sohbet etme imkanı buldu. Topaca, Kocaeli’den sonra Hatay ve Ankara Valiliği yaptı. Sonra da merkeze alındı. Açıkçası Topaca’nın merkeze alınacağını hiç tahmin etmiyordum. Sanırım merkeze alınmasının altında, başarısız değil de, başka nedenler var diye düşünüyorum.