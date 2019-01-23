Kocaelispor camiası, Tahir ‘BÜYÜK’akın’dan büyük beklentiye girme!..

Tavşantepe’de siyasi bir toplantı yapılıyor… Sibel Gönül ve Tahir Büyükakın miting düzenlemişler... İzmit Belediye Başkan adayı ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı… Tahir bey, yıllardır Kocaelispor’a yapılan yardımlarda hep başroldeydi… Karaosmanoğlu onu öne çıkarıyor ve sanki bugünlere hazırlıyordu… Ve Tahir bey, Kocaelispor için her şeyi yaptıklarını söyleyip, bundan daha fazla bir beklenti içine girilememesi gerektiğini de açık açık söyledi… Yani Karaosmanoğlu’nun ilk adaylık öncesinde yaptığı gibi, işi baştan kestirip attı… Ancak sürekli gelir getirecek projeler konusunda ise içimizi ısıttı ve bizi umutlandırdı… Neyse zaman her şeyin ilacıdır… Bekleyip göreceğiz!..

Yılmaz Vural, paran nereye gidecek; açıkla!..

Yılmaz Vural… Kocaeli kentinde tam bir facia yaşattı, gitti… Takım darmadağın oldu… Gırtlağa kadar pisliğin içine battık… Şimdi de beyefendiye olan borcumuz nedeniyle transfer yapamıyoruz… Beyefendi birçok ağızdan konuşmaya alışık… Buna da alışığız… ‘Benim açımdan sorun yok’ diyor, mahkemeden davasını çekmiyor… 1 milyon 200 bin liradan söz ediyoruz… Bir servet… Rezil olup küme düşmenin karşılığı hem de… Her zaman iddia ediyorum, bu kente futbolcu ve teknik adam getirip, paraları cukka eden ‘Birileri!’ var… Bunları Yılmaz Vural açık açık söylesin… Kim aracı olmuş, kim ne yapmış açıklasın ve o kara dönem bir açığa çıksın… Mevcut yönetim de o isimleri ifşa edemedikten sonra... Ne diyeyim?..

Cevdet Saral efendi, gazeteye bir gel hele!..

Cevdet bey… Senin şu anda görev yaptığın Yarımcaspor camiası benim aşkımdır… Çocukluğum oralarda geçti, yaz kamplarında… Şimdi sen orada futbol kulübünü çalıştırıyorsun, can-ı gönülden başarını bekliyoruz, bu tarihi kulüp de başarılı olsun diye… Yoksa, bize telefonda söylediğin sözlerin hiç birini kabul etmiyoruz… Hiç unutmadık, ama sen bu sözlerden haberimiz yok sanıyorsun… Ha, gazeteye yolun düşerse gel beni tanı, helalleşelim… Ama biz senin çevrendeki sandığın kişilerden değiliz… Bizi tanıyınca daha iyi anlarsın!..

2.Küme bahisleri açıldııııııııı!..

Geçen yıl ligin ortasında çekilmelerle sansasyon yaşatan 2.Küme Futbol Ligi’nde ilk hafta geride kaldı… Bu sezon da sağda solda bahisler tutuluyormuş, ‘Şu kadar takım çekilecek, bu kadar takım ihraç olacak’ diye… Eeee, geçen sene ihraç olan ya da habersiz ligden çekilen takımlar bu sene de lige alındığına göre, kimsenin konuşmaya da hakkı kalmıyor. Çünkü yaptırımın yok… Adamı (eksi) 2.Küme’ye alacak halin de yok… Böyle gelmiş, böyle gider!..

Mithat Ağa’dan Elit Lig müjdesi…

Kocaeli’nin değil ülkenin önde gelen futbol il temsilcilerinden biri… Mithat Ağa… Her türlü sitemimizi not alır eleştirilerimizi dikkatle dinler ve yerine getirir… Çağdaş bir spor insanı… Benim alt yapı liglerinin en üst yaşlardaki takımlarında bile 10-15’li maç skorlarını eleştirmemi dikkate almış ve topyekûn bir çözüm bulmak için ‘Elit Lig’ düşüncesini ortaya atmış… Bunun için çalışmalar yapıyormuş… KASKF’nin ‘Gizli kahramanı!..’ olan Mithat Ağa’ya olan saygım bir kat daha arttı… Doğrularında yanındayız Ağa…

Erzurum’a yeni bir stat yapsan ne yazar!..

Hafta sonu Süper Lig’in ikinci yarısı resmen başladı. Erzurum ile Konya maçı vardı… Eski Cemal Gürsel Stadı’nın buzlu zemininde bizzat gezmiş biriyim… Kupayı aldığımız sezon onları orada elemiştik. Resmen buz pisti üstündeydik… Yeni stat yapıldı, ama zemin aynı… Rusya çözümünü bulmuş, alttan ısıtmalı stat yapmış… Ama sene 2019… 2023’e 4 kalmış… Biz hala buz pistinde oynuyoruz… Bunun adına da ‘Çağdaş Türkiye’ diyoruz… Haydi oradan ya!..