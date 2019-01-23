Satranç şöleni başladı

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından okulların yarıyıl tatiline girdiği günlerde, Antalya’da Granada Otelde düzenlenen Türkiye Küçükler Şampiyonasında (7-12 yaş kategorisinde) 1893, Türkiye Yıldızlar Şampiyonasında (13-18 yaş kategorisinde) 661 ve Maritim Pine Beach Otelde düzenlenen Türkiye Emektarlar Şampiyonasında ise 81 sporcu olmak üzere toplamda 2 bin 636 sporcu mücadele ediyor. Türkiye’nin en büyük spor organizasyonunun il etaplarına ise 22.961 sporcu katıldı.

19-26 Ocak 2019 tarihlerinde belirttiğim otellerde düzenlenen şampiyonalar sonunda milli takım havuzuna girecek sporcular belirlenmiş olacak.

Düşünme süresi olarak 90 dakika 30 saniye eklemeli temponun kullanıldığı şampiyonalarda IA Bilge İbrahim Özel (İstanbul), IA Özgür Acar (İstanbul), FA Aslan Goler (Manisa) başhakem olarak, ilimiz ulusal hakemlerinden İsmail Çolak ile il hakemlerimizden Gökhan Ulutaş hakem olarak görev yapıyorlar.

İlimizi, ağırlıklı olarak Altın Çocuklar Satranç SK, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt SK, D4 Satranç SK ve Gölcük Belediye SK sporcularından oluşan bir kafile temsil ediyor.

Yazımı hazırladığım sırada beşinci maçlar tamamlanmıştı. 7 yaştan 18 yaşa kadar açık genel ve kızlar olmak üzere 24 ayrı kategoride oynanan küçükler, yıldızlar ile emektarların şampiyonlarını ve ilimiz sporcularının durumunu gelecek hafta sizlere aktaracağım.

Antalya’dan satranç dolu günler dileğiyle.

Kısa… Kısa…

>>> Türkiye Kupası 26 Ocak - 03 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek.

>>> Özel Kocaeli Bilnet Okulları Satranç Turnuvası 9-10 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenecek.

Önemli linkler:

>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) : tsf.org.tr

>> Kocaeli Satranç İl Temsilciliği : kocaeli.tsf.org.tr

>> Lisans bilgisi (Sporcu, antrenör, hakem) : lisans.tsf.org.tr

>> UKD puanı : ukd.tsf.org.tr

>> Uluslararası unvan (Sporcu, antrenör, hakem) : ratings.fide.com

>> ELO puanı : ratings.fide.com

OYUN KÜTÜPHANESİ :

** 81. Tata Steel 2019

(11 - 27 Ocak 2019 / Wijk aan Zee NED)

GM Anand, Viswanathan (ELO 2773/IND - 1969 Doğumlu)

GM Mamedyarov, Shakhriyar (ELO 2817/AZE - 1985 Doğumlu)

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.dxc5 e6 5.Af3 Fxc5 6.a3 Ae7 7.Fd3 Ag6 8.0–0 0–0 9.Abd2 Ac6 10.b4 Fb6 11.Fxg6 fxg6 12.Ab3 Fd7 13.Ke1 a5 14.b5 Ae7 15.a4 Kc8 16.Fe3 Fxe3 17.Kxe3 Af5 18.Kd3 g5 19.h3 b6 20.c4 Kxc4 21.Kxd5 Kf7 22.Kd3 g4 23.Afd2 Kb4 24.hxg4 Ae7 25.Af3 Ad5 26.Abd4 Kf4 27.Ac2 Kbe4 28.Kxd5 exd5 29.Vxd5+ 1–0

** 81. Tata Steel 2019

(11 - 27 Ocak 2019 / Wijk aan Zee NED)

GM Carlsen, Magnus (ELO 2835/NOR - 1990 Doğumlu)

GM Mamedyarov, Shakhriyar (ELO 2817/AZE - 1985 Doğumlu)

