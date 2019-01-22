Sigara bırakma ilacını devlet karşılamıyor 

AK Parti hükümetinin bana göre en büyük icraatlarından biri “Sigarayla Mücadele” politikası oldu.

Yapılamaz, edilemez denilen yasaklar biranda ilan edildi ve uygulamaya geçti.

Bu yasaklar hayatımızda neleri değiştirdi bir hatırlayalım…

Uzun yol toplu taşıma araçlarında sigara serbestti ve otobüs içerisinde sigara içirilebiliyordu…

“Yasaklandı”

Lokanta, restaurant, kafe, bar, ve otellerde sigara içile biliyordu…

“Yasaklandı”

Kahvehaneler de sigara içilebiliyordu…

“Orada bile yasaklandı”

Okul önlerin de, hastane kapıların da ve iş yerlerin de kısacası tüm kapalı alanlarda sigara içilebiliyordu

“Artık içilemiyor”

Kimse bu yasağın uygulanabileceğini düşünmüyordu.

Kararlılıkla uygulanan sigara yasağı, dumansız bir hava sahası yaratmayı başardı.

Hayatımızda ciddi bir değişim oldu. Sigara içen de içmeyen de bu yasaklardan ve uygulanan politikadan memnun.

Sigarayla mücadelenin ikinci basamağın da ise, tiryakileri sigaradan uzaklaştırma politikası var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ünlerde bir açıklaya yaptı ve sigara illetinden kurtulmak isteyenlere sağlık hizmetinin ve ilaçların ücretsiz temin edileceğini müjdeledi.

Sigarayı bırakmak isteyen birçok kişi bu haberin ardından sigara bırakma merkezlerine koştu.

Bunlardan biri de bendim.

Sağ olsun arkadaşlarım benim adıma randevu aldı.

Gölcük Devlet Hastanesi’ne gittim, sigarayı bırakmak istediğimi söyledim. Doktor gerekli bilgilendirmeyi yaptıktan sonra, bana kullanmam gereken tıbbı desteklerden bahsetti. “Devlet bu ilaçları karşılamıyor” dedi.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasından bahsettim. “Bize henüz iletilen bir şey yok” dedi.

Hap olarak satılan ilacın şu sıralar bulunmadığını, nikotin bandı kullanabileceğimi söyledi. Bu bandı da devlet karşılamıyormuş.

Daha sonra konuyu araştırdım. Sigaranın bırakılmasına destek olan ilaçların alım ihalesi henüz yapılmamış. İhale sürecinin 2-3 ay sürebileceği söylendi. Alımın ardından da devletin bu ilaçları bedelsiz olarak vereceğinden bahsedildi. Ama ben beklemek istemedim.

Sonuç itibariyle bir yola çıkmıştım ve sonunu getirmek istiyordum. Kendi paramla bir kutu nikotin bandı aldım. İçerisinde 7 gün yetecek olan bandın fiyatı 45 TL, bunu 12 hafta boyunca kullanmam gerekiyor. Programı tamamlayabilmek için yaklaşık 540 TL ödemek gerekiyor.

Yapacak bir şey yok. Bu alışkanlıktan kurtulmak şart…

Fotoğraflarla, yerel seçim heyecanı

31 Mart Yerel Seçimleri için sahaya inen adaylar gece yarısına kadar çalışıyor. Sabah başlayan koşturma gün bitse de gece devam ediyor. Adaylar, seçim çalışmaları esnasında farklı fotoğraflar vererek bizlerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Gelin şöyle bir bakalım;

KOCAMAN: AK Parti Kartepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman, bir berber salonunda genç bir seçmeni tıraş ederken objektiflere böyle yansımış.

FATMA: CHP’nin İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, yine bir pazar gezisinde. Bu defa pazarcılarla sohbet edip, buz gibi havada ılık çay içerken yansımış objektiflere.

İŞERİ: CHP Gölcük Adayı İsmet İşeri, “Ben sahaya ineli çok oldu” dercesine, halı sahada ayağında topla bu pozu verdi.

GÖNÜL: Aday olarak ilan edilmesinin ardından sahaya inen AK Parti İzmit Adayı Sibel Gönül, vatandaşa kestane ikram ederken…

SÖĞÜT: AK Parti Körfez Adayı Şener Söğüt, ilçede sarılmadık insan bırakmadı. Meydanın boş olmasını fırsat bilen Söğüt’e Körfez’in her köşesinde rastlamanız mümkün. Sıkı bir program takip eden Söğüt’ü Körfez bağrına bastı bile…

ÖZLÜ: AK Parti Başiskele Adayı Yasin Özlü, Serdar Mahallesi Sosyal Yaşam Gençlik ve Spor Merkezimizi ziyaret etti. Burada ok ve yayı eline alarak hedefinin ne olduğunu bu fotoğrafı yayınlayarak anlattı.

MUTLU: Alçakgönüllülüğünü, beyefendi kişiliğini sosyal medyada paylaştığı bu fotoğrafla bir kez daha kanıtladı. SP’nin Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, yırtılmış olan afişinin üzerine, “Canınız sağ olsun” yazarak, bir kez daha gönülleri fethetti…

SEZER- Gölcük’te adaylığı ilan edilen AK Partili Ali Yıldırım Sezer, mevcut belediye başkanı ağabeyi Mehmet Ellibeş’ten hiç kopmuyor. Ellibeş’in büyük desteğini alan Sezer’in keyfine diyecek yok.