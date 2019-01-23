Anlatmak istediklerini söyleyememek…

Dost bildiklerimi kırmamak, gücendirmemek için, anlatmak istediklerimizi söyleyememek ne kadar acı gerçek. Öyle bir yaşam sürecine girdik ki; dost bildiklerimiz, dini ağırlıklı siyasi konumunu yaşam biçimi olarak benimsemiş. Belki de öyle görünmek istiyor. Konumuz spor olduğundan spor çerçevesinde anlatmak istiyorum. Ancak istediklerimi söylemekte zorlanıyorum. Sporcular sakal bırakmış. Elbette istediği yaşam şeklinde hareket edecektir kınamıyorum. Mini etek giyen ile türbanlı bayanın, sarıklı -cübbeli ile fikir ayrılığını gündeme getirmeyenlerin kaynaştığı, illa ki benim düşüncemde olacaksın zorlaması yapılmadığı müddetçe yaşam olumlu devam eder.

Biz koca Osmanlı İmparatorluğu’nun Anadolu ve Trakya’nın küçük bir kısmında kalmış mirasçısıyız. Osmanlı bir çok milleti altıyüz yıldan fazla bağrında yaşatmıştır. Bu gün elbette batı tarzını benimseyen, eskiye özlemi olan veya benimsediği hayat tarzında yaşamak isteyenler olacaktır. Mademki demokrasi ve hürriyeti benimsemişiz, kimsenin hayat tarzına karışmak hakkımız değildir. Bir kimsenin hürriyeti diğerinin sınırında biter. Ancak toplum yaşantımızda Kadın-erkek eşitliğini kabul etmeyen, kadının yerinin evi ile sınırlı olduğu tezini benimseyen, kadının evine katkı için çalışmasını istemeyen, kadının spor yapmasını hazmedemeyenler her devirde olduğu gibi çağımızda da mevcut. Genç kızlarımızın spor yapmasını istemeyen idareciler uluslar arası müsabakalarda başarılı olan bayan sporcularla boy boy resim çektirerek kendi reklamlarını yaparlar. Birçok spor branşında başarılı olan bayan sporcularımız ile bazı kesimlerin güreş yapmalarını istemedikleri kızlarımız, Avrupa ve Dünya şampiyonluklarını kazanmaya başladılar. Ancak çevre baskısından dolayı kızların güreş çalışmaları bazı illerimizde yapılamamaktadır. Siirt , Kahramanmaraş, Adıyaman, Karabük, Burdur, Samsun, Yalova İstanbul, Ankara, Antalya bayan güreşinde faal illerimiz arasında. Kocaeli, 2000 yılında başlatıp, 2017 yılında benim bırakmamla sona eren bayan güreşi çalışmaları yapılamayan illerimiz arasında .Güreş çalışması yapmak isteyen kızlarımız olduğu halde, onları çalıştıracak antrenör, idareci yok!.. Geçen hafta yapılan okul güreş müsabakalarında puan münazarası müsabaka sonrasına bırakılmış. Müsabaka esnasında itiraz edilmeyen puana müsabaka bittikten sonraki günler devam etmiş. Müsabakada hatalı bir duruma antrenör veya sporcu anında itiraz eder, hakemler kameraya bakıp, karar verirler. Müsabakada yetkili olan minder amiri, sayı (yan) hakem, minder (orta) hakem ve baş hakem bulunur. Orta hakemin tek başına verdiği karar yeterli değildir. Müsabaka bittikten sonra müsabakayı yöneten dört hakem birlikte hata yaptıysa, artık itiraz edilmediği için telafisi mümkün değildir. Sosyal medyada bunun münazarasını yapmakla bir şey kazanılmaz. Aslında hakem ve antrenörlerin aydınlatılması için toplantı yapılması ve kaidelerin izahı gerekir. Sezon başında mutlaka sezon toplantısı yapılmalıdır. Bu toplantıda sezon içinde yapılacak müsabakalar için karar alınır. Ayrıca kritik güreş oyunlarının puanlama sistemi anlatılır.

Türkiye büyükler Serbest Güreş şampiyonasına katılan ilimiz büyükşehir ve İzmit Belediye güreşçileri ilk üçe giremediler. 125 kiloda Tanju Gemici ve 74 kiloda Onur Top beşinci, yine 125 kilo Hamza Özkaradeniz ile 97 kilo Abdülrefik Öner yedinci olabildiler. Küçük yaş gruplarında başarı nispeti fazla iken, büyük yaşlarda başarının azalmasının araştırılması idarecilerin görevi olmalıdır.