1.Af3 d5 2.d4 Af6 3.c4 dxc4 4.e3 e6 5.Fxc4 c5 6.0–0 a6 7.b3 b6 8.dxc5 Vxd1 9.Kxd1 Fxc5 10.Fb2 Abd7 11.Abd2 Fb7 12.Fe2 0–0 13.Ac4 Kfd8 14.Ae1 Fd5 15.Kac1 Kac8 16.Ad3 Fe7 17.Ace5 Fb7 18.Ac4 Fd5 19.Ad2 Fb7 20.Sf1 h6 21.Ff3 Ad5 22.Ac4 b5 23.Aa5 Fa8 24.a3 g5 25.h3 f5 26.b4 Sf7 27.Ab3 Ff6 28.Fxf6 Sxf6 29.Abc5 A5b6 30.Fe2 Ac4 31.a4 Adb6 32.a5 Ad5 33.Axa6 Adxe3+ 34.fxe3 Axe3+ 35.Sg1 Axd1 36.Kxd1 Kc2 37.Ff3 Fe4 38.Aac5 Fxd3 39.Kxd3 Kxd3 40.Axd3 e5 41.Fb7 e4 42.Ac5 Se5 43.a6 Ka2 44.Fc6 h5 45.Fxb5 g4 46.hxg4 hxg4 47.Fc4 Ka1+ 48.Sh2 f4 49.b5 f3 50.b6 Sf4 51.Axe4 1–0

** 81. Tata Steel 2019

(11 - 27 Ocak 2019 / Wijk aan Zee NED)

GM Duda, Jan-Krzysztof (ELO 2738/POL - 1998 Doğumlu)

GM Kramnik, Vladimir (ELO 2777/RUS - 1975 Doğumlu)

1.e4 e5 2.Af3 Ac6 3.Fc4 Fc5 4.d3 Af6 5.0–0 d6 6.c3 a6 7.a4 0–0 8.Fg5 h6 9.Fh4 g5 10.Fg3 Fa7 11.Abd2 Ah7 12.h3 h5 13.d4 h4 14.Fh2 g4 15.hxg4 Fxg4 16.dxe5 dxe5 17.b4 h3 18.b5 Ae7 19.gxh3 Fxh3 20.Axe5 Sg7 21.Axf7 Kxf7 22.Fxf7 Fxf1 23.Fb3 Fh3 24.Fe5+ Af6 25.Fxf6+ Sxf6 26.Vf3+ Ff5 27.Kd1 Vc8 28.exf5 Vxf5 29.Ae4+ Sg7 30.Vxf5 Axf5 31.Kd7+ Sh6 32.bxa6 bxa6 33.Kxc7 Fb8 34.Kf7 Ah4 35.Kf6+ Sg7 36.Sf1 Ka7 37.Kb6 Fe5 38.Fd5 Ag6 39.c4 Fd4 40.c5 Af4 41.Fb7 Ad3 42.Fxa6 Fxc5 43.Ke6 Af4 44.Axc5 Kc7 45.Ke4 1–0

** 81. Tata Steel 2019

(11 - 27 Ocak 2019 / Wijk aan Zee NED)

GM Nepomniachtchi, Ian (ELO 2763/RUS - 1990 Doğumlu)

GM Kramnik, Vladimir (ELO 2777/RUS - 1975 Doğumlu)

1.e4 e5 2.Af3 Ac6 3.Fb5 Af6 4.0–0 Axe4 5.Ke1 Ad6 6.Axe5 Fe7 7.Ff1 Axe5 8.Kxe5 0–0 9.d4 Ff6 10.Ke1 Ke8 11.c3 Kxe1 12.Vxe1 Ae8 13.d5 b6 14.Ff4 Fb7 15.Vd2 h6 16.c4 c6 17.Ac3 cxd5 18.cxd5 d6 19.Ke1 Ac7 20.Fc4 Fxc3 21.bxc3 Vf6 22.h3 Kc8 23.Ke4 b5 24.Fb3 a5 25.a3 Vf5 26.Kd4 Vb1+ 27.Fd1 b4 28.cxb4 Ab5 29.Vd3 Va1 30.Ke4 Fxd5 31.Ke1 Fc4 32.Vf5 Kf8 33.Sh2 g6 34.Ve4 d5 35.Ve7 axb4 36.Fe5 1–0

SATRANCIN BÜYÜSÜ:

Beyaz oynar, iki hamlede mat eder. Nasıl ?

Cevap : 1.Vf7+ Şc8 2.Vc7# 1–0